Fény vetült a csendes hősökre – átadták az Odaadó Díjakat

Kevés alkalom adódik az életben, amikor hétköznapi emberek díjakat kapnak, még kevesebb alkalommal tartanak díjátadó gálát nekik és azoknak, akik segítették őket, hogy a sokszor hajmeresztőnek tűnő ötleteiket megvalósíthassák. Vannak, akik minden nap azzal ébrednek és azzal fekszenek le, hogy számba veszik, kik szorulnak segítségre és mit tehetnek értük – sokszor egy életen át díjak és elismerés nélkül végzik a feladataikat, csendben. Most azonban az Odaadó Díjjal többük áldozatos munkája nyert elismerést, amit múlt héten adtak át.

Odaadó Díj, amelyet tizenegy civil segítőnek adtak át Fotó: Civil út Alapítvány

Odaadó Díj a Civil út Alapítványtól

A Civil út Alapítvány az Odaadó Díjakat gálaműsor keretein belül adta át. Azokat a szakembereket jutalmazták, akik hosszú évek óta odaadással és kitartással dolgoznak az idősekért, a fogyatékossággal élőkért, a gyermekekért, a családokért. A díjakat hét kategóriában, tizenegyen vehették át.

A Civil út Alapítvány munkatársai és a díjazottak Fotó: Civil út Alapítvány

A hagyományteremtő ünnepségen részt vett Schmitt Pál is, aki szerint a társadalmi felelősségvállalás egyre fontosabb:

Vannak egyházi, karitatív és egyéb segítő szervezetek, akik összefogással próbálnak tenni valamit a társadalomért, és ez nagyon fontos, hiszen a civilek építik az országot. Az állam törvényeket hoz, de az életben, a klubokban, a szervezetekben kik vannak? Civilek. Nagyszerű dolog ez, hogy fény jut az ilyesfajta kezdeményezéseknek is és, hogy díjakat is kapnak azok, akik kiérdemelték azt

– mondta a volt köztársasági elnök a Metropolnak.

Schmitt Pál: A civilek építik az országot Fotó: Civil út Alapítvány

„Jó kakukkfiókának lenni”

Szász Krisztina, az Olajág Otthonok munkatársa is díjat kapott. A marketing- és programigazgató 15 éve dolgozik az Olajágnál. Krisztina azt mondja, hogy addig sosem foglalkozott nyugdíjasokkal. Az ötletei megvalósításához viszont sok segítséget kapott.

A médiában dolgoztam, de úgy látszik, mégis jó kakukkfiókának lenni. Nagyon örülök a díjnak, hiszen ez bizonyítja, hogy jó helyen vagyok és még sok feladatom van

– mondta a Metropolnak.

Krisztina a Civil út Alapítvány elismerésével Fotó: Civil út Alapítvány

Vári Attila, a Civil út Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédében azt mondta: