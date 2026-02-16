Világszenzáció Szegeden? - kimondta a nevét a frontérzékeny Gáspár Pipi

Lassan két éve, hogy otthonra lelt Gáspár Pipi. A kakas más, mint a társai, hiszen 2023 áprilisa óta kiváló körülmények között él. Nemcsak zongorázik, Borsot olvas, de saját fekhelye, lakótárs nyuszija is van – Volentér Erika az édesanyjával új szintre emelte az állattartást, az már biztos. Ám nem könnyű néha Gáspárral, a szegedi panelkakas mostanában gondokkal küzd: frontérzékeny lett! Hogyan gyűri ezt le? Nem fogod elhinni, de igaz. Mutatjuk!

Gáspár Pipi kimondta az igazi nevét / Fotó: Karnok Csaba

Mire képes Gáspár Pipi?

Röviden? Ilyen opció nincs, hiszen annyira sokrétű. Alsós szinten tanul sütni húsvétra, a tojásfestés még macerás, de ki tudja, lehet idővel azt is megoldja. A tollas kedvenc számára úgy tűnik, nincs lehetetlen, ahogy lenni szokott vele: mindig tanít valami újat a jelleméről Erikáéknak. Kétlábúak között nőtt fel, és utánozza is őket, ha úgy tartja kedve.

Erika igazi Miss Dolittle, gyermekkora ért az állatok nyelvén, ezért is tudja, épp mire van szüksége Gáspárnak. Mostanában a hirtelen hőmérséklet-változás a királyi életet élő kakasukat is megviselte.

A telet és a frontot nehezen bírja, mert hol süt a nap, hol nem. Imád a napfényben fürödni. Ha épp besüt a nap a konyhába, már szalad is! Olyankor mutatja, hogy igazítsam neki meg a széket, hogy az ablakhoz menjen. Ez az időszak megviseli, kicsit meg is van kopva a tollazata, amit állandóan igazgat. Bújósabb is lett

– kezdte el mesélni Erika a Metropolnak.

A frontérzékenységre is van tuti módszere a kakas gazdájának, a titok a sok elvesztett ásványi anyag pótlása: kálcium és D-vitamin koktélt szokott kapni.

A kritikus kakas kimondta a nevét

A szegedi panelkakas bár most nehéz időszakát éli, mégsem csügged. Szuper képessége, hogy Erika szerint nagyon intelligens. Ezt kamatoztatja is rendesen, a februárt sziesztázással éli túl. Már nemcsak Borsot olvas, hanem tévét is néz, elemzi a műsorok szereplőit.

Szigorúan ragaszkodik a műsoraihoz! Minden nap délelőtt 11 órától bekuckózik a nappaliba és tévézik. Olyan műsorokat szeret, ahol emberi arcokat lát, ahol beszélgetnek. Ebben a frontos időben ez nyugtatja meg a legjobban

– részletezte a magyar Miss Dolittle, kiemelve: a kakas fifikás, oka is van ám annak, hogy úgy rácuppant a képernyőre.