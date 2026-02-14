Egymás haját sütötték a tésztába – így erősítették a szerelmüket régen

Napjainkban február 14-én a nyugati hatás miatt ajándékozásra, romantikus gesztusokra helyezik a hangsúlyt. A párválasztás és a kapcsolat megőrzése ma már egészen más keretek között zajlik, mint nagyszüleink idejében. A Bálint-nap régebbi hagyományokat őriz. Ehhez a naphoz kötődő népszokások és hiedelmek azonban lassan feledésbe merülnek. A régen hagyományos közösségi terek szerepét egyre inkább átvették az online platformok és a közösségi média.

Évtizedekkel ezelőtt számos néphagyomány, babona kötődött a Bálint-naphoz. Fotó: Fortepan

A Bálint-nap öröksége és a Valentin-nap térhódítása

Kutatások szerint mára a párok körülbelül fele ünnepli a szerelemesek napját, a régi időkben viszont a fiatal lányok számára ez a nap különösen fontos volt. A hiedelmek szerint február 14-én nagyobb eséllyel találhatták meg jövendőbelijüket, vagy megerősíthették a már meglévő kapcsolatukat. A digitális világ alapjaiban formálta át a párkeresést. Az olyan alkalmazások, mint a Tinder, a Bumble vagy a Facebook társkereső funkciói lehetővé teszik, hogy néhány kattintással kapcsolatba lépjünk másokkal. Az online tér előnye a több lehetőség, gyors kapcsolatteremtés, ugyanakkor kihívásokat is rejt: a bőség zavara, a felszínesség vagy az elköteleződéstől való félelem gyakori jelenség. Akkoriban viszont a férjfogás komoly „küldetésnek” számított. Ki kellett választani a legényt, meg kellett hódítani, és valahogyan meg is kellett tartani.

Biztosra mentek régen!