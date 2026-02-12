Azt hitte az anyuka, a matraca tehet a derékfájásról – nagyobbat nem is tévedhetett volna!
A fájdalomcsillapító és az új matrac sem segített. Majd kiderült, mi áll a derékfájás mögött.
Az angol Gabrielle Altoft 2025 novemberében kezdett el borzalmas derékfájásra panaszkodni, miután matracot cserélt a fiával. A 32 éves nő, aki extrém fáradtságot és légszomjat is tapasztalt, kezdetben úgy gondolta, hogy fájdalmát egy néhány éves memóriahabos matrac okozza. Tévedett.
Egy szimpla derékfájásnak tulajdonította a tüneteit, végül megkapta a sokkoló diagnózist
Miután a fájdalomcsillapítók nem enyhítették a tűneteket, a háromgyermekes édesanya felkereste a háziorvosát, aki egy sérülésnek tulajdonította a panaszait, és gyógytornára akarta beutalni. A vérvizsgálatok ellenére Gabrielle azt állítja, az orvosok nem fedeztek fel semmilyen rendellenességet, amikor alacsony lett a fehérvérsejtszáma. Végül úgy döntött, hogy vesz egy új matracot, ám a fájdalom tovább erősödött, és állapota pedig drasztikusan romlott: képtelen volt már rendesen járni.
Miután egy nőgyógyászati vizsgálat miatt újra visszatért az orvosához, Gabrielle-t december 16-án további vérvizsgálatokra küldték. Másnap, december 17-én berendelték a sürgősségire, ahol egy orvos közölte vele a lesújtó diagnózist: akut mieloid leukémia, a vérrák egy agresszív típusát mutatták ki a nő szervezetében. Gabrielle, amikor meghallotta a diagnózist, azt hitte, meg fog halni. Másnap azonnal meg is kezdték a kemoterápiát, a nőnek legalább két cikluson kell átesnie.
A háromgyermekes édesanya most mindenkit arra biztat, hogy, ha úgy érzi, valami nincs rendben az egészségével, addig keresse a választ, amíg ki nem derül, mi okozza a tüneteit.
A leukémia a fehérvérsejtek rákja. A Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) weboldala szerint az akut leukémia gyorsan és agresszíven terjed, és általában azonnali kezelést igényel. Az NHS szerint a tünetek néhány hét alatt alakulnak ki, és idővel rosszabbodnak. Ezek közé tartozik a fáradtság, a légszomj, a gyakori fertőzések és a szokatlan, gyakori véraláfutások vagy vérzések – írja a Mirror.
