Halálos munkahelyi baleset Abonyban: markoló nyomta konténernek Csabát

Békés munkanapnak induló szerda (február 11.) torkollott végzetes tragédiába tegnap délután Abonyban. Az Abonyinfó tudomása szerint ugyanis egy telephelyen egy negyvenes éveiben járó munkás szenvedett halálos munkahelyi balesetet.

A halálos munkahelyi baleset egy abonyi telephelyen történt. Csabát egy markolóval dolgozó kollégája nyomta neki egy konténernek. Bár életét próbálták megmenteni, a férfi a helyszínen meghalt (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

Halálos munkahelyi baleset: markoló nyomhatta konténernek Csabát

Eddigi információink szerint a telephelyen még javában folyt a munka, a negyvenes éveiben járó Csaba pedig a területen dolgozott, mellette pedig egy markoló munkagépen ülő munkatársa tevékenykedett. Úgy tudni, hogy a tragikus baleset akkor történt, amikor a markolót vezető, ötvenes éveiben járó férfi és Csaba útja keresztezték egymást egy végzetes ponton: a markolós ugyanis Csabának hajtott, a férfit pedig egy óvatlan mozdulattal egy fém konténernek nyomta a markoló kanalával. Úgy tudni, hogy a sokkoló baleset után azonnal riasztották a mentősöket, akik a helyszínen hosszú időn keresztül próbálták megmenteni a sérült férfit. Bár többször is igyekeztek újraéleszteni, életéért pedig emberfeletti harcot vívtak, megmenteni már nem sikerült: Csaba olyan súlyosan megsérült, hogy végül a helyszínen elhunyt. A borzalmas munkahelyi baleset szinte mindenkit sokkolt a környéken, az áldozatot több tucatnyian gyászolják:

Nem tudnunk mi sem semmit, egyelőre annyit tehetünk, hogy próbáljuk feldolgozni a történteket. De ez nem egyszerű

- mondta az elhunyt egyik gyászoló barátja. Úgy tudjuk, hogy a család is összeomlott a történtek után, édesanyja magán kívül van a bánattól. Azt azonban, hogyan is történt a szörnyű baleset, egyelőre még nem tudni, de sokak szerint nagyon is lehetséges, hogy a markolót vezető férfi egyszerűen a holttér miatt nem láthatta a kollégáját. Úgy tudjuk, hogy a férfi gyakorlottan kezelte a munkagépet, így nem gondolják, hogy figyelmetlenség vagy gyakorlatlanság okozta volna a tragédiát. Azt, hogy pontosan mi is történt a végzetes percekben, azt a közeljövőben szakértői vizsgálat fogja majd kideríteni.