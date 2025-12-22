RETRO RÁDIÓ

Ilyen függöny a világon nincs több! Mutatjuk

167 négyzetméter és a teljes Kárpát-medence ősi motívumkincseit hímezték rá kézi hímzéssel. Ez a Nemzeti Színház új színpadi függönye.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2025.12.22. 14:00
Nemzeti Színház függöny hímzés népi művész Kárpát-medence

Felavatták a Nemzeti Színház új nagyszínpadi díszfüggönyét. A függönyön 12 életfa rajzolódik ki, lombjain a Kárpát-medence hatvan magyar tájegységének mintakincse látható. A törzseken pedig a honfoglalás kori ornamentika ősi formái rajzolódnak ki

függöny
A 12 életfát tartalmazó, kézi hímzésű függöny és alkotói Fotó: Eori_Szabo_Zsolt

Az új előfüggönyt Vidnyánszky Attila vezérigazgató felkérésére Kustán Melinda textiltervező iparművész tervezte 2019-ben. A közel 7 évig tartó alkotói folyamatban 104 kézi hímző vett részt, de a Nemzeti Színház művészei is hozzátettek néhány öltést, így tett Szűcs Nelli is. A kárpátaljai születésű színművésznő örömmel adta keze munkáját a nemzet egységét megjelenítő páratlan műhöz

A Mesterséges intelligencia is tervezett mintát a Nemzeti nagyfüggönyére, 59 Kárpát-medencei motívumból. Szűcs Nelli színművésznő is hímezett.

Az advent harmadik vasárnapján tartott függönyavatón az egyik hímzőasszony kérdésünkre a bukovinai székely mintát mutatta meg a függönyön, és ennek köszönhetően megtudtuk azt is, miért az asszonyi sorsot ábrázolják kékkel.

Életfa nagyfüggöny készül a Nemzeti Színházban- 167 nm-es textil, 64 magyar tájegység hímzési motívumaival.

Kustán Melinda textiltervező iparművész 2 hónappal a függöny elkészülte előtt a Nemzeti Színházban úgy fogalmazott: ezzel a függönnyel csoda készül, ilyen a világon nincs sehol máshol

Kustán Melinda: Ilyen a világon nincs! Fotó: Fodor Erika

Ez olyan hatalmas vállalkozás, hogy pusztán csak a számokat említsem: fél tonna súlyú, a mérete 167 négyzetméter, akkora, mint egy tornaterem. A 60 magyar tájegység honfoglaláskori ősi motívumaiból hoztam létre ezt a 12 életfából álló »tündérkertet«, amelyet az adott tájegységen élő hímzőasszonyok kézműves munkával készítettek el 

– tudtuk meg Kustán Melindától.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter köszöntőjében elmondta: nem pusztán egy színházi kellék született meg, hanem egy olyan mű, amely a magyar nemzet történetét szövetbe hímzett formában tárja a közönség elé.

Hankó Balázs: A száznégy hímző kéz munkája a Felvidéktől Székelyföldig, a Dunántúltól a Délvidékig összeszőtte a teljes magyarságot Fotó: Fodor Erika

A függönybe beleszőtték a teljes magyarságot

Az új díszfüggöny a nemzeti összetartozás szimbóluma is. A rajta megjelenő tizenkét életfa nem csupán díszítőelem: a magyar kultúra és a hit erejét hordozza. Törzseik az ezeréves múltból sarjadnak, lombjaik pedig a Kárpát-medence különböző tájainak mintakincséből bontakoznak ki. A száznégy hímző kéz munkája a Felvidéktől Székelyföldig, a Dunántúltól a Délvidékig összeszőtte a teljes magyarságot.

„A díszfüggöny nem vasfüggöny, hanem nemzeti függöny, amely mögött a magyar kultúra ezer szála, az alkotó ember és a közösség ereje rejlik. A magyar kultúra határokon átível, és ezt az üzenetet hordozza magában ez a függöny is” – tette hozzá Hankó Balázs. Megtudtuk: az alkotási folyamatban a mesterséges intelligencia is szerepet kapott, de nem az ember helyett, hanem az ember szolgálatában

Vidnyánszky Attila úgy fogalmazott: a díszfüggöny „lélekből született.” A Nemzeti Színház igazgatója, párhuzamot vonva a függöny szimbolikájával, elmesélt egy történetet.

Vidnyánszky Attila: Ez a függöny olyan, mint mi: lélekből született Fotó: Fodor Erika

Amikor még a beregszászi színház igazgatója voltam és a sokadik határon várakoztatós, megalázó órát töltöttük Magyarországra jövet, azt tudtam mondani a kicsi kis társulatomnak, hogy tekintsék úgy ezeket az alkalmakat, hogy ezekkel egy-egy öltéssel visszavarjuk képletesen is a leszakadt kicsi kis Kárpátaljánkat. A beregszászi társulat azóta már vagy háromezer öltésnél tart

– mondta az igazgató.

Vidnyánszky Attila a függönyavatón azt a kérdést is feltette: milyen legyen a Nemzeti Színház? Németh Antalt, a Nemzeti egykori igazgatóját idézte: a Nemzeti Színház „nyelvében magyar, lelkében nemzeti és minden tekintetben ízig-vérig színház”.  Vidnyánszky Attila ehhez hozzáfűzte: „küldetésünk emellett az is, hogy hidakat építsünk – határon túli színházakkal közös produkciók, vendégjátékok, tájelőadások formájában.” 

Az avatást követően a közönség a Bánk bán előadását tekinthette meg. Az előadás végén ugyancsak egy életfát jelenítettek meg

 

