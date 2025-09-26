RETRO RÁDIÓ

Nagy lehetőség a doktoranduszoknak: startup-finanszírozási és- képzési lehetőséget kapnak

Nem hiába óriási az érdeklődés miatta.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 16:12
Módosítva: 2025.09.26. 16:13
vállalkozás startup továbbképzési lehetősége finanszírozás

Magyarország új innovátorgenerációja kész arra, hogy a laboratóriumok falai közül kilépve meghódítsa a nemzetközi piacokat. A doktoranduszok számára létrehozott Pathway to Business startup indulását nagy érdeklődés övezte a doktoranduszok körében, ami jól mutatja a fiatal kutatók nyitottságát az innováció iránt.

Fotó: Pexels

Összesen 115 PhD-hallgató jelentkezett a Pathway to Business programba, közülük ötvenen ösztöndíjjal és szakmai támogatással építhetik a jövő sikeres magyar Deep Tech startup vállalkozásait. A Nemzeti Innovációs Ügynökség programjának célja, hogy tudást és szakmai támogatást nyújtson a tudományos kutatások valódi, piacképes vállalkozásokká formálásában.

A jövő a startupoké

A Pathway to Business nem egy egyszerű képzés, hanem egy ugródeszka a jövőbe. Tudásátadás, mentorok, pénzügyi támogatás, valamint valódi iparági kapcsolatok segítik a résztvevőket, hogy kutatási ötleteikből sikeres startupok válhassanak. A program megmutatja, hogyan válik egy kutatási eredményből szellemi tulajdon, egy koncepcióból termék, egy álomból piaci siker. Egyértelmű a cél: ne csak kiváló kutatók, hanem kiváló innovatív vállalkozók is váljanak a doktoranduszokból, akik képesek hidat építeni a tudományos eredmények és a gazdasági hasznosíthatóság között.

A folyamat minden szakasza a fejlődésről szól: a program online képzéssel indul, majd ezt követően három hónapos, személyes csapatmunka követi ösztöndíj és mentorálás mellett.

Ezt követi egy hat hónapos intenzív fejlesztés, amely során egymillió forintos projektfinanszírozás is segíti a résztvevőket. A program végső állomása a látványos Demo Day lesz, ahol a legjobb projektek befektetők és iparági szereplők előtt mutathatják be, melyek lehetnek Magyarország feltörekvő új vállalkozásai.

Anyagi megbecsültség és fejlesztési támogatás

A program anyagi ösztönzői is vannak: az első három hónapos szakaszban a résztvevők havi 50 ezer, a hat hónapos fejlesztési szakaszban – hallgatói státuszuktól függően – 150-400 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülhetnek. Ez amellett, hogy biztos hátteret ad a fejlesztésekhez, egyértelmű üzenet is: a tudományos tudásnak van helye a piacon, és Magyarország komolyan számít a doktoranduszok vállalkozói tudására és ambíciójára.

Megemelkedett jövedelmek a jövő kutatói számára

A Pathway to Business kiválóan illeszkedik a doktori képzés idei megújításához is. Az idén bevezetett háromszintű rendszer és a megemelt doktoranduszjövedelmek mind azt jelzik: a kormány stratégiai célként kezeli, hogy a PhD-hallgatókból ne csak tudósok, hanem a jövő gazdasági motorjai váljanak. A Nemzeti Innovációs Ügynökség Pathway to Business programja zászlóshajó a nemzetközi piacra lépés elősegítésében – egyszerre tudományos és üzleti forradalom, amely új fejezetet nyithat a magyar innováció történetében - írja a Világgazdaság.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu