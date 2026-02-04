22 éves lett a legismertebb közösségi oldal-ezen a napon hozták létre a Facebookot!
A platform eredeti neve Thefacebook volt, a létrehozója pedig Mark Zuckerberg. Az azóta eltelt évtizedekben számos változáson ment át a közösségi oldal, ami már a világ leggyakrabban használt hálózata lett.
Az amerikai alapítású közösségi hálózat 2004. február 4-én kezdte meg működését. Az alapító Mark Zuckerberg nagyon hasznosnak találta egyetemi előkészítő iskolájának, a Phillips Exeter Academynek fényképes, nyomtatott, könyv alakú kiadványát, ezt akarta megvalósítani az interneten. Az első verzió a Facemash nevű alkalmazás volt, amit Adam D'Angelo, aki Zuckerberg barátja készített el az egyetemisták számára. A programnak olyan sikere lett, hogy használóinak száma a százezret is meghaladta. Népszerűsége gyorsan növekedett, mára pedig a Facebook a világ leggyakrabban használt közösségi hálózatává vált-olvasható a Wikipédián.
Ma van a rákellenes világnap is
Minden évben február negyedikén van a rákellenes világnap, amit 2000 februárjában Párizsban tartottak meg először. Ekkor a résztvevők történelmi dokumentumot írtak alá, amely világméretű összefogásra szólít fel a halálos kór ellen. A Rákellenes Alapítványt (Párizsi Charta) a világ minden részéről összegyűlt vezető kormányzati tisztségviselők, a legjelentősebb rákkutató társaságok és szervezetek vezetői, orvosvezetők, betegképviselő civil szervezetek és az ipar reprezentánsai látták el kézjegyükkel.
A Braille-írás világnapja is február 4-én van
A World Braille Day-t, vagyis a Braille-írás világnapját Louis Braille, a feltaláló születésnapján, január 4-én ünneplik világszerte. A vakok és gyengénlátók elengedhetetlen kommunikációs eszközét 1821-ben fejlesztette ki, amire jelentős oka volt: három évesen apja egyik éles műhelyeszközével véletlenül megbökte magát, a seb elfertőződött, és Braille megvakult. A Braille-írás vagy Braille ABC egy speciális technikát alkalmazó ábécé, aminek segítségével lehetővé vált a vakok számára is az írás és az olvasás elsajátítása.
Ma lenne 100 éves a "Fekete Párduc" is
Grosics Gyula, labdarúgó, edző, a legendás Aranycsapat tagja, a Nemzet Sportolója, akit "Fekete Párducnak" is hívtak 1926. február 4-én született. 1939-től a Dorogi AC, 1947-től a Mateosz, 1950-től a Budapesti Honvéd, majd 1956-tól a Tatabányai Bányász kapusa volt. 86-szoros válogatottként, olimpiai bajnok, vb-ezüstérmes és háromszor bajnokcsapat tagjaként játszott. Edző volt a Tatabányánál, majd az SBTC-nél. 1969-től a Volán SC elnöke volt 1986-ig, valamint 1976-ig a Volántourist osztályvezetője volt.
Egy másik élsportoló is február 4-ei születésű
Wichmann Tamás kilencszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok kenus 1948-ban született. A kétszeres olimpiai bronzérmes, olimpiai ezüstérmes sportoló gyermekkorában súlyos baleset érte, 6 évesen elütötte egy autó. Felépüléséhez és erősítéséhez kezdett sportolni. Határtalan kitartása, akaratereje, szorgalma és lelkesedése a magyar és a nemzetközi sportélet kiemelkedő egyéniségévé tette. Profi pályafutása 1962-től 1983-ig tartott. 1978-ban UNESCO fair play-díjat kapott, mert segített felkészülni riválisának, az egykori Jugoszlávia színeiben versenyző Matija Ljubeknek, aki aztán a belgrádi világbajnokságon legyőzte őt.
Máté Péter is ezen a napon született
A csodás hangú énekes 1947. február 4-én született. Ő volt a huszadik század egyik legkiemelkedőbb magyar zenei tehetsége. Az Expressz együttessel is dolgozott együtt. Életében mindössze 4 lemeze jelent meg, halála óta több mint 20. Elmegyek című dala Nicolas címmel, Sylvie Vartan előadásában világsláger lett. Az énekes 37 évesen, szívroham következtében hunyt el.
5 helyszínen várják ma a véradókat a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-18:00 óra között a Lurdy Ház rendezvényközpontjában (1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 10:00-15:00 óra között a Bayer Hungária épületében (1117. Budapest, Dombovári út 26.)
Melegszik az idő, de eshet is
A koponyeg.hu szerint szerdán erősen felhős, sokfelé borult égbolt valószínű, szórványosan esővel, szitálással. A délkeleti, keleti szél továbbra is élénk, olykor erős marad. A legmagasabb hőmérséklet +1 és +10 fok között alakul.
Új kiállítás nyílik a Magyar Zene Házában
18:00 órás kezdettel az előcsarnokban nyitják meg Cséka György esztéta, kritikus, a KEMKI osztályvezetőjének közreműködésével a TERÜLŐK című kiállítást. Szabó Eszter installációja február 4-e és március 30-a között lesz látható. Az egyenként 2m x 3m-es olaj festményből és hangokból álló helyspecifikus művek kifejezetten a Zene Háza előterébe készültek. A megnyitón való részvétel ingyenes.
