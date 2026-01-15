Ezen a napon született a hidrogénbomba magyar atyja

Teller Ede magyar fizikus 1908. január 15-én született. Hitler hatalomra jutásakor átköltözött Angliába, 1935-ben az Amerikai George Washington Egyetemen tanított. Ő volt az 1939-ben, aki Wigner Jenővel és Szilárd Leóval együtt meggyőzte Albert Einsteint ama történelmi jelentőségű levél megírására, melynek hatására az atombomba gyártása megindult. Később dolgozott Los Alamosban az atombomba kutatásokon, a Manhattan terven, 1942-től pedig ő volt a hidrogénbomba-program irányítója, emiatt emiatt mint „a hidrogénbomba atyja” vált közismertté világszerte. 1990-ben Magyarországra jött és utána minden évben hazalátogatott és az atomenergia békés felhasználásának világhírű pártolójaként, egy ízben a Paksi atomerőműbe is ellátogatott. 1994. április 23-án Göncz Árpád köztársasági elnöktől átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrendet. 1997-ben megkapta az akkor elsőként kiosztott Magyarság Hírnevéért kitüntetést. Az Első Orbán-kormány idején az első Corvin-lánc-birtokosok egyike lett.

Teller Ede, a hidrogénbomba atyja. Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Jordán Tamás is ma ünnepli a születésnapját

A színművész, tanár és a Merlin Színház alapítója 1943. január 15-én született. 1966-ban szerzett diplomát földmérőként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnöki karán. 1961-1971 között az ELTE Universitas nevű amatőr együttes színésze volt. 1971-től a 25. Színház tagja, 1977-től a Várszínház színésze, 1980-től pedig 11 éven át a kaposvári Csiky Gergely Színház művésze volt. 1991-ben akkori feleségével megalapította a Merlin Színházat, melynek 2003-ig vezetője is volt. Később tanárként és a Nemzeti Színház igazgatójaként tevékenykedett.

Ma lenne 97 éves Martin Luther King

Az amerikai baptista tiszteletes 1929. január 15-én született. Az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik vezető személyisége volt. 1963. augusztus 28-án a Washingtoni Menetelés során megtartott "Van egy álmom…" kezdetű beszéde óriási nyilvánosságot hozott a polgárjogi mozgalomnak, Kinget pedig a történelem egyik legnagyobb szónokává emelte. Martin Luther King 1968. április 4-én Memphisben merénylet áldozata lett.