Tragédia: Holtan találták a hajléktalanná vált korábbi NFL-sztárt

Holtan találták Kevin Johnsont, korábbi NFL-sztárt. A férfi gyanús körülmények között vesztette az életét, ezért a rendőrség gyilkossági nyomozást indított a haláleset megoldása érdekében.

Gyilkosság okozhatta a korábbi NFL-sztár halálát – Fotó: unsplash.com (illusztráció)

A kaliforniai rendőrség szerdán holtan találta a volt sportolót egy Los Angeles-i hajléktalantáborban. A Los Angeles megyei tisztviselők közlése szerint a hatóságok röviddel reggel 8 óra előtt érkeztek a helyszínre, és a Willowbrook negyedben, az East 120th Street 1300-as tömbjében található táborban bukkantak rá az 55 éves férfira.

A kiérkező elsősegélynyújtók a helyszínen halottnak nyilvánították a férfit. A Los Angeles megyei orvos szakértő jelentése szerint Johnsonon tompa fejsérülést és szúrt sebeket találtak. A hatóságok jelenleg gyilkosság gyanúja miatt vizsgálják a tragikus esetet.

1995-ben és 1996-ban Johnson a Philadelphia Eagles csapatában játszott védő hátvéd pozícióban. Később, 1997-ben az Oakland Raiders csapatában 15 mérkőzésen szerepelt mint védő vonalbeli játékos. NFL-karrierje után az Aréna Futball Ligában (AFL) az Orlando Predators és a Los Angeles Avengers csapataiban játszott.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok egyelőre nem neveztek meg gyanúsítottat – írja a Crime Online.