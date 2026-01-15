Szentkirályi Alexandra: Brüsszelnek csak egy erős nemzeti kormány tud ellenállni
Ukrajna a háború kitörése óta már háromszor több pénzt kapott az EU-tól, mint Magyarország a 2004-es csatlakozása óta összesen. De ez még nem elég, Ukrajna most újabb 800 milliárd dollárt követel. Szentkirályi Alexandra szerint ez elfogadhatatlan és örül a miniszterelnök bejelentésének, miszerint petíciót indítanak a követelés ellen. A Tisza alelnöke közben megint alkotott, szerinte jót tenne a magyaroknak, ha velük fizettetnék meg a háborút.
Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke is teljesen kiakadt Brüsszel tervén, miszerint 800 milliárd dollárt küldenének Ukrajnának, hogy abból építsék újjá az országot. Mintha az EU semmiből nem tanulna, hiába robbantak ki korrupciós botrányok az ukrán háborús maffia körül, hiába derült ki, hogy amit eddig a katonák élelmezésére küldtek, az az ukrán elit arany wc-jében kötött ki, Ursula von der Leyen úgy döntött, hogy uniós polgárok még több pénzét húzná le ezen a wc-n. Csak Magyarországnak 90 milliárd forintot kellene erre a célra előteremtenie, ami a Fővárosi Közgyűlés frakcióvezetője szerint teljes mértékben elfogadhatatlan.
Ennek csak egy erős nemzeti kormány tud ellenállni
A fővárosi Fidesz elnöke arról írt a közösségi médiában, hogy az orosz-ukrán háború kirobbanása óta Brüsszel már háromszor annyi pénzt adott oda Ukrajnának, mint amennyit a magyarok a 2004-es csatlakozásuk óta kaptak. De ez még nem elég, tovább akarják növelni a tétet. Kiszámolták és egy uniós jelentésben le is írták, hogy Magyarországra 90 milliárd forintnak megfelelő összeg jutna, ami a gyakorlatban azt jeleneti, hogy minden egyes családnak 1,3 millió forintot kellene előteremteni.
Brüsszelnek ugyanakkor erre nincs pénze, ezért követelik a háborús adóemeléseket és a támogatások megnyirbálását. Elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat, az otthonteremtési támogatásokat, a CSOK-ot, a rezsicsökkentést, az egykulcsos jövedelemadót, a munkáshitelt, valamint az édesanyáknak, a fiataloknak és a családoknak járó adókedvezményeket. A sort hosszan folytathatnám. Ennek csak egy erős nemzeti kormány tud ellenállni – az a kormány, amely így is cselekszik 15 éve. Ezért Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás
– hangsúlyozta a frakcióvezető, majd hozzátette, hogyha Brüsszel újdonsült bábjai, vagyis a tiszások kerülnének hatalomra, akkor ők nem tudnának ellenállni a nyugati nyomásnak.
A háború és az elhibázott brüsszeli politika így is milliókba került már minden magyar családnak, de Ukrajna újabb, csak gazdasági jellegű, 800 milliárd dolláros követelése további 1,3 millió forintba kerülne minden magyar családnak. Ez az a pénz, amit otthon kellene elővenni a fiókból, és odaadni Zelenszkijnek. Hát nem
– nyomatékosította a politikus.
Orbán Viktor bejelentette: petíciót indítanak Ukrajna követelése ellen
Orbán Viktor miniszterelnök is üzent Brüsszelnek. Szerinte a brüsszeli követeléseket el kell utasítani, elfogadhatatlan ugyanis, hogy a 800 milliárdos összeget az unió a tagállamokon akarja behajtani.
Mi nem akarjuk kifizetni az ukrajnai háború árát, az ukrán rezsit, az elszabadult energiaárakat. Nem akarjuk felélni gyermekeink jövőjét, ezért a mai napon petíciót indítunk. Üzenjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!
– fogalmazott a miniszterelnök.
A Tisza is beszállna a magyarok pénzével Ukrajna újjáépítésébe
Mindeközben a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán kijelentette, hogy óriási lehetőségek rejlenek Ukrajnában, ezért kell beszállni az újjáépítésbe.
Ha Magyarország célzottan bekapcsolódik (pl. régiós vagy szektorspecifikus projektekkel, mint a szlovákok az energia-interkonnektorral), cégeink profitálhatnak, erősödhet a régiós összekapcsoltság és a gazdasági növekedés. (...) A régiós országok cégei logisztikai hubokká válhatnak, új piacok nyílnak építészetben, energiában, infrastruktúrában
– értekezett a Tisza alelnöke a közösségi médiában, majd linkelt egy olyan oldalt is (German Marshall Fund), ami a Soros-világ része, szúrta ki a Magyar Nemzet.
