Objektív helyett fakanál: A nyugdíjas fényképész, aki süteményekkel gyógyítja a beteg gyerekeket!
Ki mondta, hogy a nyugdíjasévek a pihenésről szólnak? Molnárné Gacsó Judit, az egykori fényképész bebizonyította, hogy a legnemesebb hivatás csak a munka után kezdődik. Bár évtizedekig képeken örökítette meg a boldog pillanatokat, most ő maga teremti meg azokat: Judit süteményei árverésre bocsátásával ad reményt a legkiszolgáltatottabbaknak, és közben egy egész közösség arcára is édes mosolyt varázsol.
Vannak emberek, akik mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Molnárné Gacsó Judit pontosan ilyen. Miután letette a fényképezőgépet és nyugdíjba vonult, sokan azt hitték, végre élvezi a megérdemelt csendet. Judit azonban más utat választott: a szíve nem hagyta nyugodni. Számára a gyermekek segítése nem hobbi, hanem elemi szükséglet, egy olyan belső tűz, ami hajtja őt a konyhában és a közösségi média világában egyaránt. Judit süteményei talán pont emiatt érnek meg minden pénzt, és ezért is olyan édesek.
„Nekem ez ad jó érzést. Ha mással nem is, de azzal, hogy megmozgatom az embereket, tudok segíteni” – vallja szerényen. Judit nem a reflektorfényt keresi, mégis ő lett a környék motorja. Legutóbb a geleji kis Noel sorsa érintette meg, aki agyi bénulással született, és akinek a családja a solymári Borsóház drága kezeléseiért küzd.
Judit azonnal tudta: Noelnek is szüksége van a „sütivarázslatra”.
Ettől olyan édesek Judit süteményei
Judit ráérzett valami fontosra: az emberek szeretnek adni, de kell egy közös élmény. A sütiárverés pedig pont ilyen.
Egy szelet házi sütemény mögött ott van Judit gondossága, a közösség ereje és a tudat, hogy minden forint jó helyre kerül.
Van ebben egy különleges pszichológia. Ha az újság megírja, az emberek megértik: ez komoly
– mondja a csupa szív asszony, aki pontosan tudja, hogyan kell a nyilvánosság erejét a jó ügy szolgálatába állítani.
Bár ő szervezi, ő irányítja a licitet, Judit hangsúlyozza: ez egy közös siker. Mezőkeresztes, Gelej és a környező falvak lakói már tudják, ha Judit hív, menni kell!
Nem a szenzációról szól ez, hanem a tenni akarásról. Látni akarom, ahogy összejön a pénz, és Noel is megkapja az esélyt
– teszi hozzá.
Február 26-án, csütörtökön Judit ismét akcióba lendül.
A nyugdíjas fényképész, aki korábban csak megörökítette a mosolyokat, most újra előhívja azokat a beteg gyerekek és családjaik arcára.
Számára ugyanis nincs nagyobb boldogság, mint látni, hogy a szeretetnek valóban édes íze van.
