Rejtélyes, 10 másodperces jelet fogott az emberiség az univerzum széléről
A tudósok is csak a fejüket vakarják, miután egy rejtélyes jel érkezett a távoli űrből. Jelenleg úgy gondolják, hogy a jelenség több milliárd évvel ezelőttről érkezett, amikor – még az univerzum hajnalán – egy csillag felrobbant.
Teljesen ledöbbentek a tudósok, miután felfedeztek egy 10 másodperces jelet, ami az univerzum széléről érkezett. Jelenleg kétségbeesetten próbálják megérteni a forrását, miután két műhold megerősítette, hogy az üzenet forrása 13 milliárd fényévnyire lehet a bolygónktól.
Még az univerzum hajnaláról érkezhetett a jel
A jelenlegi vezető elmélet szerint a jel egy szupernóva robbanásából származott, amikor az univerzum mindössze 730 millió éves volt.
A világegyetem mérete olyan hatalmas, hogy egy felrobbanó csillag fénye több milliárd évbe telhet, mire elér hozzánk. Ez azt jelenti, hogy a fény, amit látunk, valami olyanból származik, ami több milliárd évvel ezelőtt történt.
Ebben az esetben a nagy energiájú gamma-kitörésnek vélt, GRB 250314A jelzésű titokzatos jelet az eddig feljegyzett legkorábbi szupernóvához kötik a tudósok. A robbanás során gamma-sugarak, a fényenergia láthatatlan, ultraerős formái, keletkeznek, amelyek hatalmas mennyiségű sugárzást tartalmaznak. Azonban azt pontosan ők sem értik, hogy az ősi jelenség miért néz ki pontosan úgy, mint a más, újabban felrobbanó csillagok.
Az elmúlt 50 évben mindössze néhány gamma-kitörést észleltek az univerzum első milliárd évéből
– magyarázta Andrew Levan, a hollandiai Radboud Egyetem kutatója és az új tanulmány vezető szerzője.
Levan hozzátette, hogy a felfedezés nemcsak ritka, de egyben elképesztő is, hiszen újabb betekintést ad a világegyetem korai időszakába – írja a Daily Star.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre