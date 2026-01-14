Rejtélyes, 10 másodperces jelet fogott az emberiség az univerzum széléről

Teljesen ledöbbentek a tudósok, miután felfedeztek egy 10 másodperces jelet, ami az univerzum széléről érkezett. Jelenleg kétségbeesetten próbálják megérteni a forrását, miután két műhold megerősítette, hogy az üzenet forrása 13 milliárd fényévnyire lehet a bolygónktól.

Az univerzum széléről érkező jel ámulatba ejtette a tudósokat Fotó: unsplash

Még az univerzum hajnaláról érkezhetett a jel

A jelenlegi vezető elmélet szerint a jel egy szupernóva robbanásából származott, amikor az univerzum mindössze 730 millió éves volt.

A világegyetem mérete olyan hatalmas, hogy egy felrobbanó csillag fénye több milliárd évbe telhet, mire elér hozzánk. Ez azt jelenti, hogy a fény, amit látunk, valami olyanból származik, ami több milliárd évvel ezelőtt történt.

Ebben az esetben a nagy energiájú gamma-kitörésnek vélt, GRB 250314A jelzésű titokzatos jelet az eddig feljegyzett legkorábbi szupernóvához kötik a tudósok. A robbanás során gamma-sugarak, a fényenergia láthatatlan, ultraerős formái, keletkeznek, amelyek hatalmas mennyiségű sugárzást tartalmaznak. Azonban azt pontosan ők sem értik, hogy az ősi jelenség miért néz ki pontosan úgy, mint a más, újabban felrobbanó csillagok.

Az elmúlt 50 évben mindössze néhány gamma-kitörést észleltek az univerzum első milliárd évéből

– magyarázta Andrew Levan, a hollandiai Radboud Egyetem kutatója és az új tanulmány vezető szerzője.

Levan hozzátette, hogy a felfedezés nemcsak ritka, de egyben elképesztő is, hiszen újabb betekintést ad a világegyetem korai időszakába – írja a Daily Star.