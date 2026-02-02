Mától lehet pályázni a pénzre: indul az Otthoni Energiatároló Program
A OETP keretében megpályázható összegek bárki számára elérhetők, akik megfelelnek a feltételeknek. Mutatjuk pontosan kik és mikortól pályázhatnak energiatároló vásárlásához vissza nem térítendő támogatásra.
A kormány 100 milliárd forint összértékű lakossági energiatároló programot indít. Ennek keretében lakossági napelemes rendszerek energiatárolókkal való kiegészítéséhez lehet vissza nem térítendő támogatásra pályázni. Az első kör 2026. február 2-án 10:00-tól startol, az igényléseket online lehet beadni és nagyságrendileg 40.000 háztartás kaphat támogatást. Azt is fontos tudni, hogy a legkésőbb március 15. (vasárnap) 17:00-ig beérkezett pályázatok kerülhetnek majd első körben elbírálás alá. A vissza nem térítendő támogatás maximális összege igénylőnként 2,5 millió forint. A pénzt nem egy összegben utalják majd ki, hanem három lépésben: 1 millió forint előleg, részszámla benyújtása utáni utalás (ha a munka összköltsége meghaladja a 2,5 millió forintot), végszámla beérkezése utáni utalás. A projekt lezárulta után pedig elindul a 3 év fenntartási kötelezettség. Az igényléshez elég egy 2,5 oldalas formanyomtatványt kitölteni, ami itt található.
Ma az is kiderül, mikor jöhet végre a tavasz
II. János Pál pápa 1997-ben a szerzetesek világnapjává nyilvánította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját. Azóta az egyház ezen a napon ünnepli azt a mintegy egymillió férfit és nőt, akik a világon katolikus szerzetesként élik az életüket. Ehhez a naphoz számos népszokás is tartozik. Például régen úgy tartották, hogy ha február másodikán jó idő van, akkor későn tavaszodik. A néphiedelem szerint ha ezen a napon a medve kijön a barlangjából, és ha meglátja az árnyékát, akkor megijed tőle, és visszamegy aludni, amiből arra következtettek, hogy újra hideg lesz. Ha viszont nincs árnyéka, akkor kint marad, mert tudja, hogy ez a tél utolsó próbálkozása és hamarosan enyhül az idő.
Milyen idő várható ma?
A koponyeg.hu szerint hétfőn változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csapadék kialakulása nem valószínű. A hajnali órákban -10 és -2 fok közötti minimumok várhatók, napközben pedig -1 és +5 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
A vizes élőhelyek világnapja is ma van
1971. február 2-án Ramsar városában fogadták el az ún. Ramsari Egyezményt, amelyben a biológiai sokféleség megőrzése érdekében a kormányok felelősséget vállaltak a vizes élőhelyek védelméért. Magyarország 1979-ben aláírta a dokumentumot, és 2000-ig 19 területet (köztük a Fertő tavat, a Balatont, a kiskunsági szikes tavakat, a Hortobágy egyes részeit) jelölt meg a nemzetközi jelentőségű, ún. ramsari területek közé. Az egyezmény elfogadásának évfordulóján tartjuk a vizes élőhelyek világnapját február másodikán.
106 éve hunyt el Szinyei Merse Pál
A magyar plein air festészet megteremtője régi nemesi család sarja volt, apja Sáros vármegye alispánja, majd főispánja volt, aki támogatta Szinyei Merse Pál festőszándékát. 1864-ben beíratta a müncheni akadémiára, ahol Strähuber, Anschütz, majd Wagner Sándor voltak mesterei, de hamar kapcsolatba került Pilotyval is, akinek 1868-ban növendéke lett. 1905-ben nagy sikerű kollektív kiállítást rendezett a Nemzeti Szalonban, ugyanezen évben kinevezték a Képzőművészeti Főiskola igazgatójává, mely tisztségét haláláig megtartotta. 1919 tavaszán betegsége miatt visszavonult Jernyére és 1920. február 2-án hunyt el.
Ezen az 5 helyszínen várják a véradókat Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:30 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (1039. Budapest, Csobánka tér 5.)
- 12:00-18:00 óra között pedig a Duna Pláza I. emeletén (1138. Budapest, Váci út 178.)
Kezdetét veszi a Magyar Filmszemle a Corvin Moziban
Február 2. és 8. között a Corvin Mozi ad otthont a 45. Magyar Filmszemlének. Idén 10 műfajban lehet megnézni összesen 150 alkotást, többek között játékfilmeket, animációs filmeket, dokumentumfilmeket és tudományos ismeretterjesztő filmeket, de a kísérleti film, a televíziós sorozatok és a videoklipek szerelmesei sem maradnak mozgókép nélkül. A Filmszemlét elemző beszélgetések, valamint szakmai rendezvények egészítik ki az Inga Kultúrkávézóban. Az eseményről további részleteket itt lehet megtudni.
