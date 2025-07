Visszatérő rémálom a gaz Óbudán, csak a kameráknak kaszált a balos önkormányzat

Gyepes azt is hozzá tette:

Én meguntam a várakozást, úgy gondoltam, hogy ma ide jövök, lenyírom a füvet és megpróbálom egy kicsit rendezni a park állapotát. Szóltatok, megcsináltam!

A közösségi oldalon sokan megköszönték neki, de sokak szerint felháborító, hogy egy képviselőnek kell elvégeznie az önkormányzat feladatát.

Mint korábban a Metropol is megírta, a DK-s vezetésű óbudai önkormányzat rendre akkor kezd el kaszálni, ha már elszabadult az online népharag (ez akár most is megtörténhet). Addig viszont a gazt „méhlegelőnek” nyilvánítják nemes egyszerűséggel.

Májusban a helyzet súlyosságára reagálva fideszes képviselők kaszát fogtak, és saját kezűleg kezdtek el takarítani. Gyepes Ádám szerint azonban ez csak figyelemfelhívás volt, nem megoldás, hiszen az egész kerületet nem kaszálhatják le maguk. Csak ennek az önkéntes munkának a népszerűsége után, valamint a Facebook-égés hatására kezdett el kaszálni az önkormányzat és minden felületen ki is rakták a fotót róla büszkén, hogy kaszálnak.

Óbudán a tavaly is probléma volt a gaz

A baloldal fémjelezte nemtörödömség nem újdonság, a börtönből nemrég szabadult Kiss László már a tavaly is elhanyagolta az óbudai köztereket. Már a tavaly is sok volt a panasz a balesetveszélyes toklászmezőkre, a várost elcsúfító és a kerületiek életét megkeserítő gaztenger állandó probléma Óbudán. Pedig a közterületek gondozása kiemelkedő fontosságú a városi környezet szépségének, rendezettségének és lakhatóságának megőrzése szempontjából. A parkok, a zöldterületek ápolása és a tisztaság hozzájárul a lakók pozitív életérzéséhez. A jól karbantartott közterületek vonzóbbá teszik a várost, vonzzák a turistákat és javítják a gazdasági kilátásokat. Az esztétikus környezetnek pozitív hatása van a mentális egészségre is, csökkentheti a stresszt.