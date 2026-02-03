Egy új kutatás kiderítette, hogy mire gondolnak valójában a babák

Gyakran tűnődnek azon a szülők, hogy vajon mire gondolhatnak a babájuk, melyik korban kezdik el valóban érteni a világot, a tudósok pedig végre rájöttek a titok nyitjára.

Egy kutatás feltárta a babák gondolatait Fotó: freepik.com / Illusztráció

Egy kutatás elárulta, mit gondolnak a babák

A dublini Trinity College kutatói agyi képalkotást és mesterséges intelligencia modelleket kombináltak a kognitív minták elemzéséhez. Az elemzések rávilágítottak, hogy a csecsemők, már két hónapos korban is képesek voltak kategorizálni képeket, mint egy macska, egy madár, egy gumikacsa, egy bevásárlókocsi vagy egy fa.

Ez azt jelenti, hogy hasonló agyi mintázatokkal rendelkeznek, amikor különböző macskaképeket néznek, és ezek eltérnek azoktól, amelyeket más állatok vagy tárgyak képeinek megtekintésekor rögzítenek.

Ez a kutatás rávilágít az agy működésének gazdagságára az élet első évében

- idézi az Express, Dr. Cliona O’Doherty, a tanulmány vezetőjének a szavait.

Bár a szakértő szerint két hónapos korukban a csecsemők kommunikációja a beszéd és a finom motorikus kontroll hiánya miatt korlátozott, de elméjük nemcsak a dolgok megjelenésére reagált, hanem arra is, hogy azok, melyik kategóriába tartoznak.

Ez azt mutatja, hogy a vizuális kognitív képességek alapjai már nagyon korán, a vártnál sokkal korábban kialakulnak.

A csapat 130 két hónapos csecsemőt toborzott, akik kényelmes babzsákon feküdtek, zajszűrő fejhallgatóval a fejükön. Ezután 15-20 percig élénk, színes képeket mutattak nekik, miközben funkcionális MRI-vizsgálattal mérték az agyi aktivitásukat. Az AI modelleket ezután arra használták, hogy összehasonlítsák a modellek és a csecsemők agyának vizuális felismeréssel kapcsolatos aktivitási mintáit.

Rhodri Cusack professzor szerint ez egy teljesen új módszert nyújt a csecsemők korai életkorban történő gondolkodásának a mérésére. A csecsemők agyának tanulmányozása hozzájárulhat egy új generációs mesterséges intelligencia modellek kifejlesztéséhez, amelyek hatékonyabban tanulnak, így csökkentve gazdasági és környezeti költségeiket.

Egészen a közelmúltig nem tudtuk megbízhatóan mérni, hogy a csecsemő agyának egyes területei hogyan értelmezik a vizuális információkat.

- tett hozzá a tanulmány társszerzője, Dr. Anna Truzzi.