„Mindegyik tanít valamit” – beszélő, oktató bárányok élnek János farmján

Ha eltéved egy báránya, ő visszatereli a nyájba és ez nem bibliai idézet, hanem hús-vér valóság! Tóth János apai örökségét viszi tovább a juhtenyésztéssel. Ő más a többi őstermelőhöz képest: szinte emberként kezeli a bárányait, minden gesztusukat ismeri, hiszen azok karakterek és tanítják is őt. Olyan jól érti már őket, hogy kész báránysuttogó lett!

Odáig vannak Jánosék bárányaiért a Facebookon / Fotó: Tóth Farm

A báránytartás az élete

Boldogan mekegnek János bárányai a Tóth Farmon, hiszen fejedelmi hely jutott nekik. A karámok mögött olyan négylábú egyéniségek bújnak meg, akikért odáig vannak a közösség médiában. A Bács-Kiskun vármegyei farm lakóiért egy csapásra olvadozni kezdtek az emberek, miután Jánosék létrehozták a Tóth Farm – Juh tartás nevű Facebook oldalukat, ahol naponta mutatják be videóikkal és fotóikkal, milyen az élet Tóthéknál.

Számunkra minden állat egyedi, a velük töltött idő örömöt és tanulságot jelent. A Facebook-oldal ötlete a kedvesemtől jött, hogy bemutassuk, a haszonállatokat is lehet szeretettel és tisztelettel nevelni. Igazén karakteres bárányaink vannak, ami tetszik az embereknek!

– lelkendezik János a Metropolnak.

Hihetetlenül büszke rá, hogy több, mint kétezren követik őket a közösségi oldalon, hiszen rövid idő alatt be tudta mutatni: az állattartásban boldog, emberszerű bárányok is léteznek. Négy évvel ezelőtt, 2021-ben vette át a stafétát az édesapjától. Az apai örökség akkor még csak néhány juhból állt, amit ő megsokszorozott: évről évre növelik az állományt; jelenleg 96 anyajuhuk van.

„Az apám iránti szeretet és tisztelet miatt folytattam az ő álmát, és közben én magam is a juhok és a juhászat szerelmese lettem. Őstermelőként foglalkozom a juhokkal, és minden nap sok örömet találok a velük töltött időben” – mondja büszkén.

János szerint a bárányok a farmján egyéniségek / Fotó: Bárány Farm

Életre tanítanak a bárányok

A szalkszentmártoni pár a neten mutatja be őstermelői kisvállalkozását. A bárányaik a névjegyük. János kész báránysuttogó, hiszen egészen pici koruk óta figyeli a rezdülésüket, már a tekintetükből is pontosan tudja, mire van szükségük. Az állataikat természetes körülmények között nevelik. Ahhoz, hogy megnyíljanak neki, a kulcs a szeretet.