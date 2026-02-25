Objektív helyett fakanál: A nyugdíjas fényképész, aki süteményekkel gyógyítja a beteg gyerekeket!

Vannak emberek, akik mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Molnárné Gacsó Judit pontosan ilyen. Miután letette a fényképezőgépet és nyugdíjba vonult, sokan azt hitték, végre élvezi a megérdemelt csendet. Judit azonban más utat választott: a szíve nem hagyta nyugodni. Számára a gyermekek segítése nem hobbi, hanem elemi szükséglet, egy olyan belső tűz, ami hajtja őt a konyhában és a közösségi média világában egyaránt. Judit süteményei talán pont emiatt érnek meg minden pénzt, és ezért is olyan édesek.

A fényképezőgép után Judit az irányítást vette a kezébe a beteg gyermekek gyógyulása érdekében – meg persze a sodrófát, hogy ezúttal a legédesebb mosolyokat hívja elő – Fotó: Olvasói

„Nekem ez ad jó érzést. Ha mással nem is, de azzal, hogy megmozgatom az embereket, tudok segíteni” – vallja szerényen. Judit nem a reflektorfényt keresi, mégis ő lett a környék motorja. Legutóbb a geleji kis Noel sorsa érintette meg, aki agyi bénulással született, és akinek a családja a solymári Borsóház drága kezeléseiért küzd.

Judit azonnal tudta: Noelnek is szüksége van a „sütivarázslatra”.

Édes, de – szerencsére – egyáltalán nem kevés! Judit süteményeit viszik is, mint a cukrot! – Fotó: Olvasói

Ettől olyan édesek Judit süteményei

Judit ráérzett valami fontosra: az emberek szeretnek adni, de kell egy közös élmény. A sütiárverés pedig pont ilyen.

Egy szelet házi sütemény mögött ott van Judit gondossága, a közösség ereje és a tudat, hogy minden forint jó helyre kerül.

Van ebben egy különleges pszichológia. Ha az újság megírja, az emberek megértik: ez komoly

– mondja a csupa szív asszony, aki pontosan tudja, hogyan kell a nyilvánosság erejét a jó ügy szolgálatába állítani.

Bár ő szervezi, ő irányítja a licitet, Judit hangsúlyozza: ez egy közös siker. Mezőkeresztes, Gelej és a környező falvak lakói már tudják, ha Judit hív, menni kell!

Nem a szenzációról szól ez, hanem a tenni akarásról. Látni akarom, ahogy összejön a pénz, és Noel is megkapja az esélyt

– teszi hozzá.

Judit jól kisütötte, hogy mivel tölti majd a nyugdíjaséveit – Fotó: Olvasói

Február 26-án, csütörtökön Judit ismét akcióba lendül.

A nyugdíjas fényképész, aki korábban csak megörökítette a mosolyokat, most újra előhívja azokat a beteg gyerekek és családjaik arcára.

Számára ugyanis nincs nagyobb boldogság, mint látni, hogy a szeretetnek valóban édes íze van.