Gondoltad volna?! Ez érdekelte a legjobban a Metropol olvasóit 2025 utolsó hetén
Az év vége mindig a változásé. Szilveszterkor nemcsak évet váltunk, hanem általában változnak bizonyos szabályok is. Ezeket vettük sorra 2025 utolsó hetének legolvasottabb cikkeinkben is.
December 31-én, szerdán országszerte milliók búcsúztatták 2025-öt. Aki kimozdult volna, de nem volt ötlete, hová menjen szilveszter este, vagy belépő helyett inkább dudára, forralt borra költött volna, annak mutattunk néhány ingyenes bulihelyszínt!
Cikkeinkkel is 2025 szilveszterére hangolódtak az olvasóink
A fővárosban az immár hagyományosnak tekinthető helyszíneken idén is díjmentes programokkal kísérve lehetett búcsúztatni az óévet. A cikk itt olvasható újra.
A szilveszterhez hozzátartozik a tűzijáték is. A tragédiák és a pénzbüntetések elkerülése érdekében jó néhány dologra kell ilyenkor figyelni. Ráadásul a fővárosban új rendelet is hatályba lépett december 15-én. Ez szigorúan korlátozza a tűzijátékozást a fővárosban. Az adott terület besorolásától függ, lehet-e, és ha igen, meddig durrogtatni.
Az új év első napjától több dolog is másként lesz majd, mint a mögöttünk hagyott évben. Emelkedik a minimálbér, megváltozik az adózás, átalakul a családtámogatás is. Erről ebben a cikkben írtunk részletesen.
