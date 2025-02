Az elhunyt magyar kézilabdázó gyászoló édesapja: Van, amikor az ember nem hiszi el!

Pánczél Kevint a családja mellett a barátai, a klubtársai, a szurkolói és a kollégái is gyászolják. 13 éve kézilabdázott a gyöngyösi klub színeiben, és egyre magasabbra lépkedett a ranglétrán. Legutóbb az u-20-as csapat mellett a felnőtt keretben is egyre jelentősebb szerephez jutott, sokan őt tartották az ország egyik legtehetségesebb fiatal hálóőrének. Az aktív sportolás mellett civil munkát is vállalt álmai megvalósítása érdekében, talán ez okozta vesztét.

Pánczél Kevin 20 évet élt Fotó: GYKK

Február 3-án, hétfőn délelőtt Hatvan közelében szenvedett halálos autóbalesetet egy kistehergépkocsi utasaként, amikor a jármű két parkoló kamionnak ütközött.

Van, amikor az ember nem hiszi el, és várja a gyereket haza, és arra gondol, hogy hamarosan találkoznak, máskor belehasít a felismerés, hogy a fiú nincs többé

– mondta a Metropolnak Valter, Kevin édesapja.

Pánczél Kevin a sportnak élt

A 20 évesen elhunyt tehetségnek egy bátyja van, Patrik a küzdősportokban jeleskedik.

Kevinnek a kézilabda volt a mindene, abban tudott igazán kibontakozni, és mindent annak rendelt alá. A civil munkáját is

– mesélte a gyászoló férfi.

Kevint sokan gyászolják Fotó: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Kevin egy raktárban dolgozott, a baleset pedig akkor történt, amikor egy kollégájával egy céges autóval rakományt vittek egy címre.

A fiam feladata többek között az áru átadás-átvételében és a pakolásban való segédkezés lett volna

– tudatta Valter, és hozzátette, a baleset részleteiről a rendőrségi vizsgálat befejezéséig nem szeretne további részletet nyilvánosságra hozni.