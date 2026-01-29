156 éves lett a Városligeti Műjégpálya: ezzel készülnek a jeles napra
Újabb mérföldkőhöz érkezett Európa legrégebbi jégpályája. A Városligeti Műjégpálya ma ünnepli ugyanis a 156. születésnapját. Mutatjuk, kiknek az ötlete volt a létrehozása és azt is, mivel készülnek a mai napra.
A XIX. század elején rengetegen korcsolyáztak Pesten a Duna jegén, akik biztonsági megfontolásból állóvizet kerestek egy jégpálya létesítésére. Miután 1869. december másodikán Kresz Géza 15 társával megalakította a Pesti Korcsolyázó Egyletet, első feladatának tűzte ki, hogy egy biztonságos jégpályáját alakítson ki valahol a korcsolyázni vágyóknak, ezért a városi tanácshoz fordult. A tanács díjtalanul engedélyezte az egyletnek, hogy a Városligeti-tó egy részét korcsolyapályává alakíthassák. A Városligeti Jégpálya végül 1870. január 29-én, Rudolf koronaherceg részvételével nyitott meg - olvasható a Wikipédián.
Több programmal is készülnek az üzemeltetők
A Városligeti Műjégpálya tájékoztatása szerint ma egész nap ünnepi hangulattal várják a látogatókat. Többek között
- jégtáncbemutatókkal,
- nyereményjátékokkal,
- és egy rövid megemlékezéssel a jégen.
Meglepetéssel is készülnek: a születésnap alkalmából 156 darab egyéni, ingyenes belépőt rejtenek el az épületben ezen a napon, hogy meglepjék a korcsolyázó vendégeiket.
A legbátrabb magyar városnak is ma van az ünnepnapja
Január 29-e Balassagyarmat napja, méghozzá azért, mert az első világháború után a város határában meghúzott demarkációs vonalat 1919-ben átlépte a Csehszlovák Légió, majd január 15-én megszállta Balassagyarmatot. A város lakosai és a környéken állomásozó magyar katonák Károlyi Mihály tiltásának ellenére január 29-én fegyveresen kiűzték a megszálló erőket. A polgárok hősies tettéért a város megkapta a „Civitas Fortissima” (A legbátrabb város) címet, és január 29-e lett a város ünnepnapja.
Ma lenne 95 éves Mádl Ferenc
Mádl Ferenc jogász, köztársasági elnök 94 éve, 1931. január 29-én született a Veszprém megyei Bánd községben. 1990. május 23-tól 1993. február 22-ig az Antall-kormány tárca nélküli minisztereként feladata volt az MTA felügyelete. 2000-ben az FKgP Mádl Ferencet jelölte köztársasági elnöknek, június 6-án az Országgyűlés pedig meg is választotta Göncz Árpád utódjaként. Ekkor távozott minden addigi munkahelyéről. 2005-ben bejelentette, hogy nem vállal még egy elnöki ciklust. 2005. augusztus 5-én adta át hivatalát utódjának, Sólyom Lászlónak. Mádl Ferenc 2011. május 29-én hunyt el.
A legismertebb bábszínész is ezen a napon született
Kemény Henrik, Kossuth-díjas bábszínész a Népművészet Mestere, érdemes és kiváló művész volt. 1935-ben faragta ki első bábfiguráját, és eljátszotta első főszerepét. Főbb alakítása Vitéz László volt, de emellett főbb alakításai közé tartozott Hakapeszi Maki és a Furfangos Frigyes mester a Zsebtévé c. televíziós sorozatban, Süsü, a sárkány Süsüje (tévésorozat), Gyufa Gyuri, Sakk Matyi és Majom úr a Majomparádé c. tévésorozatban.
A hazai autó- és repülőgépgyártás megszervezője ezen a napon hunyt el
Fejes Jenő - Böszörményi Jenővel és Schimanek Emillel közösen - közreműködött az első magyarországi dízelmotor tervezésében és kivitelezésében. 1902-ben franciaországi Westinghouse Gyár tervezőmérnöke lett, ahol az ott dolgozó Böszörményi Jenőnek, Árpád Gyulának segédkezett a Westinghouse márkanevű híres üzemanyag nélküli autó megtervezésében, és gyártásának megindításában. Később a magyarországi gyárában készültek személyautók, teherautók, autóbuszok a főváros tömegközlekedésének javítására, a honvédség részére pedig repülőgépmotort szállított. Fejes Jenő 1952. január 29-én hunyt el.
Ezen az 5 helyszínen lesz ma véradás a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 09:00-14:00 óra között a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon (1132. Budapest, Visegrádi u. 49.)
- 11:00-18:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051. Budapest, Arany J. u. 31.)
- 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Szeles lesz ma az idő
A koponyeg.hu szerint csütörtökön eleinte borult idő lesz sokfelé újabb esővel, de már kisebb mennyiségben. Napközben délnyugat felől szakadozik a felhőzet. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. +3 fok köré csökken a hőmérséklet.
Különleges lemezbemutató lesz a Marczibányi Téri Művelődési Központban
Öt év után új albummal jelentkezett a VAN filmzenekar, méghozzá az akusztikus hangszerelésű Ködképpel. Az eredetileg filmzenéhez összeállt formáció most megjelent dalainak többsége még a Magyarázat mindenre utómunkái alatt született, de végül mostanra állt össze egy magával ragadó hangulatú, történetmesélő jellegű lemezzé. Őket hallgathatja meg ma a közönség a Marczibányi Téri Művelődési Központban (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A) 19 órás kezdettel.
A színi előadások kedvelőinek is ajánlunk programot
Csányi Sándor és Tenki Réka először állnak együtt egy színpadra, hogy előadják Dr. Edith Éva Eger A döntés című világsikerű művéből készült előadást. A magával ragadó történetben egy 93 éves nő meséli el az életét, ami éppúgy tele van borzalmakkal, mint szeretettel és örömmel. A történet a magbocsátás és a továbblépés fontosságára is felhívja a figyelmet. Az előadás helyszíne a MOM Kulturális Központ lesz, további információk pedig itt találhatók ezzel kapcsolatban.
