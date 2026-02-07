Kezdődik a házasság hete: mutatjuk a központi és a fővárosi programokat

A házasság hete programsorozatot még 1997-ben Richard és Maria Kane indította útjára az Egyesült Királyságban, Angliában. Azóta több kontinens számos országában igyekeznek felhívni a figyelmet a házasság fontosságára, köztük 2008-óta Magyarországon is. Mutatjuk idén milyen programokkal készülnek a szervezők!

Mutatjuk az idei házasság hete programjait. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Mi is az a házasság hete?

A házasság hetét - amihez évről évre hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozik - mára 4 kontinens 21 országában ünneplik meg februárban. Magyarországon az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. Az idei rendezvénysorozatra február 8–15. között kerül majd sor, több mint 60 településen közel 200 programmal.

Milyen központi programok lesznek idén?

A házasság hetének nyitó rendezvénye február 08-án 10:00 órakor lesz az Érdi Református Gyülekezetben, ahol igét hirdet majd Somogyi Péter, a Dunamelléki Egyházkerület lelkészi főjegyzője. A soron következő központi program február 9-én lesz majd a Kelenföld Montázs Központban, 18 órás kezdettel. Itt Mihalec Gábor párterapeuta előadását lehet majd meghallgatni, amely A hűség kódja címet viseli. Február 10-én szintén 18 órai kezdettel online előadást tart majd Dr. Tapolyai Emőke klinikai- és pasztorálpszichológus, a Kandela Központ alapítója és szakmai vezetője A hűség nem a meg nem csalás! De akkor mi? címmel. Február 11-én ugyancsak este hattól a Károlyi-Csekonics Palotában lesz előadás, amit online élőben lehet majd követni. Témája: Őszintén a házasságról-páratlan beszélgetés közismert párokkal. További központi programok: