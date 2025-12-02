Blaskó Péter elárulta, milyen volt az első csókja Törőcsik Marival

Bodrogi Gyulával és Blaskó Péterrel együtt avatta fel a Nemzeti Színház új, Törőcsik Mariról elnevezett páholyát Vidnyánszky Attila, a színésznő születésének 90. évfordulóján.

Törőcsik Mariról páholyt neveztek el Fotó: Metropol

Az ünnepségen fény derült arra is, hogyan csattant el az első csók Törőcsik Mari és Blaskó Péter között.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója elmesélte, hogy amikor a Nemzeti élére került, két karakteres megnyilvánulást kapott.

Vidnyánszky Attila ás Bodrogi Gyula a Töröcsik Mari Páholy előtt a Nemzetiben (Fotó: Fodor Erika)

Törőcsik Mari annyit mondott: Akkor most maga az igazgató. Bodrogi Gyuszi bá pedig azzal fogadott, hogy mondott egy számot: 15, majd megkérdezte, tudom-e, ez mit jelent. Maga a 16-ik! - adta meg a választ

- számolt be a színidirektor, majd Bodrogi Gyulával megnyitotta a Törőcsik Mari Páholyt, ahová először "Gyuszi bá" ült be.

Blaskó Péter azt is árulta el, milyen volt az első csókja Törőcsik Marival.

„1969-ben ismertem meg Marit, aki akkor már országosan ismert, vezető színésznő volt, én pedig harmadéves főiskolai hallgató, 21 éves fejjel. A darabbeli szerepem szerint Mari a mostohaanyám volt, akibe én beleszeretek. Volt egy csókjelenet, ami miatt nagyon izgultam, hogy ez most hogyan lesz, mint lesz. Hogy fog ez nekem sikerülni, nem fog-e rám haragudni, ha ügyetlen leszek?”

Blaskó Péter Törőcsik Marinak köszönhetően került be az akkori Nemzetibe (Fotó: Fodor Erika)

A próbán vártuk a jelenetet, közben a színpadon pakoltak és egyszer csak Mari odaszólt nekem: jöjjön, Péter! Odamentem, ő átölelt és megcsókolt. Aztán azt mondta: na, most már túl vagyunk a feszültségen, most már nyugodtan próbálhat!

- avatott be a Törőcsik Marival való első csókja történetébe Blaskó Péter. A Nemzeti Színház színművésze hozzátette: Törőcsik Mari ilyen aranyos volt, ilyen szeretetteljes és ilyen őszintén oldotta fel benne azt a fiatalkori feszültséget, amit a nagy művésznővel szemben érzett. Blaskó Pétertől azt is megtudtuk, hogy Törőcsik Marinak köszönhetően szerződtették le az akkori Nemzeti Színházba.

Koltai Lajos még korábban mesélte el a Metropolnak személyes emlékeit Törőcsik Mariról, az ugyancsak Törőcsik Marira emlékező kiállításon - szintén a Nemzetiben.

Mutatjuk videónkat: