Szentkirályi Alexandra: Brüsszelnek csak egy erős nemzeti kormány tud ellenállni

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke is teljesen kiakadt Brüsszel tervén, miszerint 800 milliárd dollárt küldenének Ukrajnának, hogy abból építsék újjá az országot. Mintha az EU semmiből nem tanulna, hiába robbantak ki korrupciós botrányok az ukrán háborús maffia körül, hiába derült ki, hogy amit eddig a katonák élelmezésére küldtek, az az ukrán elit arany wc-jében kötött ki, Ursula von der Leyen úgy döntött, hogy uniós polgárok még több pénzét húzná le ezen a wc-n. Csak Magyarországnak 90 milliárd forintot kellene erre a célra előteremtenie, ami a Fővárosi Közgyűlés frakcióvezetője szerint teljes mértékben elfogadhatatlan.

Szentkirályi Alexandra szerint az elhibázott brüsszeli politika így is milliókba került már minden magyar családnak, nem kerülhet még többe

Fotó: Szerhij Dolzsenko

Ennek csak egy erős nemzeti kormány tud ellenállni

A fővárosi Fidesz elnöke arról írt a közösségi médiában, hogy az orosz-ukrán háború kirobbanása óta Brüsszel már háromszor annyi pénzt adott oda Ukrajnának, mint amennyit a magyarok a 2004-es csatlakozásuk óta kaptak. De ez még nem elég, tovább akarják növelni a tétet. Kiszámolták és egy uniós jelentésben le is írták, hogy Magyarországra 90 milliárd forintnak megfelelő összeg jutna, ami a gyakorlatban azt jeleneti, hogy minden egyes családnak 1,3 millió forintot kellene előteremteni.

Brüsszelnek ugyanakkor erre nincs pénze, ezért követelik a háborús adóemeléseket és a támogatások megnyirbálását. Elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat, az otthonteremtési támogatásokat, a CSOK-ot, a rezsicsökkentést, az egykulcsos jövedelemadót, a munkáshitelt, valamint az édesanyáknak, a fiataloknak és a családoknak járó adókedvezményeket. A sort hosszan folytathatnám. Ennek csak egy erős nemzeti kormány tud ellenállni – az a kormány, amely így is cselekszik 15 éve. Ezért Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás

– hangsúlyozta a frakcióvezető, majd hozzátette, hogyha Brüsszel újdonsült bábjai, vagyis a tiszások kerülnének hatalomra, akkor ők nem tudnának ellenállni a nyugati nyomásnak.

A háború és az elhibázott brüsszeli politika így is milliókba került már minden magyar családnak, de Ukrajna újabb, csak gazdasági jellegű, 800 milliárd dolláros követelése további 1,3 millió forintba kerülne minden magyar családnak. Ez az a pénz, amit otthon kellene elővenni a fiókból, és odaadni Zelenszkijnek. Hát nem

– nyomatékosította a politikus.