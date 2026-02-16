Botrány a rendőrségen: a rendőrnő 3 kollégával is kavart, de megtarthatta pozícióját

Egy nyomozó beperelte a rendőrséget, miután kiderült, hogy volt menyasszonya megcsalta egy kollégájával, a rendőrség pedig segített neki eltussolni a botrányt.

A viszonyt folytató nő ezután hozzáment az ügyet kivizsgáló tiszthez, ezért volt vőlegénye beperelte a rendőrséget Fotó: Pexels

A megcsalt férfi beperelte a rendőrséget és kártérítést követelt

Andrew Fearon nyomozó beperelte az észak-walesi rendőrséget „eltussolás” vádjával, miután felfedezte, hogy rendőrnő menyasszonya, Rebecca Hutt viszonyt folytatott egy kollégájával. Hutt később egy másik rendőrhöz ment feleségül, akit az incidens kivizsgálásával bíztak meg.

2018 nyarán, amikor mindketten nyomozóként szolgáltak és jegyesek voltak, Fearon azt állítja, hogy Rebecca beismerte, hogy viszonya volt Shaun Parry nyomozóval, a rendőrőrs egyik munkatársával.

Fearon ezt követően hivatalos panaszt nyújtott be, azt állítva, hogy a pár rendőrségi helyiségekben folytatta kapcsolatát. A jelenlegi jogi beadványok azt állítják, hogy a rendőrség tagjai összeesküdtek, hogy megvédjék a férfit a fegyelmi eljárástól, miután kiderült a viszony.

Parryt később áthelyezték egy másik őrsre. 2017 novemberében az észak-walesi rendőrség Steve Williams nyomozófelügyelőt bízta meg Fearon állításainak kivizsgálásával, aki a nyomozást további intézkedések mellőzésével zárta le, lehetővé téve Rebecca Hutt számára, hogy a posztján maradhasson.

A bírósági iratok azonban azt állítják, hogy Williams szexuális kapcsolatban állt Hutt-tal, miközben aktívan nyomozott ellene, ezenfelül, hogy rangját felhasználva befolyásolta a nyomozás kimenetelét a nő javára. A pár később össze is házasodott.

A liverpooli Legfelsőbb Bíróság dokumentumai szerint Fearon 344 000 font (149 662 016 Ft) kártérítést követel, személyi sérülésért és jövedelemkiesésért. Azt állítja, hogy a rendőrség mulasztása a nő viselkedésével kapcsolatos panaszainak pártatlan kivizsgálásában súlyos pszichiátriai sérülést és anyagi kárt eredményezett – írja a DailyStar.