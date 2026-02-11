Ma van a betegek világnapja - erről fog beszédet mondani a pápa
Február 11-én a pápa hagyományosan üzenetet küld a híveknek. Az idei, betegek világnapján elhangzó beszéd témáját maga XIV. Leó pápa választotta. Erről fog szólni a mai igehirdetés.
II. János Pál kezdeményezésére a mai nap a betegek világnapja. 1858-ban ugyanis ezen a napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. Ezen a helyen 1864-ben templomot építettek, ahova a gyógyulni vágyók zarándokolnak. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését." A pápa február 11-én hagyományosan üzenetet is intéz a betegekhez. Az idei beszéd témája a szamaritánus irgalma lesz, amit személyesen XIV. Leó pápa választott ki még tavaly.
179 éve született Edison
Thomas Alva Edison amerikai feltaláló 1847. február 11-én született. Élete során több mint 1000 szabadalmat nyújtott be. Születésnapja 1983 óta a Nemzeti Feltalálók Napja (National Inventors' Day) Amerikában. Ellentmondásos ember volt: egyszer jókedvű, máskor pedig zsarnok a kollégáival és a családjával egyaránt. Munkatársai közé tartozott a telefonközpont feltalálója, Puskás Tivadar is, akivel sok konfliktusa volt. Híres volt sokoldalúságáról: foglalkozott cementgyártással, kísérletezett röntgensugárzással, az autógyártó Henry Ford T-modelljeihez készített elektromos önindítót, az első világháború idején (1914-1918) pedig a haditengerészetnek is dolgozott, de neki köszönhetjük a villanykörtét és a fonográfot is.
Egy magyar tudós is ezen a napon született
Szilárd Leó atomfizikus, az atomreaktor és a nukleáris láncreakció elméletének megalkotója 1898-ban ugyancsak ezen a napon született. 1919-ben emigrált, majd a berlini Műegyetemen kezdett atomfizikával és thermodinamikával foglalkozni. Németországban több szabadalmat is beadott, ezek közül a legjelentősebb az Einsteinnel közös találmány: egy hűtőfolyadékok áramoltatására alkalmas mágneses szivattyú: az atomreaktorok hűtőrendszerében ma is ezen az elven működő szivattyúkat használnak. Amerikában pedig a vezetésével kezdték el az atommáglya építését, és mikor világossá vált, hogy az atomfegyverek működőképesek, az amerikai elnöknél határozottan ellenezte az emberek elleni bevetést, de sajnos nem sikerült megakadályozni, hogy Japánra ledobják az atombombát. Halála után a Holdon krátert neveztek el róla.
28 éve történt a Fenyő-gyilkosság
1998-ban ezen a napon lőtték agyon a nyílt utcán Fenyő János médiavállalkozót. Épp hazafelé tartott a Vico székházból, a Margit körút és a Margit utca kereszteződésében lévő lámpánál piros jelzést kapott, amikor a mögötte lévő világos színű Mitsubishi Galantból kiszállt egy férfi, és egy hangtompítós géppisztolyból kb. 20–25 lövést adott le a vállalkozóra. Tucatnyi lövedék találta el a fején, nyakán és mellkasán, azonnal meghalt. A tettes ezután egy közeli autó alá dobta a géppisztolyt, gyalog elsietett a Széna tér felé, sapkáját és kabátját egy kapualjba dobva eltűnt a helyszínről-olvasható a Wikipédián.
Négy helyen tartanak ma véradást Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 13:00-18:00 óra között pedig a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051. Budapest, Arany J. u. 31.)
Szeles, esős lesz ma az idő
A koponyeg.hu szerint szerdán beborul az ég, és sokfelé ered el az eső. A hajnali 1 fok után napközben már 5 és 11 fok közé enyhül a levegő hőmérséklete. A délnyugati szél megélénkül.
A rendőrség szerint itt lesznek lezárások, forgalomkorlátozások
Egy labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz február 11-én Budapest IX. kerületében: reggel 6 órától 19 óráig tilos lesz megállni az Albert Flórián út mindkét oldalán a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között.
Emellett egy delegáció miatt is ideiglenes forgalomkorlátozás lesz, méghozzá az I. és II. kerületben: február 12-én 14 óráig tilos lesz megállni a Hess András tér teljes területén, február 11-én 8 órától 16 óráig pedig a Bem felső rakpart mindkét oldalán a Kacsa utca és a Bem tér között és a Ganz utcában a Külgazdasági és Külügyminisztérium épületével szemközti oldalon a Fő utca és a Bem rakpart között.
A BKK szerint itt kell még fennakadásokra számítani
- Időszakos lezárás lesz a Váci utcában február 11., szerda 12:00-22:00 óra között.
- Lezárás lesz a Leonardo da Vinci utcában 08:30 és 16:00 óra között.
- Jelzőlámpahibára kell számítani a VIII. kerületben a Baross utca-Mária utca csomópontban 11:00-15:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 07:00-18:00 óra között.
- Emellett lezárás lesz a XIII. kerületben is, a Petneházy utcában, 05:00 és 23:00 óra között.
Páratlan beszélgetés lesz közismert párokkal a házasságról
A házasság hete programsorozat részeként február 11-én 18 órás kezdettel a Károlyi-Csekonics Palotában (1088 Budapest, Reviczky u. 6.) beszélget majd a házasságról Hamar Donát szerkesztő, műsorvezető és felesége, Hamar Noémi párkapcsolati coach; Kotschy András gyógyszerkutató és felesége, Kotschyné Bellosevich Anna tanár; Muzslai Gábor pasztorálpszichológus, a 2=1 Házasmisszió elnöke és felesége, Muzslainé Nagy Etelka teológus, házassággondozó. A beszélgetés élőben is követhető lesz a Házasság hete Facebook oldalán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre