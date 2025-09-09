Egyre agresszívebbek a tiszások! Lökdösődnek és akasztással fenyegetőznek - videó

A jövő évi választásig hátralévő 260 napot végig akarja balhézni a Tisza Párt. Magyar Péterék az adóemelésen kívül az agressziót tudják kínálni a választóiknak.
Magyar Péteréknél teljesen elgurult a gyógyszer! Amióta lebuktak, és kiderült, hogy kormányzásuk esetén brutális adóemelésre készülnek, azóta magasabb fokozatra kapcsoltak az agressziót illetően. A súlyos lelepleződést folyamatos balhézással próbálják kompenzálni. A tiszásoknál nem ritkaság a lökdösődés, a verbális erőszak és az akasztással fenyegetés sem - írja a Ripost.
Teljesen elborult az agya Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnöknek Kötcsén, amikor a Mandiner riportere kérdéseket próbált feltenni neki. A Tisza Párt adóemelési terveiről kérdezte Móna Márk Magyar Péter kedvenc katonáját, a bukott vezérkari főnök azonban még a zsírleszívás után is akkora testi erőfölényben volt, hogy jókorát tudott taszítani a munkáját végző újságírón.
Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.
Úgy gondolom, hogy a mai Magyarországon szükség van arra, hogy a sajtó képviselőit, ha önmagukat nem tudják megvédeni, a bűntetőjog szintjén is védelmezze a jog. Véleményem szerint ismeretlen elkövetőnek semmilyen indoka, oka nem volt arra, hogy így vezesse le a feszültségét. A sajtó munkatársa nyilvános eseményről tudósított
– írta az ügyvéd.
Szintén Kötcsén történt múlt vasárnap, hogy Magyar Péter uszító beszéde után a Tisza Párt szimpatizánsai között is áradni kezdett az erőszak. Magyar hívei ugyanis akasztással fenyegették meg Császár Attila riportert és a közmédia őt kísérő stábját, majd hordaként, lincshangulatban támadtak rá egy anyukára, aki babakocsit tolt és a nagyobbik kisgyermekét kísérte.
Gyerekek! Könyörgöm, akasszuk fel!
- hangzott el többször is a lincshangulatba került tömegben.
A csoportosulás aztán egy háromgyermekes anyukát is célba vett. A nő azért került a tiszások célpontjába, mert a védelmébe vette a megfenyegetett riportert, aminek ráadásul szemtanúja volt több helybéli és az édesanya gyermekei is.
Németh Balázs az üggyel kapcsolatban írt bejegyzésében egy idős férfiről is szót ejt, aki kezében a Tisza Párt újságját és néhány doboz sört tartva igazi „harcosként” fenyegette meg a riportert és a kisgyermekes anyát. A Harcosok órája műsorvezetője azt is megemlítette, hogy "az érintett tiszásoknak továbbra sem kell rettegniük diktatórikus következményektől, (legfeljebb jogállamitől, csoportos garázdaságért) a mindennapjaikat pedig állami támogatások, kedvezmények és különböző juttatások segítik."
A megosztáshoz Budai Gyula is hozzászólt. Feljelentést tesz csoportos garázdaság miatt. Megemlítette, hogy a videón látható Ország Kornél, Magyar Péter videósa is, aki egyébként sunyin instruálja a tiszás tüntetőket arról, hogy mit is vágjanak a riporter fejéhez. A fideszes országgyűlési képviselő ezt külön Facebook-posztban is bejelentette, amiből az is kiderül, hogy az Ország Kornél mellett még beazonosítható személy is számolhat a következményekkel.
Magyar Péter tavaly novemberi sajtótájékoztatóján történt, hogy a Hír TV forgatóstábja, azt szerette volna megtudni a Tisza Párt elnökétől, hogy mi igaz azokból a korábban kiszivárgott hangfelvételekből, melyek szerint Magyar Péter a Hír TV munkatársait a Dunába dobatná, a 444 és az Index munkatársait pedig a k...rva anyjába küldené el és kiket tart pontosan k*csögnek a média munkatársai közül.
Azonban a politikus a szokásosnál is idegesebben reagált, egyből felpattant az asztaltól és kétségbeesetten kért segítséget biztonsági embereitől, hogy azonnal távolítsák el a közeléből Heiter Dávid Tamást, a Hír TV munkatársát.
Ezt követően az egyik biztonsági ember pedig szó szerint kihajította az ajtón a riportert.
A Mandiner stábja elkísérte a tiszásokat a tavalyi országjárásuk egyik állomására, ahol a párt vezetőinek szerettek volna feltenni pár kérdést. Magyar Péter azonban szokásai szerint nem volt hajlandó megállni és felelni a kérdésekre, helyett sietősen beült az autójába, majd azonnal becsapta az ajtót maga után, a riporter keze azonban még ott volt. Amikor az újságíró jelezte, hogy mi történt, akkor Magyar Péter bocsánatkérés helyett flegmán annyit reagált:
Akkor vegye el onnan...
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség felháborítónak tartja és élesen elítéli, hogy kampányoló politikusok a szólás- és sajtószabadságot semmibe véve munkájukat végző újságírókat fenyegetnek. Felhívjuk a jóérzésű kollégákat, hogy emeljék fel a szavukat a sajtószabadság sárba tiprása ellen
- ezt annak kapcsán írta a szövetség, hogy a sajtó munkatársait már több alkalommal egzisztenciálisan fenyegető Magyar Péter augusztus 30-i Facebook-bejegyzésében büntetőjogi felelősségre vonást is kilátásba helyezett. Ez lényegében azt jelenti, hogy a választási győzelme esetén a neki nem tetsző újságírókat elhallgattatná.
