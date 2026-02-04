22 éves lett a legismertebb közösségi oldal-ezen a napon hozták létre a Facebookot!

Az amerikai alapítású közösségi hálózat 2004. február 4-én kezdte meg működését. Az alapító Mark Zuckerberg nagyon hasznosnak találta egyetemi előkészítő iskolájának, a Phillips Exeter Academynek fényképes, nyomtatott, könyv alakú kiadványát, ezt akarta megvalósítani az interneten. Az első verzió a Facemash nevű alkalmazás volt, amit Adam D'Angelo, aki Zuckerberg barátja készített el az egyetemisták számára. A programnak olyan sikere lett, hogy használóinak száma a százezret is meghaladta. Népszerűsége gyorsan növekedett, mára pedig a Facebook a világ leggyakrabban használt közösségi hálózatává vált-olvasható a Wikipédián.

Ma már sokan csak az az üzenetküldő részét használják a közösségi oldalnak. Fotó: unsplash

Ma van a rákellenes világnap is

Minden évben február negyedikén van a rákellenes világnap, amit 2000 februárjában Párizsban tartottak meg először. Ekkor a résztvevők történelmi dokumentumot írtak alá, amely világméretű összefogásra szólít fel a halálos kór ellen. A Rákellenes Alapítványt (Párizsi Charta) a világ minden részéről összegyűlt vezető kormányzati tisztségviselők, a legjelentősebb rákkutató társaságok és szervezetek vezetői, orvosvezetők, betegképviselő civil szervezetek és az ipar reprezentánsai látták el kézjegyükkel.

A Braille-írás világnapja is február 4-én van

A World Braille Day-t, vagyis a Braille-írás világnapját Louis Braille, a feltaláló születésnapján, január 4-én ünneplik világszerte. A vakok és gyengénlátók elengedhetetlen kommunikációs eszközét 1821-ben fejlesztette ki, amire jelentős oka volt: három évesen apja egyik éles műhelyeszközével véletlenül megbökte magát, a seb elfertőződött, és Braille megvakult. A Braille-írás vagy Braille ABC egy speciális technikát alkalmazó ábécé, aminek segítségével lehetővé vált a vakok számára is az írás és az olvasás elsajátítása.

Ma lenne 100 éves a "Fekete Párduc" is

Grosics Gyula, labdarúgó, edző, a legendás Aranycsapat tagja, a Nemzet Sportolója, akit "Fekete Párducnak" is hívtak 1926. február 4-én született. 1939-től a Dorogi AC, 1947-től a Mateosz, 1950-től a Budapesti Honvéd, majd 1956-tól a Tatabányai Bányász kapusa volt. 86-szoros válogatottként, olimpiai bajnok, vb-ezüstérmes és háromszor bajnokcsapat tagjaként játszott. Edző volt a Tatabányánál, majd az SBTC-nél. 1969-től a Volán SC elnöke volt 1986-ig, valamint 1976-ig a Volántourist osztályvezetője volt.