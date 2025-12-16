„Mindegyik tanít valamit” – beszélő, oktató bárányok élnek János farmján
Odáig vannak egy magyar őstermelő párosért a Facebookon. Tóth Jánosék farmján a bárányok bizony nem hallgatnak, hanem szinte beszélnek. Ott az állatoknak az élet mese és kacagás. János apai örökségét, a juhtenyésztést néhány éve űzi kedvesével, Edittel. Mára a férfi kész báránysuttogó lett!
Ha eltéved egy báránya, ő visszatereli a nyájba és ez nem bibliai idézet, hanem hús-vér valóság! Tóth János apai örökségét viszi tovább a juhtenyésztéssel. Ő más a többi őstermelőhöz képest: szinte emberként kezeli a bárányait, minden gesztusukat ismeri, hiszen azok karakterek és tanítják is őt. Olyan jól érti már őket, hogy kész báránysuttogó lett!
A báránytartás az élete
Boldogan mekegnek János bárányai a Tóth Farmon, hiszen fejedelmi hely jutott nekik. A karámok mögött olyan négylábú egyéniségek bújnak meg, akikért odáig vannak a közösség médiában. A Bács-Kiskun vármegyei farm lakóiért egy csapásra olvadozni kezdtek az emberek, miután Jánosék létrehozták a Tóth Farm – Juh tartás nevű Facebook oldalukat, ahol naponta mutatják be videóikkal és fotóikkal, milyen az élet Tóthéknál.
Számunkra minden állat egyedi, a velük töltött idő örömöt és tanulságot jelent. A Facebook-oldal ötlete a kedvesemtől jött, hogy bemutassuk, a haszonállatokat is lehet szeretettel és tisztelettel nevelni. Igazén karakteres bárányaink vannak, ami tetszik az embereknek!
– lelkendezik János a Metropolnak.
Hihetetlenül büszke rá, hogy több, mint kétezren követik őket a közösségi oldalon, hiszen rövid idő alatt be tudta mutatni: az állattartásban boldog, emberszerű bárányok is léteznek. Négy évvel ezelőtt, 2021-ben vette át a stafétát az édesapjától. Az apai örökség akkor még csak néhány juhból állt, amit ő megsokszorozott: évről évre növelik az állományt; jelenleg 96 anyajuhuk van.
„Az apám iránti szeretet és tisztelet miatt folytattam az ő álmát, és közben én magam is a juhok és a juhászat szerelmese lettem. Őstermelőként foglalkozom a juhokkal, és minden nap sok örömet találok a velük töltött időben” – mondja büszkén.
Életre tanítanak a bárányok
A szalkszentmártoni pár a neten mutatja be őstermelői kisvállalkozását. A bárányaik a névjegyük. János kész báránysuttogó, hiszen egészen pici koruk óta figyeli a rezdülésüket, már a tekintetükből is pontosan tudja, mire van szükségük. Az állataikat természetes körülmények között nevelik. Ahhoz, hogy megnyíljanak neki, a kulcs a szeretet.
Sztár és Laci kosok, Fruzsina juh – csak néhány állat az összesből.
Mindegyiküknek megvan a maga egyedi személyisége, ami még különlegesebbé teszi a mindennapokat a farmon. A Sztár nevű kosunk születésekor olyan pici és gyenge volt, hogy nem tudott lábra állni, így szopni sem tudott. Az anyjával közösen neveltük, és mára egészséges, nagyon szelíd kos lett belőle. Fruzsina amint meghallja a hangunkat, már rohan a karám ajtóhoz, mert őt kell először simogatni, míg Laci kos követ minket, és kiköveteli a simogatást.
– részletezte a gazda.
Ő azt vallja, hogy minden bárány más, és ha figyelünk rájuk, akkor a törődést életszóló leckékkel viszonozzák.
„Mindegyikük tanít valamit a türelemről és a szeretetről. Sztár, Fruzsina és Laci példája is azt mutatja, hogy a gondoskodás kölcsönös örömöt ad, és nap mint nap mosolyt csal a mindennapjainkba” – vélekedik János, aki titokban bevallja, sok állata közül van kedvence: Sztár, a kos, ami rögtön a születésekor egy életre szóló leckét tanított neki.
Sztár a kedvencem. Pici és gyenge volt, nem tudott lábra állni, gyakran összeesett, ezért tartani kellett, amíg szopott. Az anyjával együtt neveltük fel. Számomra a türelmet és a kitartást tanította meg, mert sok odafigyelést és gondoskodást igényelt, de megérte a vele töltött idő.
– emelte ki.
Néhány év van még csak a háta mögött a juhászatban, és Sztár példája ad neki erőt a türelemhez és a kitartáshoz. „Amit Sztártól tanultam, a juhászatban és a magánéletemben egyaránt fontos. Pár éve kezdtem a juhász munkát, és még sok feltételem nincs meg, ezért minden nap szükség van rá, hogy türelmes legyek és kitartsak. Ugyanez a hozzáállás segít a mindennapi életben is, hogy másokkal türelmesen bánjak, és ne adjam fel a nehéz helyzetekben sem.” – zárta szavait.
