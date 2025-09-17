RETRO RÁDIÓ

Neki köszönhető Európa első telefonközpontja és a telefonhírmondó is

A magyar feltaláló Bell találmányát kihasználva hozta létre először az ország és Európa első telefonközpontját, majd később a vezetékes rádió ősét is megalkotta. Ő volt a telefonhírmondó atyja!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.17. 06:30
ez lesz ma telefon filmmaraton

Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója 1844. szeptember 17-én született. A bécsi és a pesti Műegyetemen folytatott tanulmányai után Londonban és Amerikában élt hosszú évekig, ahol megismerkedett a vezetékes távíróval és az Edison-féle szénmikrofonnal. 1876-ban visszatért Európába, hogy Bell vadonatúj találmányát kihasználva telefonközpontot létesítsen, amely több vonalat képes összekapcsolni. Budapesten saját tőkéből valósította meg 1881-re az első, a világon pedig a negyedik telefonközpontját. 1892-ben pedig 18 országban bejelentette a vezetékes rádió ősének tartható telefonhírmondó szabadalmát. A sikert sajnos nem élvezhette sokáig, egy hónappal a szolgálat beindulása után, 49 évesen szívrohamban meghalt.

telefon
Neki köszönhetjük az első telefonközpontot. Fotó forrása: Magyar Nemzet/a Puskás család hagyatéka

Ma lenne 81 éves Bicskei Bertalan

A korábbi labdarúgó a Testnevelési Főiskolán végzett szakedzőként. 1959-től az FTC, a MOM, a Veszprém, a Budapesti Honvéd, majd az MTK kapusa volt, egyszeres válogatott. 1976-tól az MTK ifjúsági edzője, Mezey György mellett pályaedző, 1982-től ifjúsági szövetségi kapitány és az utánpótlás válogatott edzője is volt, majd a Budapesti Honvédnél dolgozott edzőként. 1989-ben szövetségi kapitány és a Magyar Labdarúgóedzők Testületének elnöke volt, 1990-től a dél-koreai Daewoo Royals edzője volt és a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Ezen a napon kezdődtek a tiltakozások 2006-ban

Méghozzá Gyurcsány Ferenc napvilágra került őszödi beszéde miatt. A szeptember 17-én indult kormányellenes tüntetések sorozatának középpontja az Országház előtt részen, a Kossuth téren volt, ahol eleinte tízezres tömeg gyűlt össze esténként. A tüntetők napokon belül különböző csoportokat, szervezeteket alakítottak, melyeket egységesen Kossuth térieknek neveztek el - írja a Wikipédia. A tüntetők egy csoportja szeptember 18-án az éjjeli órákban „megostromolta” a Magyar Televízió székházát, jelentős károkat okozva az épületben, illetve több, az épület előtt álló (főleg MTV-s) autóban. A következő két éjszaka során a város több pontján kemény összecsapások voltak a tüntetők és a rendőrök között.

Az amerikaiaknak is nagy napjuk van

Ma pontosan 238 éve annak, hogy aláírták az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágak szétválasztására, de kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának. Ezt a hiányt pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt első tíz kiegészítő módosítás, ami 1791-ben lépett hatályba.

felhő vihar borongós időjárás eső zápo zivatar
Őszies idő várható ma, eshet is / Fotó: Gettyimages.com

Igazi őszi idő lesz ma

A koponyeg.hu szerint szerdán a reggeli párásság után ÉNy felől csökken a felhőzet, felhőátvonulások várhatók, keleten egy-egy záporral. A szél DNy-ira fordul és megélénkül. 21-23 fok körüli értékeket mérhetünk.

A BKK erről tájékoztatja a közlekedőket

  • Útszűkület lesz a XI. kerületben, a Bártfai utcában szeptember 17., szerda 08:00 és szeptember 23., kedd 20:00 óra között. 
  • Emellett egyirányúsítás és sávlezárás lesz a Dombóvári úton szeptember 17., szerda 06:00 és október 31., péntek 23:00 óra között. 
  • A H5-ös HÉV pedig Aquincum és Rómaifürdő megállóban a Batthyány tér irányú peronnál áll majd meg ma 22:30-tól üzemzárásig.

Ingyenes szabadtéri filmvetítés lesz a Bazilika előtt

A Budapest Klasszikus Filmmaratonon keretein belül szeptember 17–20. között, azaz négy estén át ingyenes szabadtéri mozivá alakul át a Szent István tér, ahol a Bazilika előtt felállított óriásvásznon legendás filmek, magyar és nemzetközi sztárvendégek teszik felejthetetlenné az élményt. Ma, azaz szeptember 17-én a A szamuráj c. filmet vetítik majd este nyolc órás kezdettel. Az esemény részletes leírása itt található.

 

