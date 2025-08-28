Borzasztó következménye lett, hogy a ChatGPT-re hallgatott

Egy torokfájással küzdő édesapa a ChatGPT-től kért tanácsot, amikor fájt a torka, a mesterséges intelligencia pedig azt mondta neki kevés a valószínűsége, hogy valami komolyabb baja lenne. Amikor végül orvoshoz fordult, kiderült, hogy ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna.

ChatGPT-re hallgatott – nem jól tette

A 37 éves Warren Tireney képtelen volt már szinte inni is év elején, mikor megbetegedett, de az internet tanácsát követve, nem ment el orvoshoz. Ehelyett szabadidejében a ChatGPT-vel szórakozott, elmesélte neki tüneteit. Mikor a ChatGPT ragaszkodott hozzá, hogy tünetei semmiképp nem lehetnek rákos eredetűek, nem fordult orvoshoz.

A férfi tünetei csak nem enyhültek, így elment a sürgősségire. A családapánál negyedik stádiumú nyelőcső-adenokarcinómát diagnosztizáltak, amely egy rákos megbetegedés, amelynek az ötéves túlélési aránya mindössze 5-10 százalék.

Az esettel kapcsolatban a ChatGPT azt nyilatkozta, hogy a szoftver nem alkalmas semmilyen egészségügyi állapot kezelésére és nem helyettesíti a szakmai tanácsadást – írja a Mirror.

A családapa most másokat figyelmeztet, hogy ne hagyatkozzanak túlságosan a ChatGPT-re.

,,Azt hiszem, végül tényleg komoly problémává vált, mert a ChatGPT valószínűleg késleltette, hogy időben komoly figyelmet kapjak. A mesterséges intelligencia modell inkább azt próbálja mondani, amit hallani akarsz, hogy lekössön. Bizonyos mértékig az, amit statisztikai valószínűség alapján mondott, hogy mi bajom lehet, valójában nagyon is helytálló volt. De sajnos ebben a konkrét esetben nem” – jelentette ki az édesapa.

Eleinte jó ötletnek gondolta megkérdezni az AI-t, mivel vérhigító bevétele után képes volt rövid ideig újra nyelni. A ChatGPT azt mondta Warrennek, hogy ,,a leírtakból semmi sem utal erősen rákra”.

Egy külföldi műtét finanszírozásának reményében, hogy növelhessék Warren túlélésének esélyeit, a család létrehozott egy GoFundMe-oldalt.