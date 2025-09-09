RETRO RÁDIÓ

Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

Nemcsak újságírókat, hanem az alpári stílust számon kérő civileket is szidalmazták.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.09. 12:33
Tisza Párt németh balázs Kötcse

Németh Balázs Facebook-posztjában felidézte, hogy a tiszások vasárnap, Kötcsén akasztással fenyegették a közmédia stábját, egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. A délután azonban egy csoport odáig fajult, hogy akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, aki számon kérte a hőbörgő tiszásokon a stílust, amit a falu lakóinak, köztük gyerekeknek is végig kellett hallgatniuk. A Tisza-szimpatizánsok ezek után belekötöttek a helyben lakó édesanyába is - számol be róla a Magyar Nemzet.


Németh Balázs posztjában külön megemlítette azt az idős férfit, aki kezében a Tisza Párt újságját és néhány doboz sört tartva igazi „harcosként” fenyegette meg a riportert és a kisgyermekes anyát. A Harcosok órája műsorvezetője arra is kitért, hogy az érintett tiszásoknak továbbra sem kell rettegniük diktatórikus következményektől, (legfeljebb jogállamitől, csoportos garázdaságért) a mindennapjaikat pedig állami támogatások, kedvezmények és különböző juttatások segítik. 

Pénteken egy halk Szlava Ukrajinivel nyugtázza, hogy a legnagyobb unokája – aki, amióta kijött az egyetemről, szja-mentesen dolgozik, és a Nyugatra menekült barátnőivel ellentétben akár miniszoknyában is ki mer menni sötétedés után az utcára… – felveszi a fix 3 százalékos Otthon start hitelt, hogy saját lakása legyen

 – írja Németh Balázs posztjában.

A bejegyzéshez hozzászólt Budai Gyula is. Mint írta, feljelentés tesz csoportos garázdaság miatt. Megemlítette, hogy a videón látható Ország Kornél, Magyar Péter videósa is, aki egyébként sunyin instruálja a tiszás tüntetőket arról, hogy mit is vágjanak a riporter fejéhez. A fideszes országgyűlési képviselő ezt külön Facebook-posztban is bejelentette, amiből az is kiderül, hogy az Ország Kornél mellett még beazonosítható személy is számolhat a következményekkel. 

Fotó: Facebook

 

