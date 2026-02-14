Orbán Viktor: 2026 a győzelem éve lesz

Orbán Viktor az évértékelő beszédében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány a feladatának tekinti, hogy Magyarország újra nagy legyen és gazdag. A kormányfő szerint ezzel a munkával még nem végeztek, ezért az április választást mindenképpen meg kell nyerniük.

Orbán Viktor telt ház előtt, sztárdömping kíséretében mondott beszédet Fotó: mw /

A 2026-os év a győzelem éve lesz: a győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek és a győzelem éve Magyarországnak – mondta Orbán Viktor az évértékelő beszédében. A miniszterelnök jelezte, hogy a hivatásuk Magyarország függetlenségének és szuverenitásának megőrzése.

Régen egész Európa így gondolkodott, ma azonban innen nyugatra valami keveredés, valami bizonytalan, valami lelketlen van, és senki nem tudja, mi sül ki belőle. Ezzel szemben nálunk rend van és biztonság, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa

– tette hozzá.

Magabiztos nyugalom, egy magyar világ, ami illik hozzánk, amiben otthon érezzük magunkat, és amire büszkék vagyunk. Azt akarjuk, hogy ez így is maradjon, ezért a Fidesz–KDNP a biztos választás

– jelentette ki a kormányfő.