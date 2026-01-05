Gondoltad volna?! Ez érdekelte a legjobban a Metropol olvasóit 2025 utolsó hetén

December 31-én, szerdán országszerte milliók búcsúztatták 2025-öt. Aki kimozdult volna, de nem volt ötlete, hová menjen szilveszter este, vagy belépő helyett inkább dudára, forralt borra költött volna, annak mutattunk néhány ingyenes bulihelyszínt!

2025 szilveszterére hangolódva Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

Cikkeinkkel is 2025 szilveszterére hangolódtak az olvasóink

A fővárosban az immár hagyományosnak tekinthető helyszíneken idén is díjmentes programokkal kísérve lehetett búcsúztatni az óévet. A cikk itt olvasható újra.

A szilveszterhez hozzátartozik a tűzijáték is. A tragédiák és a pénzbüntetések elkerülése érdekében jó néhány dologra kell ilyenkor figyelni. Ráadásul a fővárosban új rendelet is hatályba lépett december 15-én. Ez szigorúan korlátozza a tűzijátékozást a fővárosban. Az adott terület besorolásától függ, lehet-e, és ha igen, meddig durrogtatni.

Az új év első napjától több dolog is másként lesz majd, mint a mögöttünk hagyott évben. Emelkedik a minimálbér, megváltozik az adózás, átalakul a családtámogatás is. Erről ebben a cikkben írtunk részletesen.