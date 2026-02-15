Íme az első képek: Marco Rubio megérkezett Magyarországra
A magyar-amerikai kapcsolatokról tárgyal Budapesten Marco Rubio.
Szijjártó Péter korábban elmondta, hogy az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio azért látogat Magyarországra, hogy a béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar-amerikai kapcsolatokról tárgyaljon.
Szijjártó Péter a béke megteremtésének lehetősége kapcsán megjegyezte, az amerikai elnöknek a béke érdekében tett erőfeszítéseit az európaiak folyamatosan próbálják aláaknázni. Magyarország ezzel szemben a békéért és azért dolgozik, hogy hazánk kimaradjon a háborúból.
A magyar-amerikai kapcsolatokkal kapcsolatban Szijjártó Péter azt mondta, aranykor köszöntött be Donald Trump elnöksége óta. Kifejtette, hogy tavaly rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások mértéke, míg a korábbi, politikai alapú szankciókat megszüntették velünk szemben.
