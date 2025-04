Alsós szinten tanul: Gáspár Pipi már sütni, tojást festeni is akar – videó

Az egész ország ámul rajta, hogy egy szegedi panelkakas mikre képes. Gáspár Pipi kész sztár lett mára, hiszen van is mit villantania. A madár egy éve él Volentér Erikával és az édesanyjával. A nő képes az állatokkal beszélni, ő a magyar Miss Dolittle! Most nem akármire próbálja tanítani Gáspárt húsvét alkalmából.

Erika szerint Gáspár Pipit minden érdekli! / Fotó: Karnok Csaba

Gáspár Pipi olvas, sütni tanul

Gáspár Pipi nemcsak a Borsot olvassa, hogy pallérozza elméjét, hanem szorgosan figyeli, próbálja eltanulni a gazdájától, Erikától a húsvéti fogások elkészítését is. A szegedi családnál fejedelmi helye van, még a konyhában is szorgoskodik! Őt nem a hidegtálreceptek varázsolják el, még csak nem is a magvas ételek. A húsvéti locsolkodóknak készült elő Erikával – a tojásfestés és a kenyérsütés fortélyait is próbálta elsajátítani.

„Mindig a sarkamban van, mindent velem csinál. Figyeli, mit hogyan kell. Ül vagy áll a széken, és les. Ha zöldségeket pucolok vagy amit épp kell, az is érdekli. Megkérdezi, hogy belenyúlhat-e” – árulta el a Metropolnak Erika.

Így várja a locsolkodókat

Gáspárt a szegedi állatsuttogó folyamatosan tanítja, és úgy látja, egész jól halad a ház csőrös őre.

Gáspár Pipi még az általános iskola alsó tagozatába jár szellemileg szerintem, azaz évek alatt a tudása a mostanihoz képest nagyot fog fejlődni, ha megéljük.

– vélekedett lelkendezve Erika, és talán van is oka rá. Kakasokat megszégyenítő, hogy mekkora érdeklődése van Gáspárnak. Noha még a tökéletes sonka titkát a kakasnak Erika nem árulta el – hiszen a kapirgáló gyomrocskája azt nem bírná –, a kenyérsütés rejtelmeibe már azért bevezette.

Erről és a tojásfestésről Erika videót is készített. Mutatjuk!