Sokkoló felvételek: orosz drón végzett a lelőtt feleségét sirató özveggyel
Borzalmas felvételek kerültek elő a frontról. Drónok végeztek egy házaspárral.
Január 27-én egy ukrán házaspár, Valerij és Valentyina Klocskov hunyt el sokkoló körülmények között a szomszédunkban zajló orosz–ukrán háború során. Az idős párra az orosz hadsereg drónjai csaptak le a Szumi térségében fekvő Hrabovszke településen, mielőtt biztonságba érhettek volna.
A háború ellenére sem hagyta el otthonát Valerij és Valentyina, akik 33 évig voltak házasok. A tragikus napon azonban mégis úgy döntöttek, előbújnak rejtekhelyükről, és elmenekülnek. Egy orosz drón ekkor találta el az 52 éves Valentyinát, ezért férje, az 54 éves Valerij, kénytelen volt sebesült feleségét szánkón maga után húzni, majd futva igyekezett elérni az őket megmenteni próbáló ukrán katonákat.
Valerij azonban nem jutott messzire: egy újabb drón eltalálta Valentyinát, darabokra tépve a nőt, aki azonnal meghalt. Férje ezután térdre rogyott felesége holtteste mellett, és zokogásban tört ki.
A férfival végül egy harmadik drón végzett. Valentyina nővére, Okszana Zima összetört a hír hallatán. Elmondása szerint testvére és Valerij tinédzserkoruk óta együtt voltak.
Kedves és gyengéd emberek voltak, egyszerű életet éltek, és nagyon szerették egymást. A gondolat, hogy a nővérem szétszóródva hever a hóban, és nem lehet őt eltemetni, elviselhetetlen
– mondta.
Valerij unokaöccse, Olekszandr Klocskov szerint nagybátyja és nagynénje egy pincében bujkált, amikor az oroszok 2024. december 18-án elrabolták a szüleit:
Tudomásom szerint a nagynéném megbetegedett, és orvosi segítséget akartak neki szerezni, ezért bújtak elő a rejtekhelyükről. De az is lehet, hogy már nem bírtak tovább így élni, és inkább kockáztattak. Már majdnem hét kilométerre eltávolodtak a településtől, amikor megjelentek az orosz drónok. Ez jelentős távolság, de még csak félúton jártak. A senki földjén túl már várta őket egy autó, ami biztonságosabb helyre vitte volna őket
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre