Kirúgtak egy profi futballedzőt, miután a ChatGPT-t használta fontos döntések meghozatalához
A hírek szerint Robert Moreno a mesterséges intelligenciát használta, miközben az FC Sochi játékosait irányította.
A spanyol futballedző, Robert Moreno a hírek szerint a ChatGPT-re bízta az irányítást, miközben az orosz csapatot vezette. A 48 éves szakembert azzal vádolják, hogy a kulcsfontosságú döntések meghozatalát bízta a mesterséges intelligenciára.
ChatGPT döntött a csapat sorsáról – kirúgták a spanyol edzőt
Állítólag a technológiától való függőségére egy kaotikus utazási terve derített fényt, amelyet, a beszámolók szerint, Moreno a ChatGPT-vel készíttetett el. A futballedző azonban tagadta az ellene felhozott vádakat, és hangsúlyozta, hogy soha nem használt semmilyen mesterséget intelligenciát a meccsek előkészítésére, a kezdőcsapat összeállítására vagy a játékosok kiválasztására. Az FC Sochi korábbi sportigazgatója, Andrej Orlov azonban mást állít.
Moreno, aki korábban a spanyol válogatott szövetségi kapitányi posztját is betöltötte ideiglenesen, tavaly szeptemberben jelentette be, hogy távozik a klubtól. A távozást a közösségi médián jelentette be, ahol azt írta, hogy közös megegyezéssel jutottak arra a döntésre, hogy a csapat számára a legjobb megoldás, ha szétválnak útjaik. Andrey Orlov azonban most azt állítja, hogy Moreno távozásának valódi oka a ChatGPT-től való függősége volt. Elmondása szerint a korábbi vezetőedző rendszeresen konzultált a mesterséges intelligenciával az idegenbeli mérkőzések logisztikájának, az edzésprogramoknak és az átigazolási stratégiáknak a kidolgozásakor.
Miután állítólag a ChatGPT-t kérte meg arra, hogy készítsen menetrendet a játékosok számára egy idegenbeli mérkőzés előtt, a rendszer meglepő módon azt írta, hogy a futballisták 28 órán keresztül maradjanak ébren. Emellett a beszámolók szerint a csapattagoknak azt is előírták, hogy két nappal a mérkőzés előtt reggel 7 órakor edzésen vegyenek részt.
Orlov szerint az MI-chatbotnak még abban is döntő szava volt, hogy a klub tavaly nyáron melyik csatárt igazolja le.
Amikor a klub mérlegelte, hogy Vlagyimir Piszarszkij, Pavel Melesin vagy Artur Susenacsjev lenne-e a legjobb választás, Moreno állítólag a ChatGPT-t kérdezte meg arról, ki lenne a legalkalmasabb.
A ChatGPT szerint Susenacsjev bizonyult a legjobbnak
– állította Orlov.
Moreno irányítása alatt a klub kiesett az orosz élvonalból, a Premier League-ből az első ligába esett ki, de most visszaszerezték a helyüket – számolt be róla a Ladbible.
