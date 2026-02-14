Orbán Viktor az évértékelő után: Erről van szó!

RETRO RÁDIÓ

Február 14-én a Várkert Bazárban tartotta meg szokásos évértékelőjét Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
2026.02.14.
Módosítva: 2026.02.14. 12:44
fidesz orbán viktor Évértékelő 2026

Mint arról a Metropol, Február 14-én, szombaton 27. alkalommal tart évértékelő beszédet Orbán Viktor. A kormányfő először 1999-ben értékelte az előző évet, az esemény azóta hagyománnyá vált. A miniszterelnök évértékelője az elmúlt 27 évben mindössze egyetlen alkalommal maradt el, méghozzá 2021-ben, amikor is a koronavírus-járvány miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel nem rendezik meg az eseményt.  

A Várkert Bazárban megrendezésre került évértékelő beszéd után nem sokkal a kormányfő, már összegezte is az elhangzottak a Facebook-oldalán. 

Mint rávilágított, Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani. A baloldal, amely most Tisza néven fut, és már milliárdokkal van kitömve, most újra őket képviseli, velük kötött megállapodást, az ő előretolt helyőrségük, és az ő elvárásuk végrehajtója lesz.

2010 és 2025 között három gazdasági területről: a bankoktól, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól különböző módszerekkel elvett a Fidesz összesen 14.956 milliárd forintot. És a tervek szerint 2026-ban is elvesznek majd 1.922 milliárd forintot.

Ezt udvariasan társadalmi felelősségvállalásnak hívjuk, vagy úgy, hogy bevontuk őket a közteherviselésbe. Nem mentek tönkre, így is szépen kerestek, de ha nem Fidesz-kormány lenne, 14.956 milliárd forinttal több lenne a zsebükben. Nem csoda, hogy vicsorognak. Az első céljuk az, hogy megakadályozzák, hogy’26-ban bevonjuk tőlük az esedékes 1.922 milliárd forintot. Ha ez sikerül nekik, megkezdik a visszagyűjtését a 14.956 milliárd forintnak, amit eddig elvettünk, és odaadtunk a magyar embereknek.

- szögezte le Orbán Viktor

Erről van szó! Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat.

- zárta sorait a kormányfő.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
