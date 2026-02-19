„A vesémet adományoztam egy idegen megmentésére – voltak már rosszabb másnaposságaim is”

Egy férfi véletlen meghallgatott egy rádióműsort, amiben a veseelégtelenségben szenvedő betegek nehézségeiről volt szó és ezért elhatározta, hogy eladományozza a szervét, hogy segítsen egy betegen.

Évekig gondolkozott, végül eladományozta a veséjét Fotó: Julien Tromeur / Freepik

A férfi a szervadományozás mellett döntött

Jamie Bonning nyolc évvel ezelőtt éppen sövényt vágott, amikor a rádióban meghallott egy műsort a veseelégtelenségben szenvedők megrázó, életveszélyes helyzetéről.

Megtudta, hogy a vesebetegek számára a vér rendszeres, kórházban vagy otthon végzett dialízises tisztítása rendkívül megterhelő, időrabló és kimerítő. A kertészként dolgozó Jamie-t mélyen megérintették a hallottak.

Annyira, hogy a 46 éves angol férfi végül elhatározta, hogy felajánlja az egyik veséjét egy ismeretlennek.

A rádiót hallgatva meglepődtem, hogy mekkora probléma ez, és milyen könnyű megoldani. Volt már néhány vesebetegségben szenvedő ügyfelem, és arra gondoltam, hogy fitt és egészséges vagyok – miért ne adományozzak

A férfi 2023 decemberében felvette a kapcsolatot a kórház donorkoordinátorával, és egy éven át tartó vizsgálatokon ment át. Jamie-nek pszichológiai teszteken is át kellett esnie, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a megfelelő lelkiállapotban van.

Jamie elismeri, hogy egy röpke pillanatra megfordult a fejében: mi van, ha a teste egy részét végül olyasvalaki kapja meg, aki nem érdemli meg. De végül legyőzte az aggodalmát, 2025 márciusában átesett a műtéten.

A férfi elmondása szerint nem sok fájdalmat érzett, volt már rosszabb másnapossága is mint a műtét utáni felépülés. Bár tudja, hogy a transzplantáció sikeres volt, Jamie nem ismeri a recipienst, de egy év múlva felvehetik vele a kapcsolatot, és ő örömmel hallana felőle - írja a Metro.