Reszketett, gödörben aludt: így találták meg az eltűnt Zsoltot
Napokon át bolyongott, gödörben aludt és reszketett a hidegben egy nagykátai apuka, mire sikerült őt megtalálni. Egy ország mozdult meg, hogy az eltűnt F. Zsolt Gábort előkerítsék. A kétgyermekes apa a barátnőjéhez indult el egyik este, majd nyoma veszett. A volt felesége elárulta, hogyan találták meg Zsoltot.
Rengetegen indítottak keresőakciót, hogy F. Zsolt Gábor nyomára bukkanjanak. A klímaszerelőként dolgozó férfi február 12-én este elvitte a céges autóját megtankolni a másnapi munka miatt. Azt tervezte, hogy utána a barátnőjéhez megy, ám oda nem érkezett meg: Zsolt rejtélyesen eltűnt. Végül 4 nappal később, borzalmas állapotban találtak rá! A férfi volt felesége, Tóth Andrea megtörte a csendet, a Metropolnak elmondta, hogy mi történt gyermekei apjával.
Előkerült az eltűnt Zsolt autója
Bár 5 éve nem alkotnak egy párt Zsolttal, Andrea mégis minden követ megmozgatott, hogy a férfi előkerüljön, hiszen két közös kisgyermekük van, akik minden nap kérdezték őt: „Hol van a papa?”. A gyerekek 6 és 8 évesek, ezért az asszony titkolta előttük, hogy az apjuk eltűnt, nehogy megijedjenek. Amikor nem volt a közelükben, posztolt, telefonált – úgy kutatott a volt férje után, ahogy csak tudott.
Ahogy a Ripost arról beszámolt, Andrea Zsolt eltűnése előtt, napközben még beszélt a férfivel telefonon. Zsolt akkor a gyermekekről érdeklődött. Ezután azonban, múlt csütörtökön, február 12-én Zsolt köddé vált: a klímaszerelőként dolgozó férfi aznap este megtankolta a másnapi munkához a céges autót egy nagykátai benzinkúton, majd a barátnőjéhez indult Tápiószentmártonra. Még felhívta a barátnőjét és közölte, hogy késni fog, elakadt az autójával. Utána azonban nem érkezett haza.
Az eltűnt férfit sokan keresték: keresőcsapatok, a rendőrség és az apa szerettei is égen-földön, drónokkal, keresőkutyákkal és az interneten riadóztatva keresték őt – ám 4 napon át sehol nem találták.
- A férfi telefonját Gomba közelében mérték be,
- az autót egy szántóföldön, a sárban elakadva találták meg,
- a jármű ráadásul az úticéljától jóval távolabbról került elő
- de Zsolt mégsem volt sehol.
Végül felcsillant a remény! Andrea úgy értesült, hogy F. Zsolt Gábor február 16-án, hétfőn felhívta telefonon a barátnőjét és közölte vele, hogy nagy bajban van: akkor azt mondta a nőnek, hogy Farmoson, a Zrinyi utca környéki erdős területen van, és nem talál haza.
Lemerült a mobilja, bolyongott az erdőben
Azonnal útnak eredtek az eltűnt klímaszerelőért: négy keresőcsapat, önkéntesek, mentősök és a rendőrség is részt vett a kutatóakcióban. Órák teltek el, de Zsoltot sehol nem találták, majd aznap estefelé újra megcsörrent a telefon.
„Lemerült az első hívás után a telefonja. Régi, nyomógombos mobilja van, és az akkumulátorát ki-be rakosgatta, mire újra bekapcsolt. Nem tudom, hogy akkor Zsolt pontosan kit hívott fel, de elmondta, hogy hol van! Tápiógyörgyére, egy tanyára jutott el, és nem érezte jól magát. Négy napig nem evett, fájt a gyomra és szomjas volt…” - árulta el Andrea.
Zsoltot este 7 óra körül találták meg, de szörnyű állapotban volt: a lába a rengeteg meneteléstől bedagadt, Andrea szerint az egységek zavarodottan találtak rá. A férfi már jobban van, otthon lábadozik. Andrea a történtek után felhívta a volt párját, tőle tudja, hogy mit élt át akkor.
Le akarta vágni az utat a Farmos közeli erdőn keresztül, mert akkor hamarabb ott van a barátnőjénél. Eltévedt, és az autója beragadt a sárba. Elindult segítséget kérni, de eltévedt, rosszul lett. Egy fára is felmászott, hátha látja, merre juthat haza, de onnan leesett. Folyamatosan bolyongott. Az estéket gödrökben alva töltötte. Mesélte azt is, hogy látott vadászokat arrafelé, de nem merte őket megszólítani
– részletezte a nő, azzal zárva szavait, hogy mindenkinek nagyon hálásak, akik részt vettek a keresésben.
„Rengetegen kerestük őt. Mindent megtettünk, hogy Zsolt előkerüljön. Én magamtól semerre nem tudtam volna elindulni, de Nagy Laci eltűntkereső mindent szervezett, minden infót Zsoltról ő kezelt és indította a csapatokat. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, hogy így összefogtak a gyermekeim apjáért. Megmentettek egy életet!” – húzta alá Andrea boldogan.
Januárban a 18 éves E. Mátyásnak veszett nyoma, ám sajnos a budapesti fiú azóta sem került elő. Az ügyében újabb részletek derültek ki:
