Azt hitte az anyuka, a matraca tehet a derékfájásról – nagyobbat nem is tévedhetett volna!

Az angol Gabrielle Altoft 2025 novemberében kezdett el borzalmas derékfájásra panaszkodni, miután matracot cserélt a fiával. A 32 éves nő, aki extrém fáradtságot és légszomjat is tapasztalt, kezdetben úgy gondolta, hogy fájdalmát egy néhány éves memóriahabos matrac okozza. Tévedett.

Azt hitte az anyuka, egy egyszerű derékfájásról van szó, ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

Egy szimpla derékfájásnak tulajdonította a tüneteit, végül megkapta a sokkoló diagnózist

Miután a fájdalomcsillapítók nem enyhítették a tűneteket, a háromgyermekes édesanya felkereste a háziorvosát, aki egy sérülésnek tulajdonította a panaszait, és gyógytornára akarta beutalni. A vérvizsgálatok ellenére Gabrielle azt állítja, az orvosok nem fedeztek fel semmilyen rendellenességet, amikor alacsony lett a fehérvérsejtszáma. Végül úgy döntött, hogy vesz egy új matracot, ám a fájdalom tovább erősödött, és állapota pedig drasztikusan romlott: képtelen volt már rendesen járni.

Miután egy nőgyógyászati vizsgálat miatt újra visszatért az orvosához, Gabrielle-t december 16-án további vérvizsgálatokra küldték. Másnap, december 17-én berendelték a sürgősségire, ahol egy orvos közölte vele a lesújtó diagnózist: akut mieloid leukémia, a vérrák egy agresszív típusát mutatták ki a nő szervezetében. Gabrielle, amikor meghallotta a diagnózist, azt hitte, meg fog halni. Másnap azonnal meg is kezdték a kemoterápiát, a nőnek legalább két cikluson kell átesnie.

A háromgyermekes édesanya most mindenkit arra biztat, hogy, ha úgy érzi, valami nincs rendben az egészségével, addig keresse a választ, amíg ki nem derül, mi okozza a tüneteit.

A leukémia a fehérvérsejtek rákja. A Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) weboldala szerint az akut leukémia gyorsan és agresszíven terjed, és általában azonnali kezelést igényel. Az NHS szerint a tünetek néhány hét alatt alakulnak ki, és idővel rosszabbodnak. Ezek közé tartozik a fáradtság, a légszomj, a gyakori fertőzések és a szokatlan, gyakori véraláfutások vagy vérzések – írja a Mirror.