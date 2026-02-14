Gáspár Evelin Szijjártó Péterről: "Ez egy nagyon megtisztelő időszak"

A főváros egyik legelegánsabb helyszíne, a Várkert Bazár telt meg február 14-én közéleti szereplőkkel, ugyanis itt rendezték meg a Orbán Viktor 2026-os évértékelőjét. A meghívottak között volt Gáspár Evelin ott volt, aki most először vett részt az évértékelőn, és meghatottan beszélt az ott tapasztalt légkörről.

Gáspár Evelin először vett részt évértékelőn - Fotó: Mediaworks

Gáspár Evelin Szijjártó Péterrel való munkájáról beszélt

Ez az első évértékelőm, és szeretném azt, hogy minden magyar átérezze azt, amit most itt a meghívottak. Ez az összetartás, ez az irány, ami már 16 éve lassan jelen van itt a magyar közéletben, az csak előre menjen, megerősödjön, és eljusson mindenkihez.

Gáspár Evelin egy ideje Szijjártó Péter mellett dolgozik, így testközelből látja a külügyminiszter mindennapjait. Arról is beszélt, milyen tapasztalatokat szerzett az elmúlt időszakban.

"Számomra ez egy nagyon megtisztelő időszak, hiszen végigkövethetem azt, hogy egy külügyminiszter átavanzsál belföldi külügyminiszterré, hiszen járja az országot és a világot, ez a tempó elképesztő. Jó érzéssel tölt el, hogy együtt megyünk, és láthatom ezt a sok érdeklődő embert, és már egyre több fiatal is eljön ezekre a fórumokra, ahol lehet kérdezni a miniszter úrtól, lehet vele beszélgetni, és megosztani vele minden tapasztalatot. Ez szerintem nagyon fontos, főleg az, hogy ott a helyiek problémájával, vagy esetleg az észrevételével ő ott személyesen találkozik. Ezáltal sokkal jobban tud egy helyen segíteni, és jobban látja azt, hogy milyen beruházások kellenek esetleg arra a térségre."



