Kiderült meddig írta Orbán Viktor az évértékelő beszédét!

Február 14-én, szombaton 27. alkalommal tartott évértékelő beszédet Orbán Viktor. A kormányfő először 1999-ben értékelte az előző évet, az esemény azóta hagyománnyá vált. A miniszterelnök évértékelője az elmúlt 27 évben mindössze egyetlen alkalommal maradt el, méghozzá 2021-ben, amikor is a koronavírus-járvány miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel nem rendezik meg az eseményt.

A kormányfő pénteken betekintést nyújtott, hogy telt az évértékelő beszédének a megírása. Ám akkor még csak annyit árult el, hogy biztosan éjszakába nyúló munkának nézz elébe. Nost most szombaton az teltházas, hatalmas sikert arató évértékelő esemény után több részletet is elárult Orbán Viktor. Legfrissebb posztjából kiderült, hogy hajnali 4 óráig írta a beszédét, de minden munákval töltött perc megérte a számára.