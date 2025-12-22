Ilyen függöny a világon nincs több! Mutatjuk
167 négyzetméter és a teljes Kárpát-medence ősi motívumkincseit hímezték rá kézi hímzéssel. Ez a Nemzeti Színház új színpadi függönye.
Felavatták a Nemzeti Színház új nagyszínpadi díszfüggönyét. A függönyön 12 életfa rajzolódik ki, lombjain a Kárpát-medence hatvan magyar tájegységének mintakincse látható. A törzseken pedig a honfoglalás kori ornamentika ősi formái rajzolódnak ki.
Az új előfüggönyt Vidnyánszky Attila vezérigazgató felkérésére Kustán Melinda textiltervező iparművész tervezte 2019-ben. A közel 7 évig tartó alkotói folyamatban 104 kézi hímző vett részt, de a Nemzeti Színház művészei is hozzátettek néhány öltést, így tett Szűcs Nelli is. A kárpátaljai születésű színművésznő örömmel adta keze munkáját a nemzet egységét megjelenítő páratlan műhöz.
Az advent harmadik vasárnapján tartott függönyavatón az egyik hímzőasszony kérdésünkre a bukovinai székely mintát mutatta meg a függönyön, és ennek köszönhetően megtudtuk azt is, miért az asszonyi sorsot ábrázolják kékkel.
Kustán Melinda textiltervező iparművész 2 hónappal a függöny elkészülte előtt a Nemzeti Színházban úgy fogalmazott: ezzel a függönnyel csoda készül, ilyen a világon nincs sehol máshol.
Ez olyan hatalmas vállalkozás, hogy pusztán csak a számokat említsem: fél tonna súlyú, a mérete 167 négyzetméter, akkora, mint egy tornaterem. A 60 magyar tájegység honfoglaláskori ősi motívumaiból hoztam létre ezt a 12 életfából álló »tündérkertet«, amelyet az adott tájegységen élő hímzőasszonyok kézműves munkával készítettek el
– tudtuk meg Kustán Melindától.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter köszöntőjében elmondta: nem pusztán egy színházi kellék született meg, hanem egy olyan mű, amely a magyar nemzet történetét szövetbe hímzett formában tárja a közönség elé.
A függönybe beleszőtték a teljes magyarságot
Az új díszfüggöny a nemzeti összetartozás szimbóluma is. A rajta megjelenő tizenkét életfa nem csupán díszítőelem: a magyar kultúra és a hit erejét hordozza. Törzseik az ezeréves múltból sarjadnak, lombjaik pedig a Kárpát-medence különböző tájainak mintakincséből bontakoznak ki. A száznégy hímző kéz munkája a Felvidéktől Székelyföldig, a Dunántúltól a Délvidékig összeszőtte a teljes magyarságot.
„A díszfüggöny nem vasfüggöny, hanem nemzeti függöny, amely mögött a magyar kultúra ezer szála, az alkotó ember és a közösség ereje rejlik. A magyar kultúra határokon átível, és ezt az üzenetet hordozza magában ez a függöny is” – tette hozzá Hankó Balázs. Megtudtuk: az alkotási folyamatban a mesterséges intelligencia is szerepet kapott, de nem az ember helyett, hanem az ember szolgálatában.
Vidnyánszky Attila úgy fogalmazott: a díszfüggöny „lélekből született.” A Nemzeti Színház igazgatója, párhuzamot vonva a függöny szimbolikájával, elmesélt egy történetet.
Amikor még a beregszászi színház igazgatója voltam és a sokadik határon várakoztatós, megalázó órát töltöttük Magyarországra jövet, azt tudtam mondani a kicsi kis társulatomnak, hogy tekintsék úgy ezeket az alkalmakat, hogy ezekkel egy-egy öltéssel visszavarjuk képletesen is a leszakadt kicsi kis Kárpátaljánkat. A beregszászi társulat azóta már vagy háromezer öltésnél tart
– mondta az igazgató.
Vidnyánszky Attila a függönyavatón azt a kérdést is feltette: milyen legyen a Nemzeti Színház? Németh Antalt, a Nemzeti egykori igazgatóját idézte: a Nemzeti Színház „nyelvében magyar, lelkében nemzeti és minden tekintetben ízig-vérig színház”. Vidnyánszky Attila ehhez hozzáfűzte: „küldetésünk emellett az is, hogy hidakat építsünk – határon túli színházakkal közös produkciók, vendégjátékok, tájelőadások formájában.”
Az avatást követően a közönség a Bánk bán előadását tekinthette meg. Az előadás végén ugyancsak egy életfát jelenítettek meg.
