Tragikus hír érkezett: holtan találtak egy férfit Szolnokon

Az áldozat vélhetően bűncselekmény áldozata lett.
Holtan találtak egy idős férfit szolnoki otthonában 2026. február 16-án délután. A rendőrök azonnal megkezdték az elsődleges nyomozási cselekményeket, amelyek jelenleg is folyamatban vannak. A gyanú szerint bűncselekmény áldozata lett.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága bűntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit
- írja a police.hu
