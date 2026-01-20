Retró fakutyázás a Balaton jegén: így szórakoztunk rég! – Galéria

A fakutyázás a magyar tél egyik legkedvesebb, ma már retrónak számító szórakozása. A 20. század első felében, amikor a telek hosszúak és kemények voltak, a befagyott tavak és folyók természetes közösségi terekké váltak. Itt jelent meg a fakutya: egyszerű, fából készült ülőalkalmatosság két vassínnel, amelyet botokkal hajtottak a jégen. Nem kellett hozzá drága felszerelés, csak egy kis egyensúlyérzék, lendület és jókedv.

Retró emlékeink: Balatonkenese, 1934 – Fakutyázó a befagyott Balaton jegén a későbbi Honvéd üdülő előtt; a vastag jégre még kerékpárral is rámerészkedtek, amellyel a fakutyázókat húzták, igazi látványossággá téve a tavat (Forrás: Fortepan / Bor Dezső)

Vidám pillanatok a befagyott Balatonon: retró fakutyázás a múltból

A hőmérséklet régen tartósan –20 °C alá süllyedt, és számos visszaemlékezés említ –30 °C körüli hidegeket is. Így jöhetett létre a fakutyázás jelensége is. A fakutyázás nemcsak sport, hanem társas esemény is volt. Családok, baráti körök, sőt teljes városrészek találkoztak a jégen. A gyerekek versenyeztek, ki a gyorsabb, a felnőttek beszélgettek, nevetgéltek, miközben óvatosan csúsztak előre. A korabeli fényképeken vastag kabátok, sapkák és hosszú szoknyák tűnnek fel, ami jól mutatja, mennyire beépült a fakutyázás a hétköznapi életbe.

Technikailag egyszerű volt, mégis ügyességet igényelt. A botokkal való tolás ritmusát meg kellett tanulni, a kanyarodás pedig külön művészetnek számított. A jég minősége mindig meghatározta az élményt: a tükörsima felület gyorsaságot, a havas jég óvatosságot követelt.

A fakutyázás mára ritkább látvány, hiszen a telek enyhébbek, és a modern sporteszközök háttérbe szorították. Mégis, ahol vastag jég képződik, időről időre újra előkerülnek ezek a fából készült járművek. Ilyenkor nemcsak egy régi téli játék kel életre, hanem egy letűnt korszak hangulata is: a lassabb tempó, az együtt töltött idő és a tél egyszerű örömei.

