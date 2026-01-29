156 éves lett a Városligeti Műjégpálya: ezzel készülnek a jeles napra

A XIX. század elején rengetegen korcsolyáztak Pesten a Duna jegén, akik biztonsági megfontolásból állóvizet kerestek egy jégpálya létesítésére. Miután 1869. december másodikán Kresz Géza 15 társával megalakította a Pesti Korcsolyázó Egyletet, első feladatának tűzte ki, hogy egy biztonságos jégpályáját alakítson ki valahol a korcsolyázni vágyóknak, ezért a városi tanácshoz fordult. A tanács díjtalanul engedélyezte az egyletnek, hogy a Városligeti-tó egy részét korcsolyapályává alakíthassák. A Városligeti Jégpálya végül 1870. január 29-én, Rudolf koronaherceg részvételével nyitott meg - olvasható a Wikipédián.

Így festett a Városligeti Műjégpálya 1941-ben. Fotó: Bojár Sándor / Fortepan

Több programmal is készülnek az üzemeltetők

A Városligeti Műjégpálya tájékoztatása szerint ma egész nap ünnepi hangulattal várják a látogatókat. Többek között

jégtáncbemutatókkal,

nyereményjátékokkal,

és egy rövid megemlékezéssel a jégen.

Meglepetéssel is készülnek: a születésnap alkalmából 156 darab egyéni, ingyenes belépőt rejtenek el az épületben ezen a napon, hogy meglepjék a korcsolyázó vendégeiket.

A legbátrabb magyar városnak is ma van az ünnepnapja

Január 29-e Balassagyarmat napja, méghozzá azért, mert az első világháború után a város határában meghúzott demarkációs vonalat 1919-ben átlépte a Csehszlovák Légió, majd január 15-én megszállta Balassagyarmatot. A város lakosai és a környéken állomásozó magyar katonák Károlyi Mihály tiltásának ellenére január 29-én fegyveresen kiűzték a megszálló erőket. A polgárok hősies tettéért a város megkapta a „Civitas Fortissima” (A legbátrabb város) címet, és január 29-e lett a város ünnepnapja.

Ma lenne 95 éves Mádl Ferenc

Mádl Ferenc jogász, köztársasági elnök 94 éve, 1931. január 29-én született a Veszprém megyei Bánd községben. 1990. május 23-tól 1993. február 22-ig az Antall-kormány tárca nélküli minisztereként feladata volt az MTA felügyelete. 2000-ben az FKgP Mádl Ferencet jelölte köztársasági elnöknek, június 6-án az Országgyűlés pedig meg is választotta Göncz Árpád utódjaként. Ekkor távozott minden addigi munkahelyéről. 2005-ben bejelentette, hogy nem vállal még egy elnöki ciklust. 2005. augusztus 5-én adta át hivatalát utódjának, Sólyom Lászlónak. Mádl Ferenc 2011. május 29-én hunyt el.