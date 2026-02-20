Vezetés közben kigyulladt egy autó, egy diák rekedt a lángok között

A férfi elárulta, éppen vezetett amikor pár pillanat alatt kigyulladt az autója és a lángok teljesen ellepték az jármű belsejét is. A tanuló pánikba esett és érezte, ahogy megég a teste, de végül eluralkodott rajta az életösztön is kijutott az autótűzből.

Az autó hirtelen kigyulladt vezetés közben Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Menet közben kigyulladt a jármű, majdnem meghalt a vezetője

Egy tanuló, akinek teste fele megégett egy autótűzben, alig két év alatt 50 műtéten esett át. A 36 éves Corey Halstead attól tartott, hogy a tűz után az arcán, nyakán, törzsén, karjain és lábain szerzett súlyos égési sérülések végzetesek lehetnek.

Az egyik pillanatban még vezettem, a következőben pedig az autó lángokban állt. Nem volt időm feldolgozni vagy logikusan gondolkodni, csak reagálni. Másodperceken belül az autót elnyelték a lángok

Az autótűz 2024 áprilisában történt, az amerikai férfi égési sérülései olyan mélyek voltak, hogy sebészeti beavatkozást igényeltek. A férfinak bőrátültetésekre és rekonstrukciós beavatkozásokra volt szüksége, amelyek rendkívüli fájdalommal jártak.

Corey a kórházi tartózkodása után még nyílt sebekkel, korlátozott mozgásképességgel és folyamatos orvosi ellátásra szorulva próbált talpra állni. Mivel abban az időben nem volt hol laknia, adománygyűjtésre és mások támogatására támaszkodott, hogy fedezni tudja a költségeit, miközben tovább folytatta a gyógyulást és rendszeresen járt orvosi vizsgálatokra.

Corey elmondása szerint a baleset, a hosszú kórházi kezelés, valamint a felépülésével és lakhatásával kapcsolatos bizonytalanság „mélyen érzelmileg megviselte” a családját, különösen a gyermekeit, akik akkoriban édesanyjukkal éltek Las Vegasban.

A férfi akkoriban ápolónak tanult, de a történtek hatására ma már inkább plasztikai sebész szeretne lenni, égési sérülésekre szakosodva, hogy a hozzá hasonló sorsú embereken segíthessen - írja a Mirror.