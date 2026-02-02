Mától lehet pályázni a pénzre: indul az Otthoni Energiatároló Program

A kormány 100 milliárd forint összértékű lakossági energiatároló programot indít. Ennek keretében lakossági napelemes rendszerek energiatárolókkal való kiegészítéséhez lehet vissza nem térítendő támogatásra pályázni. Az első kör 2026. február 2-án 10:00-tól startol, az igényléseket online lehet beadni és nagyságrendileg 40.000 háztartás kaphat támogatást. Azt is fontos tudni, hogy a legkésőbb március 15. (vasárnap) 17:00-ig beérkezett pályázatok kerülhetnek majd első körben elbírálás alá. A vissza nem térítendő támogatás maximális összege igénylőnként 2,5 millió forint. A pénzt nem egy összegben utalják majd ki, hanem három lépésben: 1 millió forint előleg, részszámla benyújtása utáni utalás (ha a munka összköltsége meghaladja a 2,5 millió forintot), végszámla beérkezése utáni utalás. A projekt lezárulta után pedig elindul a 3 év fenntartási kötelezettség. Az igényléshez elég egy 2,5 oldalas formanyomtatványt kitölteni, ami itt található.

Ma az is kiderül, mikor jöhet végre a tavasz

II. János Pál pápa 1997-ben a szerzetesek világnapjává nyilvánította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját. Azóta az egyház ezen a napon ünnepli azt a mintegy egymillió férfit és nőt, akik a világon katolikus szerzetesként élik az életüket. Ehhez a naphoz számos népszokás is tartozik. Például régen úgy tartották, hogy ha február másodikán jó idő van, akkor későn tavaszodik. A néphiedelem szerint ha ezen a napon a medve kijön a barlangjából, és ha meglátja az árnyékát, akkor megijed tőle, és visszamegy aludni, amiből arra következtettek, hogy újra hideg lesz. Ha viszont nincs árnyéka, akkor kint marad, mert tudja, hogy ez a tél utolsó próbálkozása és hamarosan enyhül az idő.

Milyen idő várható ma?

A koponyeg.hu szerint hétfőn változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csapadék kialakulása nem valószínű. A hajnali órákban -10 és -2 fok közötti minimumok várhatók, napközben pedig -1 és +5 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

A vizes élőhelyek világnapja is ma van

1971. február 2-án Ramsar városában fogadták el az ún. Ramsari Egyezményt, amelyben a biológiai sokféleség megőrzése érdekében a kormányok felelősséget vállaltak a vizes élőhelyek védelméért. Magyarország 1979-ben aláírta a dokumentumot, és 2000-ig 19 területet (köztük a Fertő tavat, a Balatont, a kiskunsági szikes tavakat, a Hortobágy egyes részeit) jelölt meg a nemzetközi jelentőségű, ún. ramsari területek közé. Az egyezmény elfogadásának évfordulóján tartjuk a vizes élőhelyek világnapját február másodikán.