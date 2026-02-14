Orbán Viktor: Az emberek a mi oldalunkon állnak
Orbán Viktor 2026-os évértékelő beszédében arról beszélt, hogy országjárása során egyértelművé vált: az emberek a kormány oldalán állnak a legfontosabb civilizációs kérdésekben.
Orbán Viktor miniszterelnök 2026-os évértékelő beszédében úgy fogalmazott, tapasztalatai szerint a választók nem akarnak migrációt és háborút, valamint ellenzik, hogy Magyarország Ukrajnába küldje a pénzét. Hozzátette: sokan elfogadhatatlannak tartják azt is, hogy a gyermeknevelésben olyan szemlélet jelenjen meg, amely ellentétes a hagyományos értékekkel.
Orbán Viktor: külső szereplők veszélyeztetik az eredményeinket
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy meglátása szerint a kormány mellett állnak a munkából élők, vagyis azok, akik nap mint nap dolgoznak, gyermeket nevelnek, gondoskodnak a szüleikről és összetartják a családjukat. Hozzátette: támogatásukat érzik az idősek részéről is, akik egész életükben dolgoztak, és a jövőt továbbra is a munkára szeretnék építeni. Ők azt szeretnék, ha a fiatalok folytatnák az általuk megkezdett munkát, és aggódnak amiatt, hogy külső szereplők veszélyeztethetik az elért eredményeket.
A kormányfő végül megjegyezte: tapasztalatai szerint sok fiatal is a kormányoldalt támogatja, méghozzá többen, mint azt sokan feltételezik.
