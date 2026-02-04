Sokkoló felvételek: orosz drón végzett a lelőtt feleségét sirató özveggyel

Január 27-én egy ukrán házaspár, Valerij és Valentyina Klocskov hunyt el sokkoló körülmények között a szomszédunkban zajló orosz–ukrán háború során. Az idős párra az orosz hadsereg drónjai csaptak le a Szumi térségében fekvő Hrabovszke településen, mielőtt biztonságba érhettek volna.

A háború ellenére sem hagyta el otthonát Valerij és Valentyina, akik 33 évig voltak házasok. A tragikus napon azonban mégis úgy döntöttek, előbújnak rejtekhelyükről, és elmenekülnek. Egy orosz drón ekkor találta el az 52 éves Valentyinát, ezért férje, az 54 éves Valerij, kénytelen volt sebesült feleségét szánkón maga után húzni, majd futva igyekezett elérni az őket megmenteni próbáló ukrán katonákat.

Valerij azonban nem jutott messzire: egy újabb drón eltalálta Valentyinát, darabokra tépve a nőt, aki azonnal meghalt. Férje ezután térdre rogyott felesége holtteste mellett, és zokogásban tört ki.

Russian terror against civilians. A Ukrainian couple was killed by a Russian drone while trying to evacuate from the village of Hrabovske, relatives said. Valerii and Valentyna Klochkov had lived in a cellar for over a month after Russian forces entered the village on December… pic.twitter.com/cp81rBMaAa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2026

A férfival végül egy harmadik drón végzett. Valentyina nővére, Okszana Zima összetört a hír hallatán. Elmondása szerint testvére és Valerij tinédzserkoruk óta együtt voltak.

Kedves és gyengéd emberek voltak, egyszerű életet éltek, és nagyon szerették egymást. A gondolat, hogy a nővérem szétszóródva hever a hóban, és nem lehet őt eltemetni, elviselhetetlen

– mondta.

Valerij unokaöccse, Olekszandr Klocskov szerint nagybátyja és nagynénje egy pincében bujkált, amikor az oroszok 2024. december 18-án elrabolták a szüleit: