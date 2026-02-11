RETRO RÁDIÓ

Less be azokra a helyekre, ahol a jövőt kutatják!

Így válik Magyarország a tudományok nemzetközi fellegvárává.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 11:14
sorozat Magyarország tudomány

Elindult a Nemzeti Innovációs Ügynökség új videósorozata, a Miből készült?, melynek célja, hogy közérthetően mutassa be, hogyan jönnek létre Magyarországon és Európában a világszínvonalú kutatási és innovációs kezdeményezések. A sorozat azt járja körül, milyen kérdések, döntések, tudományos problémák és együttműködések állnak egy-egy kiemelkedő fejlesztés vagy intézmény megszületése mögött.

(Fotó: Pexels/Opt Lasers from Poland – Képünk illusztráció)

A nyitóepizód az ELI-ALPS szegedi lézeres kutatóintézetbe kalauzol: bemutatja, miért volt szükség egy ilyen egyedülálló kutatóhely létrehozására, milyen tudományos kihívások hívták életre, és hogyan válik a csúcstechnológia a jövőt formáló tudássá. A videó a lézerfizika és az extrém időskálák világát nemcsak szakmai, hanem közérthető nézőpontból is megközelíti, miközben a nemzetközi együttműködések szerepére is rávilágít. A sorozat következő, február 14-én debütáló része a HCEMM (Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine) tevékenységét, céljait és azt a nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatási környezetet mutatja be, amelyben a jövő orvoslása formálódik.

A YouTube-on elérhető Miből készült?-sorozat tehát azoknak szól, akiket érdekel, hogyan válik Magyarország a tudományok nemzetközi fellegvárává – és miből állnak össze azok a helyek, ahol a jövőt kutatják.

 

