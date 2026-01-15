„Egy másik édesanya mentette meg a kislányom életét - nem tudok elég hálás lenni neki”

Amikor a kis Ellaria Kirkpatricknél leukémiát diagnosztizáltak, egy édesanya adománya mentette meg az életét. Az ismerten nő köldökzsinór-vér adományozásával segített, amely a placenta és a köldökzsinór révén születés után kinyerhető, gazdag őssejtekben, és különböző rákos megbetegedések, immunrendszeri problémák és genetikai rendellenességek kezelésére használható.

Köldökzsinór-vér adomány mentette meg a leukémiás gyermek életét Fotó: Forrás: Pixabay

Egy idegen anyuka adománya mentette meg a kislány életét

Natasha Kirkpatrick 2017-ben, amikor Ellaria megszületett, úgy döntött, hogy felajánlja a lánya köldökzsinór-vérét. 2022-re azonban Ellaria maga is köldökzsinór-vér adományra szorult a vérrák kezelése miatt. Az édesanya elmondta, hogy enélkül az adomány nélkül ma gyermeke már nem élne. Ellarianál - aki most nyolcéves - mindössze két évesen akut limfoblasztos leukémiát diagnosztizáltak nála. Sajnos a kemoterápia után kiújult a betegsége.

Kezdetben őssejt-transzplantációt tervezték Ellariának, de az utolsó pillanatban le kellett mondani, amikor a donor megfertőződött a koronavírussal. Helyette sürgősségi köldökzsinór-vér transzplantáción esett át.

Tudtam a köldökzsinór- vérről, mert én adományoztam Ellaria saját köldökzsinór-vérét, amikor megszületett. Maga az őssejt-transzplantáció nem ijesztő, szimplán szúrások és az őssejtek bejutnak a véráramba, de összességében nagyon nehéz időszak volt

- nyilatkozta az édesanya.

A háromgyermekes anyuka, aki negyedik gyermekével várandós hozzátette:

„Nem tudok elég hálás lenni annak az anyukának, aki felajánlotta Ellaria számára a köldökzsinór-vért. Orvosok és a transzplantáció nélkül ő nem lenne itt. Igazán nincsenek szavak arra, amit érzek. Egyszerűen csodálatosnak tartom, hogy az emberek ezt megteszik, és büszke vagyok, hogy én is megtettem.”

A köldökzsinór-vér gazdag őssejtekben. Ezek a placenta és a köldökzsinór révén nyerhetők ki a születés után. A placenta és a köldökzsinór általában hulladékba kerül, de adományozás esetén életeket menthet - számolt be róla a Mirror.

Az őssejtekből készült transzplantáció nagyon hatékony kezelés lehet bizonyos betegségeknél, például akut leukémiában vagy súlyos immunhiányos állapotokban szenvedő betegeknél. A köldökzsinór-vér őssejtjei biztonságosan tárolhatók évekig. Lehet, hogy a gyermeked már felnőtt, mire valaki életét megmentik vele, akár idősebb is lehet a transzplantációt kapó személynél, ez egy igazán különleges módja az adományozásnak

- mondta Alex Ross, az NHS Blood and Transplant köldökzsinór-vér bankjának vezetője.