Neki köszönhető Európa első telefonközpontja és a telefonhírmondó is

Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója 1844. szeptember 17-én született. A bécsi és a pesti Műegyetemen folytatott tanulmányai után Londonban és Amerikában élt hosszú évekig, ahol megismerkedett a vezetékes távíróval és az Edison-féle szénmikrofonnal. 1876-ban visszatért Európába, hogy Bell vadonatúj találmányát kihasználva telefonközpontot létesítsen, amely több vonalat képes összekapcsolni. Budapesten saját tőkéből valósította meg 1881-re az első, a világon pedig a negyedik telefonközpontját. 1892-ben pedig 18 országban bejelentette a vezetékes rádió ősének tartható telefonhírmondó szabadalmát. A sikert sajnos nem élvezhette sokáig, egy hónappal a szolgálat beindulása után, 49 évesen szívrohamban meghalt.

Neki köszönhetjük az első telefonközpontot. Fotó forrása: Magyar Nemzet/a Puskás család hagyatéka

Ma lenne 81 éves Bicskei Bertalan

A korábbi labdarúgó a Testnevelési Főiskolán végzett szakedzőként. 1959-től az FTC, a MOM, a Veszprém, a Budapesti Honvéd, majd az MTK kapusa volt, egyszeres válogatott. 1976-tól az MTK ifjúsági edzője, Mezey György mellett pályaedző, 1982-től ifjúsági szövetségi kapitány és az utánpótlás válogatott edzője is volt, majd a Budapesti Honvédnél dolgozott edzőként. 1989-ben szövetségi kapitány és a Magyar Labdarúgóedzők Testületének elnöke volt, 1990-től a dél-koreai Daewoo Royals edzője volt és a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Ezen a napon kezdődtek a tiltakozások 2006-ban

Méghozzá Gyurcsány Ferenc napvilágra került őszödi beszéde miatt. A szeptember 17-én indult kormányellenes tüntetések sorozatának középpontja az Országház előtt részen, a Kossuth téren volt, ahol eleinte tízezres tömeg gyűlt össze esténként. A tüntetők napokon belül különböző csoportokat, szervezeteket alakítottak, melyeket egységesen Kossuth térieknek neveztek el - írja a Wikipédia. A tüntetők egy csoportja szeptember 18-án az éjjeli órákban „megostromolta” a Magyar Televízió székházát, jelentős károkat okozva az épületben, illetve több, az épület előtt álló (főleg MTV-s) autóban. A következő két éjszaka során a város több pontján kemény összecsapások voltak a tüntetők és a rendőrök között.