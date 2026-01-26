RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt: kiállunk a nyugdíjasok mellett

Magyarország kormánya a nyugdíjasokkal együtt sok közös eredményt ért el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 11:32
gondosóra orbán viktor gulyás gergely nyitrai zsolt kormány

"Magyarország kormánya a nyugdíjasokkal együtt sok közös eredményt ért el: Európa legolcsóbb áram- és gázára, Nők 40 program, egymillió Gondosóra felhasználó" - mondta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó vasárnap a Facebook-oldalán közzétett videójában.

NYITRAI Zsolt
Ezt mondta el Nyitra Zsolt / Fotó: Máthé Zoltán

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a videóban azt mondta, a vállalásukon túl az inflációnál nagyobb mértékben emelték a nyugdíjakat, bevezették a korábban elvett 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első részletét is idén februárban kifizetik, a következő ciklusban pedig teljessé fogják tenni a 14. havi nyugdíjat is.

Összességében a nyugdíjak reálértéke kormányzásunk kezdete óta 48 százalékkal nőtt

- fogalmazott Gulyás Gergely.

Nyitrai Zsolt közlése szerint azonban veszély is fenyegeti az időseket. Egyesek megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat, és nem vezetnék be a 14. havit - mondta.

Mi megvédjük mindkettőt! A mi ajánlatunk a háború helyett a béke, a kockázatos brüsszeli út helyett a biztonságos magyar út. Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban tudhatják magukat

 - fogalmazott Nyitrai Zsolt a videóban.

Mutatjuk Nyitrai Zsolt videóját!
 

 

