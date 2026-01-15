Ezen a napon született a hidrogénbomba magyar atyja
Albert Einstein, Szilárd Leó és Wigner Jenő tudóstársa egy amerikai egyetemen tanított, majd részt vett az atombombával kapcsolatos kutatásokban. Később pedig Ő lett a hidrogénbomba-program irányítója.
Teller Ede magyar fizikus 1908. január 15-én született. Hitler hatalomra jutásakor átköltözött Angliába, 1935-ben az Amerikai George Washington Egyetemen tanított. Ő volt az 1939-ben, aki Wigner Jenővel és Szilárd Leóval együtt meggyőzte Albert Einsteint ama történelmi jelentőségű levél megírására, melynek hatására az atombomba gyártása megindult. Később dolgozott Los Alamosban az atombomba kutatásokon, a Manhattan terven, 1942-től pedig ő volt a hidrogénbomba-program irányítója, emiatt emiatt mint „a hidrogénbomba atyja” vált közismertté világszerte. 1990-ben Magyarországra jött és utána minden évben hazalátogatott és az atomenergia békés felhasználásának világhírű pártolójaként, egy ízben a Paksi atomerőműbe is ellátogatott. 1994. április 23-án Göncz Árpád köztársasági elnöktől átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrendet. 1997-ben megkapta az akkor elsőként kiosztott Magyarság Hírnevéért kitüntetést. Az Első Orbán-kormány idején az első Corvin-lánc-birtokosok egyike lett.
Jordán Tamás is ma ünnepli a születésnapját
A színművész, tanár és a Merlin Színház alapítója 1943. január 15-én született. 1966-ban szerzett diplomát földmérőként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnöki karán. 1961-1971 között az ELTE Universitas nevű amatőr együttes színésze volt. 1971-től a 25. Színház tagja, 1977-től a Várszínház színésze, 1980-től pedig 11 éven át a kaposvári Csiky Gergely Színház művésze volt. 1991-ben akkori feleségével megalapította a Merlin Színházat, melynek 2003-ig vezetője is volt. Később tanárként és a Nemzeti Színház igazgatójaként tevékenykedett.
Ma lenne 97 éves Martin Luther King
Az amerikai baptista tiszteletes 1929. január 15-én született. Az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik vezető személyisége volt. 1963. augusztus 28-án a Washingtoni Menetelés során megtartott "Van egy álmom…" kezdetű beszéde óriási nyilvánosságot hozott a polgárjogi mozgalomnak, Kinget pedig a történelem egyik legnagyobb szónokává emelte. Martin Luther King 1968. április 4-én Memphisben merénylet áldozata lett.
Január 15-e Remete Szent Pál napja is
Pál remete vagy Remete Szent Pál sivatagi remete a magyar pálosrend szellemi őse, névadója. Gazdag egyiptomi szülők gyermekének született, ám hamar árvaságra jutott. Húgát férjhez adván a sógora a vagyonára és életére tört, ezért a kietlen pusztába menekült majd 60 évig egy barlangban lakott.
2001. január 15-én született meg a Wikipédia
A ma létező legnagyobb, legtöbb nyelvre lefordított, bárki által szerkeszthető enciklopédia 25 éves lett. A szabad felhasználású enciklopédia gondolata eredetileg 2000-ben született meg, amely csakhamar virtuális tartalmat is kapott és Nupedia néven üzemelt. Az ötletgazda Jimmy Wales és Larry Sanger azonban még egy évvel később is csak 13 szócikket kínált a Nupedia honlapján. A kulcsfontosságú döntés, ami a sikert meghozta, a közösségi alkotóerő volt. Nevet is váltottak. A Wikipédia a wiki és enciklopédia szavakból tevődik össze, melyből a „wiki” előtag (mely hawaii-i nyelven „gyorsat” jelent) valójában közösségi szerkeszthetőségű honlapok gyűjtőneve - olvasható a Wikipédián.
Három helyen lesz ma véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
Ónos ködszitálás is lehet
A koponyeg.hu szerint csütörtökön makacs ködfoltok és borult ég jellemzi a napot, napsütés leginkább a délnyugati országrészben lehet. Időnként előfordulhat ónos ködszitálás vagy gyenge hószállingózás. A csúcshőmérséklet –2 és +5 fok között várható, továbbra is északkeleten lesz a leghidegebb.
Nyílt nap lesz az ELTE-n
Nyílt napot tart ma az ELTE Társadalomtudományi Kara (Pázmány Péter stny. 1/A), ahová mindenkit várnak szeretettel az előzetes regisztrációt követően. Karbemutató és a felvételi dokumentációt segítő előadásokkal készülnek, valamint lehetőség lesz az alapszakok (alkalmazott közgazdaságtan, szociális munka, szociológia és nemzetközi tanulmányok) egy-egy mintaóráján is részt venni. Az esemény további részletei itt találhatók.
Az Edutus Egyetemen is nyílt nap lesz
Az Edutus Egyetem (Fehérvári út 84a) idén is meghirdeti nyílt napját, amire minden érdeklődőt szeretettel várnak. Meg lehet ismerkedni a tanárokkal és meg lehet tudni mindent az induló képzésekről. A nyílt napon az alap-, felsőoktatási szak- és mesterképzésekről is részletes tájékoztatást adnak. További információ a nyílt napról itt található.
Soraya kiállítás nyílik a Margitkában
Soraya az utcai fotózás új korszakának úttörő művelője. Naplószerű fotói a városnegyed eseményeivel és ellesett pillanataival saját életét is dokumentálják. Soraya a legtehetségesebb fiatal fotósok egyike. A műveiből álló kiállítás 17 órakor kezdődik a Margitkában (Margit körút 64/a). Nyitóbeszédet mond Gát János kurátor 18 órakor. További információk a kiállításról itt olvasható.
