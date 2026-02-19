Reszketett, gödörben aludt: így találták meg az eltűnt Zsoltot

Rengetegen indítottak keresőakciót, hogy F. Zsolt Gábor nyomára bukkanjanak. A klímaszerelőként dolgozó férfi február 12-én este elvitte a céges autóját megtankolni a másnapi munka miatt. Azt tervezte, hogy utána a barátnőjéhez megy, ám oda nem érkezett meg: Zsolt rejtélyesen eltűnt. Végül 4 nappal később, borzalmas állapotban találtak rá! A férfi volt felesége, Tóth Andrea megtörte a csendet, a Metropolnak elmondta, hogy mi történt gyermekei apjával.

Mindent megtettek, hogy az eltűnt Zsoltot megtalálják. Fotó: Kutyákkal az Életért Alapítvány

Előkerült az eltűnt Zsolt autója

Bár 5 éve nem alkotnak egy párt Zsolttal, Andrea mégis minden követ megmozgatott, hogy a férfi előkerüljön, hiszen két közös kisgyermekük van, akik minden nap kérdezték őt: „Hol van a papa?”. A gyerekek 6 és 8 évesek, ezért az asszony titkolta előttük, hogy az apjuk eltűnt, nehogy megijedjenek. Amikor nem volt a közelükben, posztolt, telefonált – úgy kutatott a volt férje után, ahogy csak tudott.

Ahogy a Ripost arról beszámolt, Andrea Zsolt eltűnése előtt, napközben még beszélt a férfivel telefonon. Zsolt akkor a gyermekekről érdeklődött. Ezután azonban, múlt csütörtökön, február 12-én Zsolt köddé vált: a klímaszerelőként dolgozó férfi aznap este megtankolta a másnapi munkához a céges autót egy nagykátai benzinkúton, majd a barátnőjéhez indult Tápiószentmártonra. Még felhívta a barátnőjét és közölte, hogy késni fog, elakadt az autójával. Utána azonban nem érkezett haza.

Az eltűnt férfit sokan keresték: keresőcsapatok, a rendőrség és az apa szerettei is égen-földön, drónokkal, keresőkutyákkal és az interneten riadóztatva keresték őt – ám 4 napon át sehol nem találták.

A férfi telefonját Gomba közelében mérték be,

az autót egy szántóföldön, a sárban elakadva találták meg,

a jármű ráadásul az úticéljától jóval távolabbról került elő

- de Zsolt mégsem volt sehol.

Végül felcsillant a remény! Andrea úgy értesült, hogy F. Zsolt Gábor február 16-án, hétfőn felhívta telefonon a barátnőjét és közölte vele, hogy nagy bajban van: akkor azt mondta a nőnek, hogy Farmoson, a Zrinyi utca környéki erdős területen van, és nem talál haza.