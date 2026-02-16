Világszenzáció Szegeden? - kimondta a nevét a frontérzékeny Gáspár Pipi
Nehezen bírja a szeszélyes időjárást, a frontok teljesen kikészítik az ország panelkakasát. Gáspár Pipi frontérzékeny lett, amit elég sajátosan küzd le.
Lassan két éve, hogy otthonra lelt Gáspár Pipi. A kakas más, mint a társai, hiszen 2023 áprilisa óta kiváló körülmények között él. Nemcsak zongorázik, Borsot olvas, de saját fekhelye, lakótárs nyuszija is van – Volentér Erika az édesanyjával új szintre emelte az állattartást, az már biztos. Ám nem könnyű néha Gáspárral, a szegedi panelkakas mostanában gondokkal küzd: frontérzékeny lett! Hogyan gyűri ezt le? Nem fogod elhinni, de igaz. Mutatjuk!
Mire képes Gáspár Pipi?
Röviden? Ilyen opció nincs, hiszen annyira sokrétű. Alsós szinten tanul sütni húsvétra, a tojásfestés még macerás, de ki tudja, lehet idővel azt is megoldja. A tollas kedvenc számára úgy tűnik, nincs lehetetlen, ahogy lenni szokott vele: mindig tanít valami újat a jelleméről Erikáéknak. Kétlábúak között nőtt fel, és utánozza is őket, ha úgy tartja kedve.
Erika igazi Miss Dolittle, gyermekkora ért az állatok nyelvén, ezért is tudja, épp mire van szüksége Gáspárnak. Mostanában a hirtelen hőmérséklet-változás a királyi életet élő kakasukat is megviselte.
A telet és a frontot nehezen bírja, mert hol süt a nap, hol nem. Imád a napfényben fürödni. Ha épp besüt a nap a konyhába, már szalad is! Olyankor mutatja, hogy igazítsam neki meg a széket, hogy az ablakhoz menjen. Ez az időszak megviseli, kicsit meg is van kopva a tollazata, amit állandóan igazgat. Bújósabb is lett
– kezdte el mesélni Erika a Metropolnak.
A frontérzékenységre is van tuti módszere a kakas gazdájának, a titok a sok elvesztett ásványi anyag pótlása: kálcium és D-vitamin koktélt szokott kapni.
A kritikus kakas kimondta a nevét
A szegedi panelkakas bár most nehéz időszakát éli, mégsem csügged. Szuper képessége, hogy Erika szerint nagyon intelligens. Ezt kamatoztatja is rendesen, a februárt sziesztázással éli túl. Már nemcsak Borsot olvas, hanem tévét is néz, elemzi a műsorok szereplőit.
Szigorúan ragaszkodik a műsoraihoz! Minden nap délelőtt 11 órától bekuckózik a nappaliba és tévézik. Olyan műsorokat szeret, ahol emberi arcokat lát, ahol beszélgetnek. Ebben a frontos időben ez nyugtatja meg a legjobban
– részletezte a magyar Miss Dolittle, kiemelve: a kakas fifikás, oka is van ám annak, hogy úgy rácuppant a képernyőre.
„Figyeli az emberi hangokat, a férfiakét különösen, megnyugtatja, talán érti is őket. Tőlem pedig megtanult újabb szavakat. Ő maga is próbál emberi hangon megszólalni, szavakat leutánozni, de néha ebből nagyon természetellenes dalok jönnek ki belőle. Bizonyos szavak zenei hangzását, ritmusát utánozza, és ezáltal majdnem érthetően kimond pár szót.
Ilyen a "kakaka", így nevezi önmagát, de ezt is két hangsúllyal mondja.
Ha magasabb, lágy hangon, akkor azt jelenti, hogy most nagyon boldog. Ha csak normál hanglejtéssel, akkor mondani szeretne valamit” – részletezte.
Gáspár Pipi sok szót tanult az állatokkal suttogó gazdájának köszönhetően.
Megérti például az
- igen,
- nem,
- jön,
- gyere,
- egyél,
- igyál,
- finom
szavakat, és néhány színt is képes azonosítani, sőt, egész mondatokat is megért! „Olyanokat, mint bekapcsoljam a tévét, álmos vagy? Menjünk aludni? Kérsz valamit? Szeretnél...? Hol van a foteled?” – részletezte.
A kakas Szeged legnagyobb zenekritikusa címért küzd, Erika szerint a dalok terén igen válogatós.
Érdekes, mert vagy a lassú relax zenéket szereti, vagy a pörgős ritmusos muzsikát, de a dzsessz, a trombita, szájharmonika nem jönnek be neki. A gitár és a zongora hangját már szereti. Érett a zenei ízlése
– zárta szavait viccesen Erika, aki más állatok nyelvén is beszél.
Erről a Bors videóját itt nézheted meg:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre