Nagy lehetőség a doktoranduszoknak: startup-finanszírozási és- képzési lehetőséget kapnak

Magyarország új innovátorgenerációja kész arra, hogy a laboratóriumok falai közül kilépve meghódítsa a nemzetközi piacokat. A doktoranduszok számára létrehozott Pathway to Business startup indulását nagy érdeklődés övezte a doktoranduszok körében, ami jól mutatja a fiatal kutatók nyitottságát az innováció iránt.

Fotó: Pexels

Összesen 115 PhD-hallgató jelentkezett a Pathway to Business programba, közülük ötvenen ösztöndíjjal és szakmai támogatással építhetik a jövő sikeres magyar Deep Tech startup vállalkozásait. A Nemzeti Innovációs Ügynökség programjának célja, hogy tudást és szakmai támogatást nyújtson a tudományos kutatások valódi, piacképes vállalkozásokká formálásában.

A jövő a startupoké

A Pathway to Business nem egy egyszerű képzés, hanem egy ugródeszka a jövőbe. Tudásátadás, mentorok, pénzügyi támogatás, valamint valódi iparági kapcsolatok segítik a résztvevőket, hogy kutatási ötleteikből sikeres startupok válhassanak. A program megmutatja, hogyan válik egy kutatási eredményből szellemi tulajdon, egy koncepcióból termék, egy álomból piaci siker. Egyértelmű a cél: ne csak kiváló kutatók, hanem kiváló innovatív vállalkozók is váljanak a doktoranduszokból, akik képesek hidat építeni a tudományos eredmények és a gazdasági hasznosíthatóság között.

A folyamat minden szakasza a fejlődésről szól: a program online képzéssel indul, majd ezt követően három hónapos, személyes csapatmunka követi ösztöndíj és mentorálás mellett.

Ezt követi egy hat hónapos intenzív fejlesztés, amely során egymillió forintos projektfinanszírozás is segíti a résztvevőket. A program végső állomása a látványos Demo Day lesz, ahol a legjobb projektek befektetők és iparági szereplők előtt mutathatják be, melyek lehetnek Magyarország feltörekvő új vállalkozásai.

Anyagi megbecsültség és fejlesztési támogatás

A program anyagi ösztönzői is vannak: az első három hónapos szakaszban a résztvevők havi 50 ezer, a hat hónapos fejlesztési szakaszban – hallgatói státuszuktól függően – 150-400 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülhetnek. Ez amellett, hogy biztos hátteret ad a fejlesztésekhez, egyértelmű üzenet is: a tudományos tudásnak van helye a piacon, és Magyarország komolyan számít a doktoranduszok vállalkozói tudására és ambíciójára.