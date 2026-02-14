Orbán Viktor: 2025-ben a háború folytatódott, mi ellenálltunk és kimaradtunk

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén arról beszélt, hogy 2025-ben folytatódott az orosz–ukrán háború, ugyanakkor Magyarország ellenállt a külső nyomásnak és kimaradt a konfliktusból. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy 2025 januárjában, az új amerikai elnök hivatalba lépésével az Egyesült Államok kilépett a háborúból. Hozzátette: meglátása szerint, ha Donald Trump lett volna korábban is az elnök, a háború ki sem tört volna. Ezzel szemben – mondta – Joe Biden demokrata elnökként nemcsak támogatta a háborút, hanem szerinte belenyomta az európai országokat is, Magyarország kivételével.

Orbán Viktor a Fidesz Évértékelőjén, 2026.02.14. / Fotó: mw

Orbán Viktor: Magyarország nagy nyomás alatt áll

Orbán Viktor leszögezte: Magyarország ellenállt ennek a nyomásnak és kimaradt a konfliktusból, ami szerinte fontos tanulság azok számára, akik mindig egy nagyobb hatalomhoz akarnak igazodni, és nem bíznak a szuverén külpolitikában. Úgy vélekedik, hogy míg az egyik amerikai elnök beleszorította a vonakodó európai országokat a háborúba, az utódja kilépett belőle, az érintett európai államok pedig benne ragadtak.

A kormányfő szerint mindez megerősíti, hogy a szuverén külpolitika a nemzeti függetlenség előfeltétele, amelyre – szavai szerint – „úgy kell vigyázni, mint a szemünk fényére”. Hozzátette: a veszélyt nagynak látja, mert Európai Unió brüsszeli intézményei naponta próbálkoznak a közös külpolitika erősítésével. Kitért arra is, hogy a Tisza Párt bejelentette: Magyarországot be kívánja vinni a közös európai külpolitikába.

Orbán Viktor hangsúlyozta: ez szerinte nem történhet meg, és a kormány álláspontja változatlan abban, hogy Magyarország nem járul hozzá a vétójog elvételéhez.