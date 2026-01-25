Mérgezett málnával ölhetett – menekülni próbált a gyilkossággal vádolt nő

Az 54 éves Zulma Guzmant a hatóságok akkor figyelték meg, amikor repülőjegyet vásárolt Dél-Amerikába, nem sokkal azután, hogy drámai körülmények között kimentették a folyóból a Battersea híd közelében. Egy vezető kolumbiai televíziós újságíró azt állítja: Guzman nem öngyilkossági szándékkal ugrott a Temzébe, ahogyan azt korábban feltételezték, hanem a rendőrök elől menekült.

Menekülni próbált a gyilkossággal vádolt Guzman Fotó: Scott Rodgerson/unsplash.com – Képünk illusztráció

Guzmant akkor szólították meg a londoni rendőrök, amikor éppen egy csomaggal távozott, amelyet valahová el akart helyezni. Állítása szerint a rendőrök közölték vele, hogy Kolumbiában körözik, ekkor ugrott a folyóba, hogy elkerülje az elfogást.

Guzman jelenleg Kent megyében van előzetes letartóztatásban, miután megtagadta a kiadatását Kolumbiának, ahol azzal vádolják, hogy megölte a 14 éves Inés de Bedoutot és 13 éves barátnőjét, Emilia Forerót. Az ügyészség szerint a lányok csokoládéval bevont, talliummal mérgezett málnát ettek Inés családjának bogotái otthonában 2025. április 3-án.

A nő ellen egy harmadik kislány megmérgezésének kísérlete miatt is eljárás folyik. Ő túlélte, de a beszámolók szerint életre szóló sérüléseket szenvedett. A kolumbiai nyomozók szerint a mérgezés bosszúból történt, miután Guzmant elhagyta a lány apja, Juan de Bedout pénzügyi szakember, akivel korábban házasságon kívüli viszonya volt.

A feltételezett gyilkost csak kórházi ellátása után vették hivatalosan őrizetbe, és még ezt megelőzően repülőjegyet vásárolt Brazíliába, ami az Interpolnál azonnali riasztást váltott ki. A kiadatási eljárás hosszadalmas lehet, de a kolumbiai hatóságok szerint biztosak abban, hogy Guzman visszakerül az országba, hogy elszámoljon a történtekkel - írja a The Sun.

A nő Argentínán és Spanyolországon keresztül érkezett az Egyesült Királyságba, és 2025. november 11-én lépett be az országba a manchesteri repülőtéren. Fia állítólag egy brit magániskolában tanul. A beszámolók szerint Guzmant már érkezésekor nemzetközileg körözték, és Kolumbiában őt tartották a fő gyanúsítottnak.

Január 6-án megjelent a Westminsteri Magisztrátusi Bíróságon, de csak annyit beszélt, hogy megerősítse személyazonosságát, valamint hivatalosan megtagadja a kiadatást. Sarah Turnock kerületi bíró előzetes letartóztatásban tartotta, a következő eljárási tárgyalást február 9-re tűzték ki.