Eszét vette a féltékenység: bérgyilkost fogadott exe és randipartnerei ellen
A vád szerint a férfi bérgyilkoshoz fordult, hogy véget vessen volt barátnője életének.
Egy amerikai férfit azzal vádolnak, bérgyilkoshoz fordult, hogy megölesse volt barátnőjét és azt a két férfit, akikkel a nő randizott. A terve meghiúsult, most gyilkossági kísérlet miatt áll a bíróság elé.
Bérgyilkost akart fogadni a kikosarazott férfi
Letartóztattak egy pennsylvaniai férfit, aki bérgyilkost fogadott, hogy végezzen a volt barátnőjével és két férfival, akikkel a nő a kapcsolatuk után randizgatott.
A bírósági dokumentumok szerint február 11-én a 41 éves Eric Berkowitzot gyilkosságra való felbujtással, gyilkossági kísérlettel, terrorcselekmény-fenyegetéssel, valamint gondatlan veszélyeztetéssel vádoltak meg.
Berkowitzot azután tartóztatták le, hogy állítólag felvette a kapcsolatot Steven Lukerrel február 10-én. Berkowitz állítólag 5000 dollárt ajánlott fel Lukernek, hogy ölje meg volt barátnőjét és két férfit, akikkel a nő a hét évig tartó kapcsolatuk után járt.
A két férfi az iskolából ismerte egymást, és évekig nem tartották a kapcsolatot, amíg Berkowitz segítséget nem kért a gyilkossági terv megvalósításához. Berkowitz állítólag egy lőfegyvert és egy mobiltelefont is adott Lukernek.
A lap értesülései szerint Berkowitz ismerte három célpontjának címét, és azt tervezte, találkozik Lukerrel az egyik potenciális áldozat háza előtt.
Luker azonban felvette a kapcsolatot a hatóságokkal Berkowitz állítólagos kérésével kapcsolatban, majd együttműködött a rendőrséggel és a Montgomery megyei nyomozókkal, akik rögzítették a páros beszélgetését. A hangfelvételen Berkowitz megerősítette a tervet, és azt mondta, hogy „maga gondoskodik a nőről”.
A hatóságok február 11-én tartóztatták le Berkowitzot az otthonában. A férfinál egy sporttáskát találtak, amelyben egy fekete lőfegyver volt töltött tárral, továbbá lőszer, kokain és nagy mennyiségű készpénz – írja a People.
