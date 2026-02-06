Kezdődik a téli olimpia és a házasság hete, de több farsangi program is lesz az előttünk álló hétvégén
Február első hétvégéje számos programlehetőséget kínál. Több helyszínen lesznek például farsangi programok de a házasság hete és a téli olimpia is a napokban veszi kezdetét. Mutatjuk a részleteket!
A milánói-cortinai téli olimpia hivatalos megnyitója február 6-án lesz. A megmérettetésen 15 fős magyar küldöttség vesz majd rész. Lesznek kint versenyzőink alpesisíben, műkorcsolyában, gyorskorcsolyában, rövidpályás gyorskorcsolyában és sífutásban is. A Magyar Olimpiai Csapat tagjai: Tóth Zita (alpesisí), Úry Bálint (alpesisí), Kim Minseok (gyorskorcsolya), Pavlova Mária, Sviatchenko Aleksei (műkorcsolya), Somodi Maja, Végi Diána Laura, Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel (rövidpályás gyorskorcsolya), Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára, Büki Ádám és Kónya Ádám (sífutás). A megnyitót és a versenyszámokat az M4 Sport és Duna World átmenetileg M4 Sport+ néven közvetíti majd.
A magyar űrkutatás kezdetének napja is február 6-án van
Egészen pontosan a Magyar Honvédség Rádiótechnikai Fegyvernemének Napja, amit először 1994-ben tartottak meg. Ezen a napon arra a rádiótechnikai bravúrra emlékezünk, amikor Bay Zoltán és kutatócsoportja 1947. február 6-án saját fejlesztésű radarral, a világon akkor egyedülálló eljárással mérte meg a Föld-Hold távolságot. Ezt a napot tekintik a magyar űrkutatás kezdetének.
A magyar radarcsillagászat napja is pénteken lesz
Ezt 2009-óta tartjuk, az előbbihez hasonló okokból: Bay Zoltán és munkatársai holdradarkísérletének emlékére. Ekkor történt, hogy a magyar fizikus és munkatársai 1946 januárjától, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. laboratóriumában végeztek Hold-visszhang kísérleteket. A munka február 6-án hozott világraszóló eredményt: radarhullámokat küldtek a Holdra, és sikerült felfogniuk a visszaverődött jeleket. Ilyen módon Bay Zoltán az európai kontinensen elsőként Budapestről teremtett kapcsolatot a világűrrel. A kísérlet bebizonyította, hogy a Hold anyagi jellemzőkkel bíró tárgy, meghatározható távolságban a Földtől.
109 éve született Gábor Zsazsa
Gábor Zsazsa, Golden Globe-díjas magyar származású amerikai színésznő 1917. február 6-án látta meg a napvilágot. Később számos házasságáról és filmjéről lett híres. Karrierje kezdetén 1932-ben Bécsben operettdarabokban lépett fel, 1936-ban szépségkirálynő választáson Miss Magyarország volt, 1941-ben pedig elköltözött az Amerikai Egyesült Államokba. Szerelmeiről és csalódásairól egyszer így nyilatkozott: "Soha nem tudtam meggyűlölni egyetlen férjemet sem annyira, hogy visszaadjam neki a tőle kapott gyémántokat". Művészetének elismerése, hogy egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a Hollywoodi hírességek sétányán. Korábban a Bors készített egy videót is a hozzá köthető érdekességekről:
Szent Dorottya napja is most pénteken lesz
A szentként tisztelt ókeresztény vértanúnő a kappadókiai Kaiszareia Mazaka (mai Kayseri) városában élt, és híres volt szépségéről, okosságáról, és erényességéről. A római császár-féle keresztényüldözés idején egy prefektus kínvallatásra fogta, illetve erkölcstelen nők segítségével próbálta a hitétől eltántorítani. Dorottya azonban állhatatos maradt, és meggyőzte a csábító nőket is. Apicius ekkor fővesztésre ítélte, amelyet 311-ben végre is hajtottak, aki azóta többek között a kertészek védőszentje lett. Dorottya napjához különféle időjósló megfigyelések is kapcsolhatók. Ha február 6-án kemény fagy van, akkor február 16-ra (Julianna napjára) megenyhül az időjárás. Ha viszont Dorottya napján nem fagy, Julianna napján várható nagy hideg.
Négy helyen lesz a hétvégén véradás a fővárosban
Pénteken 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetiben (1204. Budapest, Köves út 1.), 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.) és 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.). Szombaton pedig 10:00-15:00 óra között lesz véradás a World Mallban (1152. Budapest, Szentmihályi út 167.).
Enyhe idő ígérkezik a hétvégén
A koponyeg.hu szerint pénteken erősen felhős, párás, helyenként ködös idő valószínű. Délutántól főként a déli országrészben alakulhat ki eső, szitálás. A maximumok többnyire +8 fok körül alakulnak. Szombaton délelőtt még borult, párás időre van kilátás, majd délután az északnyugatira forduló, élénkülő szél hatására csökken a felhőzet. Elszórtan eshet az eső. A legmagasabb hőmérséklet +6, +7 fok körül alakul. Vasárnap pedig nagyobbrészt felhős idő várható, csapadék már kevesebb helyen fordul elő. Az északira, északkeletire forduló szél helyenként meg is erősödhet. Délután 3 és 10 fok közötti értékek várhatók.
Az új Harry Potter kiállítás is 6-án nyit
A Harry Potter-univerzum interaktív kiállítása nagyjából másfél órás élményt kínál mától Szentendrén, amelyben az eredeti filmkellékek és jelmezek mellett aktív részvételre is lehetőség nyílik. A látogatók mandragórát ültethetnek, kipróbálhatják kviddics-képességeiket, és számos kulisszatitkot ismerhetnek meg a filmek készítéséről. A kiállításról itt lehet többet megtudni.
Szombaton lesz Béres József születésének napja
A tudományos kutató, rákkutató 1920. február 7-én született Záhonyban. Miután lediplomázott agrármérnökként, általános élettanból és agrobiokémiából Summa cum laude doktori címet is szerzett. Ezután alkotta meg legismertebb szabadalmát, Béres Csepp néven. Emellett vannak jelentős növényvédelmi és állatélettani szabadalmai, valamint kidolgozott egy olyan vizeletvizsgáló módszert is, amivel nagy biztonsággal előre jelezhető a daganatot megelőző állapot. A kutató 2006. március 26-án halt meg.
A maastrichti szerződés aláírásának évfordulója is szombaton lesz
1992. február hetedikén írták alá az Európai Közösség (EK) tagjai azt a szerződést, amelyik hivatalos neve Szerződés az Európai Unióról. A szerződés 1993. november 1-jén lépett hatályba és az Európai Unió megalakulásához vezetett.
Farsang lesz az állatkertben
A Fővárosi Állat- és Növénykert 2026. február 7-én rendezi meg a Farsangi Kavalkádot, amely egész napos családi programokkal, jelmezes figurákkal, táncházzal és tavaszvarázsló játékokkal várja a látogatókat. A programok között lesz jelmezes felvonulás, állatos élmények, táncház, mesés figurák, és a tél hangos elűzése is. Az elsők között érkező jelmezes gyermekek pedig meglepetés ajándékot is kaphatnak a főkapunál és a Schäftner-körhintánál.
Farsangi mulatság lesz a Róth Miksa Emlékházban is
Ingyenes farsangi családi délelőttre invitál mindenkit február 7-én a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, ahol kicsik és nagyok vidámsággal, énekszóval, játékos módon vehetnek búcsút az idei téltől. A 10:30-kor kezdődő hagyományteremtő családi program lehetőséget biztosít, hogy megcsodáljátok Róth Miksa gyönyörű üvegalkotásait és formáktól nyüzsgő különleges mozaikjait. Emellett zene, mozgás és kreatív, alkotásra hívó feladatok színesítik a téltemető mulatságot, ahova elsősorban az 5-9 éves korosztályt és felnőtt kísérőiket várják nagy szeretettel. A programról itt lehet többet megtudni.
A Kincsem Parkban is farsangi program lesz szombaton
Az Ügetőfarsang alkalmával az első 500 maskarás egy pohár ajándék forralt borral vagy forró teával a kézben foglalhat helyet a lelátón amellett, hogy részt vehet a nagy értékű díjakkal kecsegtető jelmezversenyen. Természetesen a jelmezes hajtás, valamint a farsangi fánk sem marad ki a programkínálatból, de lesz sztárfutam és szórakoztató programokkal is várják a legkisebbeket. További részletek itt olvashatók ezzel kapcsolatban.
A Kínai Újévi Fesztivál is most hétvégén lesz
Február 7. és 8. között rendezik meg a kínai újév ünnepét a budapesti Chinatownban. A Ló évében a szecsuáni ízek mellett a mochit és az édes levest is megkóstolhatják a látogatók, ezen kívül látványos előadások és workshopok is lesznek. A részvétel – néhány program kivételével – ingyenes, további részletek pedig itt találhatók.
Vasárnap kezdődik a házasság hete
A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. Az idei programok itt találhatók.
Verne Gyula születésének napja is most vasárnap lesz
Köszönhetően a filmeknek, pontosabban azok szinkronjának, Verne Gyuláról sokan hiszik azt, hogy magyar volt, holott Jules Gabriel Verne egy francia író, aki 198 éve február 8-án született Nantes-ben. Olyan kultikus könyveket köszönhetünk neki, mint az Utazás a Föld középpontja felé, Nemo kapitány, A rejtelmes sziget, a Grant kapitány gyermekei, a Kétévi vakáció vagy a Nyolcvan nap alatt a Föld körül.
A számítógép magyar atyja február 8-án hunyt el
Neumann János világhírű matematikus, a számítógép kifejlesztője 69 éve, 1957. február 8-án hunyt el. A zsidó származású, bár nemesi címet szerzett családból való Neumann a harmincas években emigrált az Egyesült Államokba. Princetonban, a mérnöktovábbképző intézetben matematika-professzor lett, majd részt vett az amerikai atombomba elkészítésében, amely rengeteg számítást igényelt. Egy évvel később már Pennsylvaniában igazgatott egy hadászati számítógép-projektet, amelyet másodpercenként ezer művelet sebességűre terveztek. Neumann ezután haláláig együtt dolgozott ottani kollégájával, Hermann Goldstine matematikussal. Többek közt megalkották az IAS- vagy Neumann-gépet, amely sokkal gyorsabban számolt bármelyik korabeli számítógépnél, felépítése pedig nagyjából megegyezett a mai modern számítógépekével, így joggal tartják ezt a mai gépek ősének. Neumann élete végéig, halálos betegen is dolgozott, tüdőrákban halt meg.
Disznótoros Fesztivál is lesz vasárnap a Havanna piacon
Egy hagyomány elindulásának lehetünk szemtanúi, ha február 8-án ellátogatunk a Havanna piacra: ekkor debütál ugyanis az I. Lőrinci Disznótoros Fesztivál. Az eseményt Kovácsovics Fruzsina koncertje és kolbásztöltő verseny teszi izgalmasabbá. A kóstoló 18. kerületi lakosoknak Városkártyával ingyenes. További részletek az eseményről itt találhatók.
