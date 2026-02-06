Kezdődik a téli olimpia és a házasság hete, de több farsangi program is lesz az előttünk álló hétvégén

A milánói-cortinai téli olimpia hivatalos megnyitója február 6-án lesz. A megmérettetésen 15 fős magyar küldöttség vesz majd rész. Lesznek kint versenyzőink alpesisíben, műkorcsolyában, gyorskorcsolyában, rövidpályás gyorskorcsolyában és sífutásban is. A Magyar Olimpiai Csapat tagjai: Tóth Zita (alpesisí), Úry Bálint (alpesisí), Kim Minseok (gyorskorcsolya), Pavlova Mária, Sviatchenko Aleksei (műkorcsolya), Somodi Maja, Végi Diána Laura, Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel (rövidpályás gyorskorcsolya), Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára, Büki Ádám és Kónya Ádám (sífutás). A megnyitót és a versenyszámokat az M4 Sport és Duna World átmenetileg M4 Sport+ néven közvetíti majd.

A magyar űrkutatás kezdetének napja is február 6-án van

Egészen pontosan a Magyar Honvédség Rádiótechnikai Fegyvernemének Napja, amit először 1994-ben tartottak meg. Ezen a napon arra a rádiótechnikai bravúrra emlékezünk, amikor Bay Zoltán és kutatócsoportja 1947. február 6-án saját fejlesztésű radarral, a világon akkor egyedülálló eljárással mérte meg a Föld-Hold távolságot. Ezt a napot tekintik a magyar űrkutatás kezdetének.

A magyar radarcsillagászat napja is pénteken lesz

Ezt 2009-óta tartjuk, az előbbihez hasonló okokból: Bay Zoltán és munkatársai holdradarkísérletének emlékére. Ekkor történt, hogy a magyar fizikus és munkatársai 1946 januárjától, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. laboratóriumában végeztek Hold-visszhang kísérleteket. A munka február 6-án hozott világraszóló eredményt: radarhullámokat küldtek a Holdra, és sikerült felfogniuk a visszaverődött jeleket. Ilyen módon Bay Zoltán az európai kontinensen elsőként Budapestről teremtett kapcsolatot a világűrrel. A kísérlet bebizonyította, hogy a Hold anyagi jellemzőkkel bíró tárgy, meghatározható távolságban a Földtől.

109 éve született Gábor Zsazsa

Gábor Zsazsa, Golden Globe-díjas magyar származású amerikai színésznő 1917. február 6-án látta meg a napvilágot. Később számos házasságáról és filmjéről lett híres. Karrierje kezdetén 1932-ben Bécsben operettdarabokban lépett fel, 1936-ban szépségkirálynő választáson Miss Magyarország volt, 1941-ben pedig elköltözött az Amerikai Egyesült Államokba. Szerelmeiről és csalódásairól egyszer így nyilatkozott: "Soha nem tudtam meggyűlölni egyetlen férjemet sem annyira, hogy visszaadjam neki a tőle kapott gyémántokat". Művészetének elismerése, hogy egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a Hollywoodi hírességek sétányán. Korábban a Bors készített egy videót is a hozzá köthető érdekességekről: