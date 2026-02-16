Tragikus hír érkezett: holtan találtak egy férfit Szolnokon

Holtan találtak egy idős férfit szolnoki otthonában 2026. február 16-án délután. A rendőrök azonnal megkezdték az elsődleges nyomozási cselekményeket, amelyek jelenleg is folyamatban vannak. A gyanú szerint bűncselekmény áldozata lett.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága bűntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit

- írja a police.hu