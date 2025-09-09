Egyre agresszívebbek a tiszások! Lökdösődnek és akasztással fenyegetőznek - videó

Magyar Péteréknél teljesen elgurult a gyógyszer! Amióta lebuktak, és kiderült, hogy kormányzásuk esetén brutális adóemelésre készülnek, azóta magasabb fokozatra kapcsoltak az agressziót illetően. A súlyos lelepleződést folyamatos balhézással próbálják kompenzálni. A tiszásoknál nem ritkaság a lökdösődés, a verbális erőszak és az akasztással fenyegetés sem - írja a Ripost.

Folyamatos balhé és fenyegetőzés! Ez a Tisza Párt ajánlata a következő 260 napra... Fotó: Hatlaczki Balazs / Pesti Srácok

Tokatábornok lökdöste a kérdező riportert

Teljesen elborult az agya Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnöknek Kötcsén, amikor a Mandiner riportere kérdéseket próbált feltenni neki. A Tisza Párt adóemelési terveiről kérdezte Móna Márk Magyar Péter kedvenc katonáját, a bukott vezérkari főnök azonban még a zsírleszívás után is akkora testi erőfölényben volt, hogy jókorát tudott taszítani a munkáját végző újságírón.







Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.

Úgy gondolom, hogy a mai Magyarországon szükség van arra, hogy a sajtó képviselőit, ha önmagukat nem tudják megvédeni, a bűntetőjog szintjén is védelmezze a jog. Véleményem szerint ismeretlen elkövetőnek semmilyen indoka, oka nem volt arra, hogy így vezesse le a feszültségét. A sajtó munkatársa nyilvános eseményről tudósított

– írta az ügyvéd.

Akasztással fenyegetőztek a Tisza-szimpatizánsok

Szintén Kötcsén történt múlt vasárnap, hogy Magyar Péter uszító beszéde után a Tisza Párt szimpatizánsai között is áradni kezdett az erőszak. Magyar hívei ugyanis akasztással fenyegették meg Császár Attila riportert és a közmédia őt kísérő stábját, majd hordaként, lincshangulatban támadtak rá egy anyukára, aki babakocsit tolt és a nagyobbik kisgyermekét kísérte.

Gyerekek! Könyörgöm, akasszuk fel!

- hangzott el többször is a lincshangulatba került tömegben.





A csoportosulás aztán egy háromgyermekes anyukát is célba vett. A nő azért került a tiszások célpontjába, mert a védelmébe vette a megfenyegetett riportert, aminek ráadásul szemtanúja volt több helybéli és az édesanya gyermekei is.