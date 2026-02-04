Szánkózás közben szenvedett balesetet, elhunyt az édesapa

Egy háromgyermekes édesapa életét vesztette egy szánkóbalesetben, a dél-karolinai Abbeville megyében. A 36 éves férfi szinte azonnal elhunyt.

Elhunyt az édesapa, szánkózás közben szenvedett balesetet Fotó: unsplash.com

Családjával szánkózott, elhunyt az édesapa

Január 31-én, szombaton Christopher O'Quinn épp a barátaival és a családjával szánkózott, amikor egy hirtelen jött viharban, szánkózás közben balesetet szenvedett.

A gyászjelentés szerint Christopher 36 éves volt, hírportálok szerint három kisgyermeket nevelt. A People magazin által megszerzett nyilatkozat szerint, Brad Evans, Abbeville megye halottkémje ezt mondta:

Christopher O’Quinn 2026. január 31-én, szombaton bekövetkezett halála, miközben egy UTV mögött szánkózott, tragikus baleset volt.

A halottkém balesetként zárta le a nyomozást, és őszinte részvétét fejezte ki a családnak. Christopher szánját egy terepjáró húzta, majd egy másik terepjárónak ütközött.

Brad Evans hozzátette, hogy az apa halálát egy tompa erőhatás általi fejsérülés okozta, majd a helyszínen halottnak nyilvánították. Egy másik felnőtt is utazott Christopherrel a szánkón, őt sérülésekkel kórházba vitték.

Párja, Jordan elmondta, mennyire szerette őt Christopher. „Minden este megfogta a gyermekeink arcát, és elmondta nekik, mennyire szereti őket, és mennyire büszke rájuk. Egy volt a millióból, egy a millióból” - mondta a balesetről.

Jordan a fájdalom ellenére is kitartott, hiszi, hogy ő és családja még találkozhatnak Christopherrel.