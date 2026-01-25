Mérgezett málnával ölhetett – menekülni próbált a gyilkossággal vádolt nő
Egy külföldi nő ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, miután két kiskorú halálát hozták összefüggésbe vele. Az ügy középpontjában egy feltételezett gyilkosság áll, amelynek részletei több ország hatóságait is mozgósították.
Az 54 éves Zulma Guzmant a hatóságok akkor figyelték meg, amikor repülőjegyet vásárolt Dél-Amerikába, nem sokkal azután, hogy drámai körülmények között kimentették a folyóból a Battersea híd közelében. Egy vezető kolumbiai televíziós újságíró azt állítja: Guzman nem öngyilkossági szándékkal ugrott a Temzébe, ahogyan azt korábban feltételezték, hanem a rendőrök elől menekült.
Guzmant akkor szólították meg a londoni rendőrök, amikor éppen egy csomaggal távozott, amelyet valahová el akart helyezni. Állítása szerint a rendőrök közölték vele, hogy Kolumbiában körözik, ekkor ugrott a folyóba, hogy elkerülje az elfogást.
Guzman jelenleg Kent megyében van előzetes letartóztatásban, miután megtagadta a kiadatását Kolumbiának, ahol azzal vádolják, hogy megölte a 14 éves Inés de Bedoutot és 13 éves barátnőjét, Emilia Forerót. Az ügyészség szerint a lányok csokoládéval bevont, talliummal mérgezett málnát ettek Inés családjának bogotái otthonában 2025. április 3-án.
A nő ellen egy harmadik kislány megmérgezésének kísérlete miatt is eljárás folyik. Ő túlélte, de a beszámolók szerint életre szóló sérüléseket szenvedett. A kolumbiai nyomozók szerint a mérgezés bosszúból történt, miután Guzmant elhagyta a lány apja, Juan de Bedout pénzügyi szakember, akivel korábban házasságon kívüli viszonya volt.
A feltételezett gyilkost csak kórházi ellátása után vették hivatalosan őrizetbe, és még ezt megelőzően repülőjegyet vásárolt Brazíliába, ami az Interpolnál azonnali riasztást váltott ki. A kiadatási eljárás hosszadalmas lehet, de a kolumbiai hatóságok szerint biztosak abban, hogy Guzman visszakerül az országba, hogy elszámoljon a történtekkel - írja a The Sun.
A nő Argentínán és Spanyolországon keresztül érkezett az Egyesült Királyságba, és 2025. november 11-én lépett be az országba a manchesteri repülőtéren. Fia állítólag egy brit magániskolában tanul. A beszámolók szerint Guzmant már érkezésekor nemzetközileg körözték, és Kolumbiában őt tartották a fő gyanúsítottnak.
Január 6-án megjelent a Westminsteri Magisztrátusi Bíróságon, de csak annyit beszélt, hogy megerősítse személyazonosságát, valamint hivatalosan megtagadja a kiadatást. Sarah Turnock kerületi bíró előzetes letartóztatásban tartotta, a következő eljárási tárgyalást február 9-re tűzték ki.
Az ügyész, Rosemary Davidson a bíróságon elmondta: Guzmant korábban a Mentális Egészségügyi Törvény alapján is őrizetbe vették, miután a Battersea hídról a Temzébe ugrott, és a St Charles Mentális Egészségügyi Kórházban tartották megfigyelés alatt.
A kolumbiai hatóságok emellett azt is vizsgálják, hogy Guzman kapcsolatba hozható-e Juan de Bedout feleségének, Alicia Graham Sardi pszichológusnak a halálával, aki 2021 augusztusában hunyt el.
Egy korábbi családi orvos szerint a nő szervezetében magyarázat nélküli, rendkívül magas talliumszintet találtak, miután hajhullás, valamint súlyos lábfájdalmak jelentkeztek nála halála előtt. A holttestet elhamvasztották, ami szakértők szerint megnehezítheti egy későbbi büntetőeljárás lefolytatását.
Zulma Guzman minden vádat tagad.
Egy interjúban, amelyet még szökése idején adott, így fogalmazott:
Én anya vagyok, és tudom, hogy ez felfoghatatlan fájdalom. Megértem, hogy emiatt mindenáron meg akarják találni a felelőst, de én nem vagyok az. A cél az, hogy még a tárgyalás előtt teljesen tönkretegyenek, elpusztítsák a hírnevemet, és ítélet nélkül bűnösként állítsanak be.
A kolumbiai nyomozás jelenleg is folyamatban van.
