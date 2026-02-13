Eszét vette a féltékenység: bérgyilkost fogadott exe és randipartnerei ellen

Egy amerikai férfit azzal vádolnak, bérgyilkoshoz fordult, hogy megölesse volt barátnőjét és azt a két férfit, akikkel a nő randizott. A terve meghiúsult, most gyilkossági kísérlet miatt áll a bíróság elé.

A férfi régi ismerősét próbálta rábeszélni, hogy legyen bérgyilkos – a rendőrség közbelépett ( Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Bérgyilkost akart fogadni a kikosarazott férfi

Letartóztattak egy pennsylvaniai férfit, aki bérgyilkost fogadott, hogy végezzen a volt barátnőjével és két férfival, akikkel a nő a kapcsolatuk után randizgatott.

A bírósági dokumentumok szerint február 11-én a 41 éves Eric Berkowitzot gyilkosságra való felbujtással, gyilkossági kísérlettel, terrorcselekmény-fenyegetéssel, valamint gondatlan veszélyeztetéssel vádoltak meg.

Berkowitzot azután tartóztatták le, hogy állítólag felvette a kapcsolatot Steven Lukerrel február 10-én. Berkowitz állítólag 5000 dollárt ajánlott fel Lukernek, hogy ölje meg volt barátnőjét és két férfit, akikkel a nő a hét évig tartó kapcsolatuk után járt.

A két férfi az iskolából ismerte egymást, és évekig nem tartották a kapcsolatot, amíg Berkowitz segítséget nem kért a gyilkossági terv megvalósításához. Berkowitz állítólag egy lőfegyvert és egy mobiltelefont is adott Lukernek.

A lap értesülései szerint Berkowitz ismerte három célpontjának címét, és azt tervezte, találkozik Lukerrel az egyik potenciális áldozat háza előtt.

Luker azonban felvette a kapcsolatot a hatóságokkal Berkowitz állítólagos kérésével kapcsolatban, majd együttműködött a rendőrséggel és a Montgomery megyei nyomozókkal, akik rögzítették a páros beszélgetését. A hangfelvételen Berkowitz megerősítette a tervet, és azt mondta, hogy „maga gondoskodik a nőről”.

A hatóságok február 11-én tartóztatták le Berkowitzot az otthonában. A férfinál egy sporttáskát találtak, amelyben egy fekete lőfegyver volt töltött tárral, továbbá lőszer, kokain és nagy mennyiségű készpénz – írja a People.