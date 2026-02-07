Kezdődik a házasság hete: mutatjuk a központi és a fővárosi programokat
Lassan három évtizede indult az a kezdeményezés, ami a Valentin-nap környékén egy hétig a hűség szabadságát élteti. Idén február 8-án, vasárnap kezdődik a házasság hete. Mutatjuk a főbb programokat!
A házasság hete programsorozatot még 1997-ben Richard és Maria Kane indította útjára az Egyesült Királyságban, Angliában. Azóta több kontinens számos országában igyekeznek felhívni a figyelmet a házasság fontosságára, köztük 2008-óta Magyarországon is. Mutatjuk idén milyen programokkal készülnek a szervezők!
Mi is az a házasság hete?
A házasság hetét - amihez évről évre hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozik - mára 4 kontinens 21 országában ünneplik meg februárban. Magyarországon az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. Az idei rendezvénysorozatra február 8–15. között kerül majd sor, több mint 60 településen közel 200 programmal.
Milyen központi programok lesznek idén?
A házasság hetének nyitó rendezvénye február 08-án 10:00 órakor lesz az Érdi Református Gyülekezetben, ahol igét hirdet majd Somogyi Péter, a Dunamelléki Egyházkerület lelkészi főjegyzője. A soron következő központi program február 9-én lesz majd a Kelenföld Montázs Központban, 18 órás kezdettel. Itt Mihalec Gábor párterapeuta előadását lehet majd meghallgatni, amely A hűség kódja címet viseli. Február 10-én szintén 18 órai kezdettel online előadást tart majd Dr. Tapolyai Emőke klinikai- és pasztorálpszichológus, a Kandela Központ alapítója és szakmai vezetője A hűség nem a meg nem csalás! De akkor mi? címmel. Február 11-én ugyancsak este hattól a Károlyi-Csekonics Palotában lesz előadás, amit online élőben lehet majd követni. Témája: Őszintén a házasságról-páratlan beszélgetés közismert párokkal. További központi programok:
- február 12., 10:00 óra, konferencia a házasság hetén a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány szervezésében,
- február 13., 18:00 óra, A függés szabadsága, Mike Sámuel baptista lelkipásztor előadása,
- február 14., 14:00 óra, A hűség szabadsága c. előadás,
- február 14., 17:00 óra, Bálint-napi koncerttel egybekötött áldó istentisztelet a Józsefvárosi evangélikus templomban,
- február 15., 18:00 óra Záró szentmise a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban.
Budapesti programok a házasság hetén
Dátum
Program
Helyszín
Dátum
Program
Helyszín
|február 08., 10:00
|Kapcsolat: Kéjutazás? Balesetveszély? Totálkár?
|Alsóhegy Budai Baptista Gyülekezet (1118 Budapest, Alsóhegy u. 38.)
|február 08., 17:00
|Szabadság? Harc? Személyes identitás és házassági egység
BudaSzíve Gyülekezet
(1022 Budapest, Marczibányi tér 3., B épület)
|február 09., 18:00
|Holtomiglan vagy holnapig? Kerekasztalbeszélgetés a házasság válságállóságáról
|MOM Kulturális Központ (1124 Budapest, Csörsz u. 18.)
|2026. február 09., 18:00
A hűség kódja-Hogyan előzd meg a megcsalást mielőtt még eszedbe jutott volna?
Mihalec Gábor párterapeuta előadása
|Kelenföld Montázs Központ (1119 Budapest, Etele út 55-b.)
|február 09., 19:00
|Hűséggel, szabadon-Pódiumbeszélgetés a házastársi hűségről a Café Francescoban
|1056 Budapest, Molnár utca 4.
|február 10., 17:00
|Veletek is Lehet Beszélgetni – Páros kommunikáció játékosan
|1024 Budapest, Fillér utca 11.
|február 10., 17:00
|Pár Perc Párban-Kapcsolaterősítő interaktív páros séta a Gellért-hegyen
|Gellért-hegy, Cerka-Firka Játszótér feletti terület (1118 Budapest, Citadella virágos kert)
|február 11., 18:00
|Szerelmesek Miséje-Mise pároknak egymás megáldásával
|Ferences templom (1024 Budapest, Margit krt. 23.)
|február 12., 10:00
|Családbarát szemlélet-Konferencia a Házasság hetén a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány szervezésében
|K&H Csoport Székház (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
|február 12., 18:00
|Játékos randiest pároknak
|Katolikus Közösségi Ház (1188 Budapest, Nemes utca 17.)
|február 13., 16:00
|Veled is Lehet Beszélgetni – Kapcsolódás és párkapcsolati kommunikáció fejlesztés házasságra vágyóknak
|1024 Budapest, Fillér utca 11.
|február 13., 18:00
|A függés szabadsága. Előadó: Mike Sámuel baptista lelkipásztor
|Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet és Közösségi Ház (1077 Budapest, Wesselényi utca 53.)
|február 13., 18:00
|Szeretetnyelvek a gyakorlatban-Páros Workshop
|Pestszentimrei Közösségi Ház (1188 Budapest, Vasút utca 48.)
|február 14., 10:00
|A válságálló házasságért-Tartsuk edzésben a párkapcsolatunkat!
|Káposztásmegyeri Szentháromság Templom (1048 Budapest, IV., Nádasdy Kálmán utca 2–4.)
|február 14., 10:00
|Veletek is Lehet Beszélgetni – Párkapcsolati kommunikációs tréning kommunikációs-önismereti teszt alapú helyzetgyakorlatokkal
|1024 Budapest, Fillér utca 11.
|február 14., 14:00
|A hűség szabadsága
|Pasaréti Református Gyülekezet (1026 Budapest, Torockó tér 1.)
|február 14., 17:00
|A hűség kódja
|1147 Budapest, Kerékgyártó utca 28/a
|február 14., 17:00
|Bálint-napi koncerttel egybekötött áldó istentisztelet a Józsefvárosi evangélikus templomban
|1085 Budapest, Üllői út 24., bejárat a Szentkirályi utca 51. felől
|február 14., 18:30
|Szerelmesek, jegyesek miséje és megáldása
|1065 Budapest, Szent Teréz utca 1.
|február 15., 18:00
|Záró szentmise a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban
|1056 Budapest, Március 15. tér 2.
Forrás, további részletek: hazassaghete.hu
