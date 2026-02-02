RETRO RÁDIÓ

Fény vetült a csendes hősökre – átadták az Odaadó Díjakat

Idősekért, gyermekekért, családokért dolgoznak nap mint nap. Most végre viszonzást kaptak az önzetlen segítők: az Odaadó Díj a legodaadóbb civilek elismerése.

Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2026.02.02. 16:25
Módosítva: 2026.02.02. 17:07
Civil Út Alapítvány díjkiosztó gála díj

Kevés alkalom adódik az életben, amikor hétköznapi emberek díjakat kapnak, még kevesebb alkalommal tartanak díjátadó gálát nekik és azoknak, akik segítették őket, hogy a sokszor hajmeresztőnek tűnő ötleteiket megvalósíthassák. Vannak, akik minden nap azzal ébrednek és azzal fekszenek le, hogy számba veszik, kik szorulnak segítségre és mit tehetnek értük – sokszor egy életen át díjak és elismerés nélkül végzik a feladataikat, csendben. Most azonban az Odaadó Díjjal többük áldozatos munkája nyert elismerést, amit múlt héten adtak át.

Odaadó Díj, amelyet tizenegy civil segítőnek adtak át
Odaadó Díj, amelyet tizenegy civil segítőnek adtak át Fotó: Civil út Alapítvány

Odaadó Díj a Civil út Alapítványtól

A Civil út Alapítvány az Odaadó Díjakat gálaműsor keretein belül adta át. Azokat a szakembereket jutalmazták, akik hosszú évek óta odaadással és kitartással dolgoznak az idősekért, a fogyatékossággal élőkért, a gyermekekért, a családokért. A díjakat hét kategóriában, tizenegyen vehették át.

A Civil út Alapítvány munkatársai és a díjazottak Fotó: Civil út Alapítvány

A hagyományteremtő ünnepségen részt vett Schmitt Pál is, aki szerint a társadalmi felelősségvállalás egyre fontosabb:

Vannak egyházi, karitatív és egyéb segítő szervezetek, akik összefogással próbálnak tenni valamit a társadalomért, és ez nagyon fontos, hiszen a civilek építik az országot. Az állam törvényeket hoz, de az életben, a klubokban, a szervezetekben kik vannak? Civilek. Nagyszerű dolog ez, hogy fény jut az ilyesfajta kezdeményezéseknek is és, hogy díjakat is kapnak azok, akik kiérdemelték azt

– mondta a volt köztársasági elnök a Metropolnak.

Schmitt Pál: A civilek építik az országot Fotó: Civil út Alapítvány

„Jó kakukkfiókának lenni”

Szász Krisztina, az Olajág Otthonok munkatársa is díjat kapott. A marketing- és programigazgató 15 éve dolgozik az Olajágnál. Krisztina azt mondja, hogy addig sosem foglalkozott nyugdíjasokkal. Az ötletei megvalósításához viszont sok segítséget kapott.

A médiában dolgoztam, de úgy látszik, mégis jó kakukkfiókának lenni.  Nagyon örülök a díjnak, hiszen ez bizonyítja, hogy jó helyen vagyok és még sok feladatom van

– mondta a Metropolnak.

Krisztina a Civil út Alapítvány elismerésével Fotó: Civil út Alapítvány

Vári Attila, a Civil út Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédében azt mondta:

Olyan embereket ünneplünk, akik nap mint nap úgy döntenek, hogy nem fordulnak el, hanem maradnak és tesznek. Ez az alkalom minden évben lehetőséget ad arra, hogy figyelmünket azokra irányítsuk, akik emberi tartásukkal és munkájukkal valódi értéket teremtenek.

Vári Attila kuratóriumi elnök Fotó: Civil út Alapítvány

Az Odaadó Díjra a Civil út Alapítvány együttműködő partnerei tehettek ajánlást, a beérkezett pályázatok közül szakmai zsűri választotta ki a díjazottakat. Az ünnepeltek az elismerő oklevél mellett egy üvegből készült világítótornyot vehettek át, amely Kutassy László üvegművész alkotása. 

Ma Magyarországon körülbelül 61 000-62 000 civilszervezet működik.

 

 

